Fuvest divulga lista de aprovados na segunda chamada

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 7, a lista de aprovados na segunda chamada do vestibular 2014. A relação tem 2.267 nomes, sendo 1.832 novos, o que corresponde a cerca de 16,4% do total de vagas, e 435 inscritos na lista anterior que pediram remanejamento.

Os candidatos desta chamada devem fazer matrícula neste sábado, 8, e domingo, 9 pela internet. Os candidatos ainda deverão fazer a matrícula presencial nos dias 12 e 13 de fevereiro no Serviço de Graduação da unidade que oferece o curso em que ele foi aprovado. Para concluir a inscrição, o estudante deverá levar a documentação prevista no Manual do Candidato da Fuvest.

A terceira convocação será no dia 11 de fevereiro. Os estudantes desta chamada também devem fazer a matrícula presencial nos dias 12 e 13. Nesta edição foram ofertadas 11.057 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 100 vagas para o Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, totalizando 11.157 vagas.

Veja a lista completa:

---------------------------A---------------------------

ABDULLAH HASSAN AKRAM FAYAD 1968064 495-34

ABILIO AUGUSTO JOSE FORNI 5100834 825-73

ABNER LUIZ DIAS DA CRUZ 2652667 235-56

ACSA SUELLEN DE MORAES 4164766 870-80

ADALBERTO BELLOMO PEREIRA 4512201 705-12

ADALBERTO BORGES DE SOUSA 2393905 195-43

ADERLAN DE SOUZA LIMA 6901767 815-68

ADRIANA APARECIDA CURY 1192949 190-40

ADRIANA APARECIDA SILVA 1833369 255-63

ADRIANA MAIRA DE OLIVEIRA 7687704 865-79

ADRIANA PAREDE AFONSO 1810954 165-34

ADRIANA RODRIGUES ALVES 7654914 865-79

ADRIANA TABOSA DE CASTRO ALVES 2100672 775-42

ADRIANE PEREIRA DOS SANTOS 3376759 825-73

ADRIANNE MONIZ 6559705 555-49

ADRILLER GENOVA FERREIRA 6017462 710-16

AFONSO CELSO PENZE NUNES DA CUNHA 2839713 765-30

AGATA VISALLI 3886872 165-34

AIMEE FRATASSI 3757817 436-19

ALAN YUDI KANO 3553782 165-34

ALESSANDRA COUTINHO DE SOUZA 1002517 530-43

ALESSANDRA DA SILVA REIS 5776321 760-27

ALESSANDRA FERREIRA NICOLAU 2508115 235-56

ALESSANDRO AKIO OSHIRO 3133376 790-61

ALESSANDRO ROVIGATTI DO PRADO 1157600 190-40

ALEX SOARES DE FREITAS 6722419 770-31

ALEXANDRE CAZZARO MARINO 2837662 260-64

ALEXANDRE DA SILVA ALVARENGA 3106678 790-54

ALEXANDRE HENRIQUE ASTOLFI NEVES 4746001 165-32

ALEXANDRE HENRIQUE MAKITA RODRIGUES 1141513 825-71

ALEXANDRE JOSE RANIERI SACATA DIOGO 6168603 790-62

ALEXANDRE JUN TSUBAKI OIDE 2525560 775-38

ALEXANDRE MAZZER YASUDA 5314966 450-23

ALEXANDRE PORTO PERRELLA 2792822 710-14

ALEXANDRE ROCHA JABUR MALUF 1212113 165-30

ALEXANDRE RODRIGUES DA CUNHA 2112144 235-57

ALEXANDRE SANCHEZ DIB 3760749 725-19

ALEXANDRE SILVA DE ANDRADE 4642878 785-49

ALEXANDRE WEN LOI VONG 2805102 855-78

ALEXSANDRO SOARES DE MOURA 1184952 255-63

ALICE GERDULLO PIN 6167832 495-34

ALICE MONTEIRO IGARASHI 3907989 705-12

ALICE PELLEGRINI VASCONCELOS 5445403 235-56

ALICE SANTANA AREIAS PEREIRA 6904375 490-33

ALINE DE SALES LIMA 2099985 165-32

ALINE FRATUCCI DA SILVA 1821712 825-70

ALINE FURTADO NICOLAU 6524768 570-52

ALINE GOMES DO NASCIMENTO 5090482 570-52

ALINE LOURENCO CARVALHO 2107485 145-23

ALINE NASCIMENTO OLIVEIRA 2653089 235-57

ALINE PIGATIN 6878165 545-47

ALINE YUKARI UEHARA 4517344 740-23

ALLAN CORREIA BUSSONS 5443150 215-50

ALLAN DARWICH 4630178 145-23

ALLAN RIBEIRO POLACHINI 7044028 710-14

ALLAN RYU KATSURA TOMINAGA YAMAGATA 4650871 775-38

ALLANA RAYANA COGO 6874868 865-79

ALLANY APARECIDA GONCALVES DA SILVA 7587198 260-64

