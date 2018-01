Fuvest divulga lista de convocados na terceira chamada do vestibular

A terceira chamada da Fuvest foi divulgada nesta terça-feira, 11. São 583 nomes, sendo 501 novos e 82 remanejados. No ano passado, a terceira chamada continha 1201 nomes, sendo 938 novos e 218 remanejados.

A quarta chamada acontecerá no dia 19 de fevereiro e a matrícula presencial dos convocados deverá ser realizada no dia 21 do mesmo mês.

Os candidatos das três primeiras chamadas, que fizeram matrícula não presencial, deverão efetuar matrícula presencial nos dias 12 e 13 deste mês (quarta e quinta-feira). Em caso de impedimento, o candidato poderá constituir um procurador, que deverá comprovar a sua condição de representante e entregar os documentos exigidos. Eles devem ser apresentados no Serviço de Graduação da unidade que oferece o curso para o qual o candidato foi convocado. A ausência nesta etapa elimina o estudante do processo, informa a Fuvest.

Para matricula, a USP exige a apresentação dos seguintes documentos: original e cópia do certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar; original e cópia do documento de identidade e uma foto 3X4 datada, com menos de um ano.

Para matrícula no curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o estudante convocado tem de apresentar duas cópias autenticadas de documento que comprove a conclusão do Ensino Médio, com o respectivo histórico escolar; documento de identidade; Cadastro da Pessoa Física e duas fotos 3X4 recentes. O pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula.