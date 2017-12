Fuvest divulga lista de aprovados para 2ª fase

SÃO PAULO - A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 18, a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP). Foram convocados 19.690 candidatos, que disputarão 8.402 vagas nos cursos da instituição, além de 2.100 treineiros, totalizando 21.790 vestibulandos. O candidato pode conferir se foi aprovado no site da Fuvest.

Foram divulgados também os locais de prova da segunda fase. Os endereços não são, necessariamente, os mesmos da primeira fase. A Fuvest recomenda que o candidato visite o local de prova com pelo menos um dia de antecedência. Ao candidato que for realizar provas fora da cidade em que reside, é importante viajar com a necessária antecedência, por precaução. O candidato deve acessar o site da Fuvestcom seu nome, CPF ou número de inscrição e conferir a escola onde fará o exame. No total, são 35 locais de prova, sendo 18 na região metropolitana de São Paulo e 17 no interior.

As provas da segunda fase serão realizadas de 7 a 9 de janeiro de 2018. As escolas abrirão os portões às 12h30 e às 13 horas eles serão fechados para o início da aplicação da prova. Não será permitido o ingresso de candidatos após o fechamento dos portões. O candidato poderá retirar-se do local a partir das 15 horas. Cada prova terá a duração de 4 horas.

No primeiro dia, os candidatos farão prova de Português, com dez questões, e Redação. No segundo dia, ocorre a prova, com 16 questões, das demais disciplinas do ensino médio e, no terceiro dia, uma prova, com 12 questões, de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

A lista dos aprovados em primeira chamada será divulgada no dia 2 de fevereiro.