ALLISSON LIMA PIRES 5053587 790-55

ALMIR ALVES DE ARAUJO 3201230 235-57

ALOYSIO ABDO SILVA CAMPOS 1133566 500-36

ALUA MACHADO PIRES DE OLIVEIRA 2801755 436-19

ALUE MARCOLINO GOMES 6134348 485-32

ALYNE GONCALVES RODRIGUES SILVA 1373045 235-57

AMANDA ANDRADE MACHADO 2671557 160-27

AMANDA BONELLI 3512643 535-44

AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI 7460368 745-24

AMANDA CASTILHO DE SOUZA BALBINO 3521012 500-36

AMANDA CHAN CIRELLI 6915585 820-69

AMANDA DE ALMEIDA ROCHA 2386914 450-23

AMANDA DE SOUSA MARTINS 4154754 775-36

AMANDA DE SOUZA THEODORO 6877896 160-28

AMANDA DESIDERA 1968897 440-20

AMANDA FERNANDES 5009548 540-46

AMANDA FERREIRA CANINEO 3591466 200-45

AMANDA MACEDO LOSADA RODRIGUEZ 4038746 705-11

AMANDA MARIA MARTINS FUNABASHI 1796216 710-15

AMANDA PAPAROTO ASSIS 4644360 160-27

AMANDA PEREIRA 5584367 515-39

AMANDA PEREIRA REIS 1374574 235-57

AMANDA QUARTAROLI DA SILVA 3147900 575-53

AMANDA ROCHA DE SOUZA 1778862 825-72

AMANDA RODRIGUES CANDIDO 5338935 235-57

AMANDA RODRIGUES DA SILVA 6559192 101-12

AMANDA SACCHI 5084045 225-53

AMANDA SCARLATE MIGLIORI 6285777 485-32

AMANDA SILVESTRE CAMPIAO 1662719 825-71

AMANDA TREVISAN MUNHAO 4532816 460-25

AMAURI GARCIA FILHO 6883753 815-68

ANA BEATRIZ BATISTA GOMES 7626854 525-42

ANA BEATRIZ CAETANO 5778728 825-71

ANA BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA 5590968 560-50

ANA BEATRIZ MARLIERE BEOLCHI 7704541 525-42

ANA CARLA MARTUCCI 4632290 235-56

ANA CAROLINA ANDREF MORALES 4147069 260-64

ANA CAROLINA BRAGA AZEVEDO 5016208 145-22

ANA CAROLINA CASADO ROSSINI 6873175 870-80

ANA CAROLINA D ORTO 3602165 495-34

ANA CAROLINA DA SILVA FIGUEREDO 4382042 235-57

ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS 3406775 280-71

ANA CAROLINA DO COUTO ANDRADE 7913039 790-56

ANA CAROLINA GAGLIANI DE OLIVEIRA 6168390 485-32

ANA CAROLINA GOMES BESERRA DA SILVA 1973054 215-49

ANA CAROLINA MEDEIROS 6154105 410-13

ANA CAROLINA MULLER E SILVA 4148559 565-51

ANA CAROLINA NUNES DOS SANTOS 6144980 780-45

ANA CAROLINA PAIS PELLEGRINI 2491484 145-23

ANA CAROLINA POSCIDONIO VIEIRA CAMILO 7707249 235-56

ANA CAROLINA RAMOS 6162582 485-32

ANA CAROLINA SCHIAVO THOMPSON DE PAULA 4518970 780-45

ANA CAROLINE DOS SANTOS 3150849 235-57

ANA CAROLINE MARCHESIN ROSSETO 4757791 825-71

ANA CLAUDIA SILVA YAMANE 7203854 435-18

ANA CRISTINA GONCALVES PINHAO 1160079 705-11

ANA ELISA BESERRA DE OLIVEIRA 1168058 255-62

ANA GABRIELA SANTANA FONTANA 3605439 565-51

ANA HELENA AZEVEDO 7034831 785-49

ANA HELENA DOTTI CAMPANATTI 6724174 235-57

ANA JULIA JUNQUEIRA VICTALIANO 2255466 730-20

ANA KARINA SANTOS BOZZA 1121197 240-59

ANA LARA DE JESUS PEREIRA BARBOSA 2393168 235-57

ANA LAURA OLIVEIRA GARCIA 3918672 495-34

ANA LETICIA TUCUMANTEL 7460934 740-23

ANA LUIZA RIBEIRO DE SA 4524901 450-23

ANA LUIZA ROSA RODRIGUES 6551427 425-16

ANA LUIZA SOUSA ROCHA 1406997 825-72

ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO 2846630 790-63

ANA PAULA BARBOSA DE MORAIS 7022619 740-23

ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO 6160364 445-21

ANA PAULA FELTRIN 7685347 560-50

ANA PAULA FERRO 6280399 475-30

ANA PAULA GOHARA 6019980 780-45

ANA PAULA GOMES 5596234 775-36

ANA PAULA PINEZ DE MELO 5445008 210-48

ANABELLE KLOVRZA 3111369 400-10

ANDERSON AMORIM BELTRAMI 5080901 215-50

ANDERSON ANDREI DA SILVA 4780014 825-70

ANDERSON CARLOS CARDOSO DOS SANTOS 6134113 830-74

ANDERSON GIUSEPPE SARAIVA P FANTIN 3532806 775-43

