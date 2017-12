Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular

SÃO PAULO - Já está disponível para consulta, desde as 15h15 desta sexta-feira, a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular da Fuvest, que selecionou 10.852 alunos para a USP e 100 para o curso de Medicina da Santa Casa da capital. A relação pode ser conferida no site http://www.fuvest.br. Os estudantes selecionados devem fazer matrícula nos próximos dias 8 e 9.

Mais de 146 mil pessoas se inscreveram neste processo seletivo. Elas fizeram a prova de primeira fase, com 90 questões de múltipla escolha, no fim de novembro. Passaram para a segunda etapa 31.504 candidatos - que resolveram os exames discursivos entre 8 e 10 de janeiro.

Os estudantes convocados deverão fazer matrícula no Serviço de Graduação da unidade responsável pelo curso. Se não puderem comparecer pessoalmente, têm a opção de serem representados por um procurador.

O candidato tem três opções. Se escolher a situação "Satisfeito", ele faz matrícula na opção de curso para o qual foi classificado e desiste de participar das chamadas seguintes para as outras carreiras indicadas na inscrição.

Se ele quiser abrir mão da matrícula no curso para o qual foi chamado, ele deve indicar a opção "Desistente". Desta maneira, o aluno seguirá na disputa por uma vaga em suas outras opções de carreira, observada a ordem de preferência indicada na inscrição.

O estudante também pode efetuar matrícula no curso para o qual foi aprovado e continuar concorrendo a uma vaga, até a 3.ª chamada, nas opções anteriores de curso, observada a ordem de preferência indicada na inscrição. Quando convocado, deverá efetuar a nova matrícula, visto que a anterior será cancelada. Esta opção chama-se "Matriculado".

Documentos

Para fazer matrícula na USP, será necessário apresentar os originais e cópias autenticadas dos seguintes documentos:

1. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

2. Documento de identidade oficial (uma cópia);

3. Uma foto 3x4, datada, com menos de um ano.

Na Santa Casa, o pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso. Veja os documentos necessários:

1. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar (duas cópias);

2. Documento de identidade (RG) (duas cópias);

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF) (duas cópias);

4. Duas fotos 3x4 recentes.

Chamadas

A segunda chamada de aprovados deve sair no dia 14 de fevereiro, com matrícula no dia 15. No dia 18 sairá a terceira lista, com matrícula no dia 23.

Esta edição do vestibular terá uma lista a mais de aprovados em relação aos anos anteriores. A quarta chamada, batizada de "reescolha", permite ao estudante aprovado na USP, mas que não tenha feito sua matrícula nas três convocações anteriores, a chance de pleitear uma vaga em qualquer carreira que tenha cadeiras remanescentes, uma flexibilidade inédita na história da Fuvest.

A manifestação de interesse pelas vagas de outros cursos deve começar a partir da terceira chamada e os candidatos poderão escolher até dois cursos, de qualquer carreira. Antes, ao optar por uma carreira, o estudante só poderia escolher cursos daquela mesma área, pré-identificados na inscrição. De acordo com o Manual do Candidato, a nota para a quarta chamada será o resultado da média aritmética entre a nota da primeira fase e as notas das duas primeiras provas da segunda fase.

A reescolha terá uma única chamada, divulgada em 14 de março, com matrícula no dia 16.

* Atualizada às 22h30

** Atualizada às 2h para acrescentar o vídeo