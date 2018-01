Fuvest divulga lista de candidatos/vaga no exame de transferência

A Fuvest divulgou nesta quarta-feira, dia 22, a relação candidato/vaga para o processo de transferência de curso 2010. Os cursos mais concorridos são Ciências Médicas de Ribeirão Preto, com 90 candidatos por vaga e Medicina Veterinária, com 51. Cinco cursos da universidade não tiveram inscritos. Veja também: A lista completa de candidatos por vaga no processo de transferência 2010 O exame de pré-seleção será realizado domingo, dia 26 de julho, por 2.688 candidatos que disputarão as 649 vagas. A prova, com 80 questões de múltipla escolha, terá quatro horas de duração. O acesso dos participantes aos locais de prova será permitido das 12 horas às 12h30. A lista de convocados para a segunda etapa do processo será divulgada dia 8 de agosto.