ANDERSON KLEIN 3115660 700-10

ANDRE ALVES SANTIN 2261526 235-57

ANDRE AUGUSTO CHAVES DE OLIVEIRA 1785091 710-15

ANDRE BORGES BRAZ 1153825 825-73

ANDRE DE LUCA BARONGENO DE MENDONCA 2095969 500-36

ANDRE FERNANDO DE OLIVEIRA MARIA 1164615 825-71

ANDRE FERRARI DUARTE DO PATEO 2804598 775-38

ANDRE KENJI SONODA 2503869 265-65

ANDRE LAPA DE MORAES TAVARES 6400681 735-21

ANDRE LUIS CESPEDES DA SILVA 7447350 745-24

ANDRE LUIZ ABDALLA SILVEIRA 1123013 710-13

ANDRE LUIZ ARAUJO LOPES 6150780 485-32

ANDRE LUIZ MIRAELLO BARAO FANTIN 1775407 790-50

ANDRE OLIVEIRA FRANCANI 5306695 775-38

ANDRE RAMINELLI ARPINO 2839745 240-59

ANDRE RAMOS 3003750 710-15

ANDRE REGIS KAHNS 1198877 790-54

ANDRE RICARDO DE ALMEIDA 7683500 740-23

ANDRE TAKAYUKI NISHIMURA 6016848 740-23

ANDRE VILELA KOMATSU 7697762 790-63

ANDREI CLEMENTE DE OLIVEIRA 3560773 710-15

ANDRESA CARNEIRO DOS REIS 4397222 130-19

ANDRESSA COUTO NORA 5058417 425-16

ANDRESSA DA SILVA ROSA 3014589 495-34

ANDRESSA DARAUJO MAIA 4504959 235-57

ANDRESSA FERNANDES BRITO 3895654 495-34

ANDREZA DE SOUZA IMAMURA 6545431 255-62

ANELIZE ROVERI ARCANJO 7668480 465-27

ANESKA DIANNI DE PAULA MACHADO 7031529 775-32

ANGELA CHANG 3127334 740-22

ANGELICA DE SALVO MIOTTI 4750868 790-59

ANGELICA MATIAS DE ARAUJO LOPES DA SILVA 3775345 495-34

ANGELICA MOTTA MAIA ALMEIDA 3399124 560-50

ANNA CLARA LOMEU MOTA DE SOUSA 2682112 510-38

ANNE CAROLINE BARRETO 4390288 210-47

ANNE ROSE EBBINGHAUS CARRARI 1408180 560-50

ANTENOR PAIVA MARQUES JUNIOR 3603897 790-54

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR 2110588 710-15

ARIANE DE SA LANDIM 2385082 730-20

ARIANE SANTOS DE VILAS BOAS 3596883 235-56

ARIEL LAURINDO DE OLIVEIRA 5562239 720-18

ARIEL YUKIO KINOSHITA 6720279 870-80

ARMANDO SILVA LIMA 1123643 255-63

ARNALDO DUARTE JUNIOR 7699208 865-79

ARTHUR CAPANEMA 3611552 260-64

ARTHUR CHIARAMONTE SCHEFFER 6524088 735-21

ARTHUR FRANCISCO CLARO RIBEIRO 7901122 790-55

ARTHUR GIANCOTTE DALSENO 7628887 740-23

ARTHUR HENRIQUE QUEIROZ DE PAULA 2495917 275-70

ARTHUR MACHADO DELLA VECCHIA 7585902 180-38

ARTHUR PAULUCCI CARNIETO 1387671 710-14

ARTHUR VICTOR DO CARMO 2402756 255-63

ARTHUR VINICIUS PATREZE 6542474 215-50

ARTUR FERNANDO LIMA CORREA MALISKA 1210703 825-71

ATHAYDE MOREIRA JAIKIN 7896611 790-63

AUGUSTO CARVALHO D ARRUDA NETO 5780597 770-31

AUGUSTO TOLENTINO CAMARGO 3765358 200-45

---------------------------B---------------------------

BARBARA AGUILAR HATALA 3152608 225-53

BARBARA ALINE BERNARDINO 3387500 535-44

BARBARA BARBOZA LINO 4142563 705-11

BARBARA BISCHAIN 3367888 400-11

BARBARA DA SILVA PASCHOAL 7692427 495-34

BARBARA FERNANDA NORI 2100359 205-46

BARBARA FLAVIA DOS SANTOS 4888812 285-72

BARBARA FRANCO DE ABREU 4784596 200-44

BARBARA GUIMARAES DE MARTIN 5104462 260-64

BARBARA MARIANO GHELER 6528713 465-27

BARBARA NAMIE FERNANDES HIGASHI 4397674 260-64

BARBARA RIBEIRO GRIPHO SOARES 4503711 495-34

BEATRIZ ALMADA VERAS OLIVEIRA 3577203 225-53

BEATRIZ AUGUSTA NOVAIS DE OLIVEIRA 4653690 825-72

BEATRIZ BENEDITO SIMOES 5454620 410-13

BEATRIZ BEZERRA 3178631 430-17

BEATRIZ BRAGA PEREIRA 6716505 560-50

BEATRIZ DA SILVA 1391171 440-20

BEATRIZ DE LIMA CARDOSO 3897598 235-56

BEATRIZ DE SOUZA SANTOS 3161233 235-56

BEATRIZ DIAS GONCALVES DA SILVA 5305337 260-64

BEATRIZ GOMES DE LUIZ 4896759 260-64

BEATRIZ GRACIANO DO NASCIMENTO 4516915 825-70

BEATRIZ GUALBERTO CARRARA 6145451 755-26

BEATRIZ MAYUMI SANEFUJI 4511722 165-34

