Fuvest divulga lista de convocados para a segunda fase

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 17, a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular 2013 e os locais de prova dessa etapa. A relação de classificados pode ser vista no site http://www.fuvest.br/b/locexa2f.php?anofuv=2013.

Os estudantes convocados farão três provas discursivas. No dia 6 de janeiro, eles deverão responder a 10 questões de português e escrever uma redação; no dia 7, a prova terá 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio; no dia 8 cairão 12 questões de duas ou três disciplinas (6 ou 4 de cada), de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão 4 horas de duração.

De acordo com a Fuvest, foram convocados 31.182 vestibulandos, sendo 28.943 candidatos concorrentes e 2.239 treineiros - que ainda não concluíram o ensino médio. Os concorrentes disputam 10.982 vagas oferecidas pela USP e 100 pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

A lista final de aprovados do vestibular será divulgada em 2 de fevereiro.

Nota de corte

Mais uma vez, o curso de Medicina da USP foi o que apresentou a nota mínima mais elevada: 73. No ano passado, a nota de corte também havia sido 73. Em segundo lugar aparece Ciências Médicas, em Ribeirão Preto, que tem nota de corte 71. Na sequência vêm Engenharia Aeronáutica, em São Carlos (66), Engenharia Civil, também em São Carlos (63), e Engenharia na Escola Politécnica (61).

* Atualizada às 9h43