Fuvest divulga lista de aprovados para a segunda fase

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira, 14, a lista dos convocados para a segunda fase e a lista dos locais dos exames. De acordo com a Fuvest, esses locais de exame não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase. Os aprovados têm de ficar atento ao novo modelo da prova, que estreia este ano. A principal novidade é que os candidatos terão de fazer questões de todas as disciplinas do ensino médio. "As provas não trarão surpresa, mas a segunda fase aprofunda muito mais os conteúdos", afirma a diretora-executiva da Fuvest, Maria Thereza Fraga Rocco. As provas de segunda fase ocorrem entre os 3 e 5 de janeiro - menos para os candidatos às carreiras da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Já as provas de habilidades específicas têm início no dia 6 e seu término está previsto para o dia 8. Todas as provas são discursivas. A primeira, no dia 3 de janeiro, terá dez questões de interpretação de textos, gramática e literatura e a redação. No dia 4, serão 20 questões sobre História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês, além de itens interdisciplinares. No terceiro dia de prova, haverá duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três disciplinas, quatro questões em cada uma delas. Segundo a Fuvest, estão sendo convocados, para a segunda fase, 35.588 candidatos que disputarão o total de 10.812 vagas. O total geral de convocados para a segunda fase é de 37.968, contando com os Treineiros.