BEATRIZ MORAES MURER 1780800 400-10

BEATRIZ MOSCA MELIN 4751226 165-32

BEATRIZ PERON SORATO 6563746 495-34

BEATRIZ PINEIRO PORTARO 1191263 825-70

BEATRIZ PLACCA GERMINO 6171791 705-11

BEATRIZ ROSSETTO BRANCO 1795954 495-34

BEATRIZ SANTA VICCA BRAGHINI MACHADO 3385288 215-49

BEATRIZ SCARABELIN DE ALMEIDA 4765343 740-23

BEATRIZ SEGANTINI FRANCA 6888476 410-13

BEATRIZ SIQUEIRA SOUZA 7461228 445-21

BEATRIZ SUGANUMA FIGUEIREDO 1792157 235-56

BEATRIZ THEREZA CUSTODIO DA SILVA 7656146 490-33

BEATRIZ YUMI KATAOKA KAMIMURA 3595646 825-71

BELISA MARQUES DE LIMA 1161366 240-58

BIANCA ALT GIMENEZ 1183932 775-33

BIANCA APARECIDA MUNIZ PEREIRA 4769128 700-10

BIANCA DE SOUZA DENADAI 5097861 790-62

BIANCA MARIA BRANDAO DE MATTOS 7026717 260-64

BIANCA MARIA PELEGRIN LUQUES 7461460 445-22

BIANCA MONTEIRO KOHN 5561144 535-45

BIANCA MORAIS ZERBINATO 7028629 445-21

BIANCA TEIXEIRA 3547780 775-36

BIANCA VAN STEEN MELLO LAURINO 1160474 145-22

BRENDON CAIO FIGUEIREDO DA SILVA 1006362 430-17

BRENO CARDOSO BINHARDI 4778682 740-22

BRUNA BOSSARD NASCIMENTO 2258658 416-15

BRUNA CAMARGO JULIANI 5301837 485-32

BRUNA CAMILO ROSA 6136769 485-32

BRUNA CARRETA DE AGUIAR 1972116 790-59

BRUNA CATERINGER FERNANDES 4155272 535-45

BRUNA CECILIA NUNES NASCIMENTO 3524396 200-45

BRUNA COSTA NASCIMENTO 5070630 790-50

BRUNA DE OLIVEIRA IATAROLA 4753412 535-44

BRUNA DE PAULA CANDIDO 4398299 440-20

BRUNA FAVOTTO DO ROSARIO 1166445 460-25

BRUNA GABRIELA BOSQUINI 7596877 490-33

BRUNA GERTRUDES DA SILVA 5026394 495-34

BRUNA GRANIG VALENTE 3536516 440-20

BRUNA LETICIA DE FREITAS 4654535 530-43

BRUNA MARIE SAKATA 6020790 260-64

BRUNA OLIVEIRA BUNDUKI 3148944 485-32

BRUNA PATRICIA KERPEN 1002710 255-62

BRUNA PEREIRA SANTOS 7458011 480-31

BRUNA RATTIS MARQUES PRADO 1000459 790-54

BRUNA RITZMANN 3169714 535-45

BRUNA ROJO BEZERRA 6406937 445-22

BRUNA SOARES POLACHINI 1208093 190-40

BRUNA YUKARI OTSUBO 3587813 825-73

BRUNO ANDRE SILVA CARVALHO 7682792 780-45

BRUNO AVILA 5897401 785-49

BRUNO AZEREDO COUTINHO NASCIMENTO 4530217 500-36

BRUNO BEGNOSSI 4398185 825-70

BRUNO CAMARGO ROCHA PAIM DE ARAUJO 1130449 500-36

BRUNO CARDOSO DE ALMEIDA PIRRO 2814230 210-48

BRUNO CEPEDA HENRIQUES 6897354 765-30

BRUNO CESAR LOPES 6136559 780-46

BRUNO DE ALMEIDA CRUZ 5589898 775-43

BRUNO DE OLIVEIRA FEITOSA 2377388 775-36

BRUNO DOS REIS MENDONCA 7051663 825-71

BRUNO FELIPE DE AZEVEDO SANTOS 5076447 765-29

BRUNO FELIPPE MOREIRA MIRANDA 5581816 775-36

BRUNO FERNANDES SOUZA 6531606 195-42

BRUNO FLEURY FINA PAULILLO 6909205 785-49

BRUNO FRANCISCO MOREIRA 2253255 215-50

BRUNO HIDEKI HARADA 1125352 225-54

BRUNO HIDEKI YUGAWA 4400939 495-34

BRUNO IOBBI 4768873 520-41

BRUNO JYUN WATANABE 7059005 810-67

BRUNO KUSZNIR VITTURI 3888752 500-36

BRUNO LA VALLE 4019386 775-34

BRUNO LEANDRO ALMEIDA 5055136 825-71

BRUNO MARTINS RIBEIRO 6174606 215-50

BRUNO MASSAKI OZAKI 2992506 820-69

BRUNO MEDEIROS LEITE 2096131 165-32

BRUNO MORENO SCATENA 2123888 790-51

BRUNO PAULINO DA COSTA 5342613 740-22

BRUNO RAFAEL PINTO 1132934 710-15

BRUNO REZENDE PIMENTA 7672093 790-63

BRUNO ROBERTO DA SILVA NANTES 3376887 775-35

BRUNO RUFINO SANTOS 7595608 140-21

BRUNO SALERNO ROCHA 3765924 710-15

BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO 4633847 825-72

BRUNO SAVELLI BRANDAO GOMES 6886330 215-49

BRUNO SILVA PIZYSIEZNIG 2800144 215-50

BRUNO STEFANO ROSSINI 6556171 825-72

BRYAN JEFFERSON TROVATI CHAVES 6896050 715-17

---------------------------C---------------------------

