Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2014

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 31, a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2014. Nesta edição foram ofertadas 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 100 vagas para o Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, totalizando 11.157 vagas.

A matrícula na universidade terá duas etapas. Primeiro os estudantes convocados devem fazer matrícula online no site da Fuvest nos dias 4 e 5 de fevereiro. Quem não seguir o procedimento perde a vaga e não terá direito a concorrer nas chamadas seguintes. Nos dias 12 e 13 é feita a matrícula presencial, em que o candidato confirma, pessoalmente ou por procurador, a matrícula na unidade da USP onde foi selecionado.

Veja a lista completa de aprovados: