Fuvest divulga lista de aprovados para segunda fase

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira, 16, a lista de aprovados para a segunda fase do processo seletivo para a Universidade de São Paulo (USP). Os 32.569 candidatos convocados (2.224 treineiros) farão as provas entre os 5 e 7 de janeiro de 2014 e a primeira chamada dos aprovados sai em 1º de fevereiro.

Os estudantes convocados para a segunda fase farão mais três provas de caráter analítico-expositivo. Em 5 de janeiro de 2014 os candidatos responderão a dez questões de Português e farão uma redação; em 6 de janeiro a prova terá 16 questões sobre disciplinas obrigatórias do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês).

As perguntas da segunda etapa da Fuvest podem abranger conhecimentos de mais de uma disciplina, inclusive Português. Em 7 de janeiro, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas (seis ou quatro de cada), de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão quatro horas de duração.