CAINAN GEA 5318345 160-26

CAIO AUGUSTO HUDAK FRANCA 3372294 790-50

CAIO AUGUSTO ZAGRIA BARBOSA 5033855 715-17

CAIO BONALDI SOUSA PEREIRA 2822849 165-30

CAIO CARAVAGGI SABBATINE SANTOS 1806692 165-35

CAIO CESAR CARMO DOS SANTOS 7606944 575-53

CAIO GUIMARAES HERRERA 6158541 710-16

CAIO MAGRO ISSA 5017349 790-52

CAIO MARCAL VEIGA SILVA MEYER 4163739 450-23

CAIO SALVADOR ROHWEDDER 6558514 710-16

CAIO UEDA ARATA 5318256 745-24

CAIO VINICIUS MARANI CONSTANTINO 5090265 780-45

CAIQUE BUENO TERHOCH 3369953 500-35

CAMILA ABECASSIS DE ALMEIDA 1158815 235-56

CAMILA AUGUSTO CARAZZATO 5020772 425-16

CAMILA BONIFACIO ROCHA 2811468 190-40

CAMILA CARRIJO 4767312 780-45

CAMILA CRISTINA ABREU 1004742 440-20

CAMILA DA SILVA COSTA 3520483 495-34

CAMILA DA SILVA PEREIRA 1123369 235-56

CAMILA DAS MERCES SILVA 3513080 840-75

CAMILA DE BRITO IOCA 6156152 260-64

CAMILA DENOBILE 6879502 410-13

CAMILA GIACOMELLI CAVALCANTE 1372502 440-20

CAMILA GOMES MESTRINEL 4902639 470-29

CAMILA HUPFAUER MERLO 4163689 825-71

CAMILA LETICIA COSTA 5083858 235-56

CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS 3921775 820-69

CAMILA MITIE HIROTA 3016857 125-17

CAMILA OGATA MASUNO 3894253 825-72

CAMILA RODRIGUES SIMOES 3907730 865-79

CAMILA SALVADOR RODRIGUES FRANCO 4627812 575-53

CAMILA SANCHEZ RUBIO 2376934 280-71

CAMILA SANTOS ROCHA 3538307 235-57

CAMILA STENICO DOS SANTOS 6529651 765-30

CAMILA STEPHANIE BALBINO SILVA 4507581 415-14

CAMILA VIEIRA CAVALHEIRO 5442688 460-26

CAMILA YAMADA HOSOMOMI 2997147 775-38

CAMILE TOME 3898796 210-47

CAMILLA MARQUES SANTOS 4395417 530-43

CAMILLA SILVA RAMOS 1008979 235-57

CARLA ANGELINO DI LORENZO M DE MELLO 1821744 235-57

CARLA CRISTINA PEREIRA GUEDES 6890121 445-21

CARLA GONCALVES PIOLA 1375021 460-26

CARLOS ALBERTO CASALLE FILHO 6891682 785-47

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR 3880645 790-57

CARLOS EDUARDO CALDEIRA 5334673 710-14

CARLOS EDUARDO DE SOUZA FILHO 4898258 790-52

CARLOS EDUARDO LASCHI DE OLIVEIRA 3914371 825-71

CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO OTOBONE 2376681 825-72

CARLOS MATHEUS DA SILVA CARREIRA 7040631 720-18

CAROLINA ARAUJO DE CAMPOS ALMEIDA 7612908 145-23

CAROLINA CHAMORRO DINIZ 1788949 235-56

CAROLINA CLEPF PAGOTTO 5023409 775-36

CAROLINA COUTINHO 3178955 500-36

CAROLINA DE PICOLI ACOSTA 4150695 535-45

CAROLINA DE SOUZA GAMBARONI 1797528 180-38

CAROLINA DO CARMO MATTA 2997542 790-51

CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO DA COSTA 7451127 425-16

CAROLINA FERREIRA 6876820 445-21

CAROLINA GOMES MACHADO 1394559 825-70

CAROLINA JENDIROBA RAMOS 7609132 740-23

CAROLINA KAHORI KUSABA SANCHEZ 3551685 740-23

CAROLINA LIA CERNE 6895870 790-53

CAROLINA LUIZ FERREIRA DA SILVA 7209184 485-32

CAROLINA MARTINS PEDROSO 5078252 235-56

CAROLINA PERROUD DE MATOS 6169541 495-34

CAROLINA VILLELA MARCAL 6015212 460-25

CAROLINE AKEMI HASSEGAWA 6173792 825-71

CAROLINE BECKMAN CARNEIRO 3779105 705-12

CAROLINE BERBEL RIBEIRO 4384805 825-70

CAROLINE BERTOCCO GARCIA 3583035 705-12

CAROLINE CAMARGO FELICIO 6560771 850-76

CAROLINE CRISP CAETANO 6517108 790-61

CAROLINE CRISTINA DE MELO 7046641 530-43

CAROLINE DE CARVALHO HONORATO DA SILVA 7682714 545-47

CAROLINE DE PAULA OLIVEIRA 6284102 540-46

CAROLINE ERY NISHI 4539807 445-21

CAROLINE FERREIRA DA SILVA 4761890 165-33

CAROLINE GRAEFF DE OLIVEIRA 2506477 825-71

CAROLINE OLIVEIRA AGOSTINI 7693002 740-23

CAROLINE PERETTA ROSARIO 4903043 225-53

