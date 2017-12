Fuvest divulga locais de prova da primeira fase

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 18, os locais de prova da primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O processo seletivo começa neste domingo, 24, em 134 escolas do Estado.

Pouco mais de 172 mil candidatos se inscreveram para fazer o exame, máximo histórico para a Fuvest. A edição deste ano teve ainda o recorde de candidatos que cursaram o ensino médio em rede pública: 37,9% do total de inscritos, e também o maior número de candidatos que se autodeclararam pardos, negros ou índios: 22% do total de inscrições.

São oferecidas 11.157 vagas, sendo 11.057 para a USP e 100 para o curso de Medicina a Santa Casa de São Paulo. No total, são 249 graduações em oito câmpus no Estado, nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e na capital.

Provas. A 1ª fase será em 24 de novembro, com início às 14h. O exame, com cinco horas de duração, terá 90 questões de múltipla escolha sobre disciplinas obrigatórias do ensino médio: Português, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês, e terá algumas questões interdisciplinares. A lista de convocados e dos locais dos exames da 2ª fase será divulgada em 16 de dezembro. Os candidatos farão as provas entre os 5 e 7 de janeiro de 2014 e a primeira chamada dos aprovados sai em 1º de fevereiro.

Os estudantes convocados para a 2ª fase farão mais três provas de caráter analítico-expositivo. Em 5 de janeiro de 2014 os candidatos responderão a dez questões de Português e farão uma redação; em 6 de janeiro a prova terá 16 questões sobre disciplinas obrigatórias do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês). As perguntas podem abranger conhecimentos de mais de uma disciplina, inclusive Português. Em 7 de janeiro, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas (seis ou quatro de cada), de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão quatro horas de duração.