CAROLINE RAMOS CARLUCCI 1125893 775-41

CAROLINE ROLAND WISS 6723154 815-68

CAROLINE SANTOS DE FREITAS 1127104 165-31

CAROLINE VALE TWIASCHOR 3157427 535-45

CAROLINE VEIGA 6877316 815-68

CASSIA EVELYN SOUSA ROQUE 5082304 135-20

CATARINA MARCHINI ARMENTANO 2256988 790-57

CATARINA MEDEIROS DO LIVRAMENTO BARRETO 1128544 255-62

CATARINA MENEZES 3589433 235-57

CATARINA PASTA AYDAR 3376435 790-50

CATHARINA DONDA BARAUNA 7449329 460-25

CATHARINE DE CARVALHO 4406187 235-56

CATHERINE JIMENEZ 3506925 200-44

CAUE LIGABUI 3538912 710-15

CECILIA GONCALVES 5019695 740-22

CECILIA SAYUMI TAKAMUNE 5320517 225-53

CELSO JACINTO DE SIQUEIRA NETO 6151454 785-47

CHRISTIAN LUIZ BAPTISTA GERBELLI 5567827 500-36

CHRISTIAN MARCEL PACCOLA TOBLER 5047869 765-30

CHRISTIAN PUJOL FOGACA ANDERAOS 3002042 430-17

CIBELE BISPO AMARAL 3358387 705-12

CIBELE TAMPELLINI LUIZ 6888437 490-33

CILINALDO DA SILVA 2848235 710-13

CINDY EVELLYN DE ARAUJO SILVA 4747815 235-56

CINTHIA FREIRES ROSSO 6152702 785-47

CINTHIA VENTURINI YWAMOTO 5318217 520-40

CIPRANO AMERICO DE MELO BATISTA 1776548 825-71

CLARA C CARRA 2530834 235-57

CLARA DE FREITAS SMAIRA 6884008 570-52

CLARA INGLEZ MAZZARELLA 2120365 210-47

CLARA MORENA BRITO MENDES 2820766 740-22

CLARA PEREIRA BORATO 4903328 545-47

CLARISSA BECHUATE DE SOUZA AZEVEDO 7654210 465-27

CLARYSSA SUEMI OYAMA 2685973 790-59

CLAUBER SILVA DO NASCIMENTO 3892875 235-57

CLAUDIA HORI 3127245 160-26

CLAUDIO HENRIQUE ALBINO RIBEIRO 7621978 795-64

CLAUDIO MARCIO CASSELA INACIO JUNIOR 5318402 745-24

CRISTIANE IZUMI WASSANO 3550487 855-78

CRISTIANE KAORI ONARI 3556294 500-36

CRISTIANE PIRES DE SOUZA 5077951 825-71

CRISTIANE SANTOS GOMES 2389480 235-57

CRISTINA MONTEIRO RODRIGUES 3186891 770-31

CRISTOPHER LUIZ ASSAD CARCERERI 5071806 790-52

---------------------------D---------------------------

DAFNE FURTADO NOGUEIRA 7698210 435-18

DAIANE ALVES MARTINS 1181244 195-43

DAIANE RUBINATO FERNANDES 7445195 445-21

DANIEL BORBA ZANELATTO 6898538 410-13

DANIEL DE ALMEIDA TORRES DE BRITO 1208442 235-57

DANIEL DE MOURA E ALMEIDA 2275675 775-38

DANIEL DOGLAS SILVA 3109699 710-15

DANIEL FELIPE DE SA OLIVEIRA SALES 2805458 855-78

DANIEL GUIMARAES 7463916 815-68

DANIEL HERMIDA PRANDO 6148134 745-24

DANIEL HYUN SUNG KIM 2534302 495-34

DANIEL LUCAS JASPONDE CALONICO 7899657 555-49

DANIEL MARINO DO VAL 1794254 235-56

DANIEL MONTEIRO BORGES DE LIMA 1418241 235-57

DANIEL PEREIRA AYRES NETTO 2798227 500-36

DANIEL PERRI GIMENES 6170892 790-62

DANIEL RAIMUNDO DA SILVA 4776795 790-60

DANIEL SANCHES PORTELLA 1407420 165-35

DANIELA CRISTINA MONFREDINI 5572614 485-32

DANIELA MENDES MARTINS BLATTLER 6142238 535-45

DANIELA PEREZ 6911989 790-62

DANIELA PIRES DA ROCHA 3778940 165-31

DANIELA SARDINHA DA SILVA 6144820 465-28

DANIELA THAIS LORENZI 3181442 505-37

DANIELA WILHELMS 3775256 160-27

DANIELE BUENO MONTALVAO 6404683 540-46

DANIELLA APARECIDA MORENA FIDELES 1151888 230-55

DANIELLA GIAZZI ROVERI 7034653 170-36

DANIELLE GLEREAN DE CARVALHO 6553905 495-34

DANIELLE MAURIN DE SOUZA 7728542 445-21

DANIELLE PRADO DA SILVA 3757105 480-31

DANIELLY GALLAO ROCHA 5305312 740-23

DANILO DE MORAES COSTA 4767419 710-16

DANILO ESPIRITO SANTO DE CASTRO LEITE 5011937 500-36

DANILO FERNANDES DA SILVA 6537720 710-15

DANILO HENRIQUE ZANICHELLI 2803464 160-27

DANILO KENJI BARROS YOJO 4389492 215-50

DANILO LESSA BERNARDINELI 1175501 790-50

DANILO MURER IZEPOM 7700977 100-11

DANILO PISCITELLI ALVES 2983763 790-51

DARLENE REGINA PIRES 5078163 865-79

DAVI LOTFI LAVOR NAVARRO DA ROCHA 2988220 785-49

DAVID COELHO SILBIGER 5098454 180-38

DAVID FERRAREZI COPPOLA 3776714 830-74

DAVID HENRIQUE REGIS RODRIGUES 5462235 710-15

DAVIDE DI BELLA 2102196 510-38

DAYANE FELIX SILVA NUNES 1665537 500-36

DAYARA CARDOSO MOREIRA 4510054 210-48

DAYVISON NUNES COSTA 6716245 245-60

DEBORA CARLA CORREA BRASIL 3565717 235-57

DEBORA DE ANDRADE DOTTO 4754247 830-74

DEBORA DE FREITAS RODRIGUES 5102657 535-45

DEBORA LOPES MOREIRA 1661478 790-57

DEBORA ORTIZ DE FREITAS VIEIRA 7913719 435-18

DEBORA PREVIDELI SOLDERA 6143906 485-32

DEBORA SANTOS ALCANJO PEREIRA 3879949 740-23

DEBORA XAVIER MIRANDA 1660077 200-45

DEBORAH CRISTINE BONETTI ROSA 6150847 485-32

DEBORAH HIDEMI KAMIGUCHI WATANABE 2814158 775-43

DEBORAH YOHANA BERTOLDO DA SILVA 2502895 790-51

DECIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR 2840772 825-73

DENIS ALVES PARENTE 6916242 790-62

DENISE DE ALMEIDA BORGES 3543208 225-54

DENISE RONCARI DOS REIS 7611674 445-21

DENNIS CRISTHIAN DE SOUZA POLICIANO 5053199 740-23

DENNIS SIMOES DE FIGUEIREDO 5446423 855-78

DHARLA CLARA SANTOS SOARES 1677984 235-56

DIANA NAOMI MIURA TOYAMA 5573641 535-45

DIANA NATALI DA SILVA BERTIN 6552073 101-12

DIEGO ARNON TOMAZELA 6403097 715-17

DIEGO CASTRO DA SILVA CAVALCANTE 3191027 225-53

DIEGO GALVAO LINS 2501989 825-71

DIEGO HENRIQUE FERNANDES 4391486 215-50

DIEGO PONTES GARCIA 7707847 170-36

DIEGO SOARES DA PAZ 6869344 790-53

DIOGO ELIAS MATTAR 6277136 735-21

DIOGO HIDEKI TANAKA 5323374 165-33

DOMENICO ZEMA 7635846 775-32

DOUGLAS CORREA DE ARAUJO 3893945 810-67

DOUGLAS DE SA GONCALVES 5318085 235-56

DOUGLAS FELTRIM 6538465 805-66

DOUGLAS GONZAGA RIBEIRO 3506188 165-34

DULCENEA DE PAULA 2804687 560-50

---------------------------E---------------------------

EDENILSON MARTINS RIBEIRO 2402795 235-56

EDER DA SILVA 1417207 825-73

EDGAR YUJI SUZUKI 1170276 215-50

EDILMA ANGELICA DO NASCIMENTO LINS 3168384 820-69

EDILSON DEL VECCHIO FILHO 7718555 435-18

EDNA MARIA RIBEIRO DE MORAES 3735219 200-44

EDSON JIN SU KIM 2672584 775-38

EDUARDA VILELA TANNOUS 7704694 790-52

EDUARDO ALI KITAGAWA 7201522 785-47

EDUARDO BARBOZA COTRIM 3192474 215-49

EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 6901824 710-15

EDUARDO GALVAO DE FRANCA DE MORAES ALVES 2504152 500-36

EDUARDO GARCIA FILHO 5039534 740-23

EDUARDO GOMES CORREA 7203516 790-61

EDUARDO GOUVEA BARRETO 5575966 775-39

EDUARDO KENJI MATSUMURA HAMAMOTO 3576539 720-18

EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA 7895687 735-21

EDUARDO SOCI REHDER 1125256 790-51

EDUARDO SUN JUNG 4167417 260-64

EDUARDO TEIXEIRA HEYDER 3510642 790-54

EDVAN ADALBERTO DIAS DOS PASSOS 7662708 445-21

EDWIN CRUZ CAVINA 2669378 710-15

EFRAIN AUGUSTO FRANCO 3604223 530-43

ELAINE CRISTINA MENDONCA DA SILVA 7655457 445-21

ELEN YAGI TICIANELLI 2799119 165-31

ELENA IRAE ALMEIDA HUMMEL PIMENTA SANTOS 5597069 855-77

ELI HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 3546841 775-38

ELIS DE OLIVEIRA MOURA 3530723 200-45

ELIS MIGUELE DE SA 3371040 800-65

ELISA BRAZ E SILVA 6559406 495-34

ELIZA CAROLINA FELTRIN 6885569 790-53

ELLEN MARIA GILIOTTI SILVA 6907955 870-80

ELOISA YANG 3355028 160-26

ELTON FERREIRA DA SILVA 6876125 740-23

ELVIS LEAO NUNES DA COSTA 1416361 195-43

EMANUEL LIMA DE SOUSA 1122139 790-60

EMILIO GIROLDO TAZINAFFO 7624216 545-47

EMILLI CAROLINE MAEDA DA SILVA 3559504 235-56

EMILLY CARDOSO DE MOURA 5104576 530-43

ENDRIGO GABRIEL PEREIRA DI LORETO 4034559 705-11

ENRICO BOVI MONTEIRO 4161147 705-11

ERIC ANACLETO RIBEIRO 3569014 145-23

ERIC JEFFERSON LABACI 6716520 765-29

ERIK VAN EIJK CAMARA 6880045 710-16

ERIKA FERNANDA MOSINAHTI 7032435 740-23

ERIKA PINTER MARCHI 2497213 825-71

ESTELA RIBEIRO GABRIEL 5027215 740-23

ESTELA SELARO PASSALACQUA 1793241 740-22

ESTER MACHADO DIAS 7908031 260-64

ETHORE DE BARROS MOURA 5777665 775-39

ETTORE AMBROZIO DE OLIVEIRA 3907277 450-23

ETTORE MORRONE DE CARVALHO 3165185 825-72

EULAIR DEBERALDINI NETO 7625229 225-54

EVELYN ELITA BONIN PEREIRA 5014221 775-34

EVERSON HENRIQUE RODRIGUES 1801663 790-51

EVERTON DA SILVA CAMILLO 7607843 140-21

---------------------------F---------------------------

FABIANA CAROLINA OMETTO 7651626 445-22

FABIANA CRISTINA DOS SANTOS 7723794 445-21

FABIANA TIEMY YOKOTA DE OLIVEIRA 3919596 820-69

FABIANE BARCO MAXIMO 6533280 425-16

FABIO AFONSO CACALANO 2516375 775-34

FABIO ANDRELINO DE SOUZA 6909010 475-30

FABIO AUGUSTO ZEM BERBERT 6890534 785-47

FABIO DA SILVA PEREIRA 4401884 705-11

FABIO EDUARDO ALVES CONEJO 1779551 710-15

FABIO GEORGETTO NOGUEIRA 4035102 535-45

FABIO HIDEKI MIASHIRO 1391506 495-34

FABIO LUIZ DA SILVA 1182339 825-71

FABIO PASSOS PERIM 4759664 210-47

FABIO SADAO MASTROCOLA 1979908 436-19

FABIO TAYLOR BOLSONI 1157357 460-25

FABIOLA XAVIER LUZ 1123223 705-11

FABIOLA XAVIER PRETEL 2835768 235-57

FABRICIO DEMATTE 6557145 790-53

FAGNER DE SOUZA GONCALVES 1184490 225-53

FAUZE AHMAD HAMMOUD 5447831 740-22

FELIPE ABDALLA TIRADENTES DE SOUZA 5027877 790-51

FELIPE CASALE 6531264 450-23

FELIPE CASTRILLO PEREIRA CASTELINI 3530545 436-19

FELIPE DE BARROS MARQUEZINI 3208680 220-52

FELIPE DE FREITAS 3143705 740-23

FELIPE DE MOURA XAVIER 2534708 430-17

FELIPE FRANCO DA SILVA 3911650 850-76

FELIPE GALHARDI RODRIGUES 3537333 245-60

FELIPE KAZUYOSHI TAKARA 1204077 710-14

FELIPE LUIZ DE ANDRADE 3787664 210-48

FELIPE MARTINEZ SANTOS 1175630 160-26

FELIPE MATOS SILVA 1017615 825-72

FELIPE MATOS VIDAL 7629050 500-36

FELIPE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5778048 750-25

FELIPE OLIVEIRA AGUIRRE 7048749 710-15

FELIPE OLIVEIRA MACHADO 1204974 855-77

FELIPE RAMOS DA SILVA BARBOZA 1158135 710-14

FELIPE RODRIGUES DA SILVA 1674365 790-60

FELIPE RODRIGUES WERLY 5042733 235-57

FELIPE SOARES MOULIN PRATISSOLI 4263643 705-11

FELIPE SOUSA PESSINA 6168222 825-71

FELIPE TITA DE LIMA 6871943 465-27

FELIPE TORRES BENEVIDES 1131533 210-48

FELIPE VALENCIA DE ALMEIDA 4524125 775-43

FELIPE VALLIM ALMIRALL 6711725 770-31

FELIPE VASCONCELOS 3370069 775-33

FELIPPE PINHEIRO MACHADO SANTOS 1013321 775-39

FERNANDA ALMEIDA DUARTE 4035668 705-11

FERNANDA ALVES FAHL 5008179 105-13

FERNANDA ARAUJO DE FREITAS MENESES 3124384 465-27

FERNANDA BARSANTE NICOLELA 6565099 490-33

FERNANDA BEZERRA FERNANDES JERONIMO 4656785 235-57

FERNANDA BIASON DE OLIVEIRA 6157700 485-32

FERNANDA BONGIOVANI RODRIGUES 3399779 440-20

FERNANDA CHAIN ROSSI 6285656 225-53

FERNANDA CHRISTIANE DE AZEVEDO 1388111 440-20

FERNANDA CIPOLLINI SANTANA 4394233 705-11

FERNANDA DE ARAUJO PINESCHI TEIXEIRA 5583094 515-39

FERNANDA GONCALVES DIAS 1668362 440-20

FERNANDA GONCALVES MENDES 5903765 720-18

FERNANDA GONCALVES MISTRIN 6874302 445-21

FERNANDA MAROSTICA ALBERTINI 4142798 225-53

FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA 7629779 555-49

FERNANDA NARDY CARDOSO 3147162 440-20

FERNANDA NISHI ISHIKAWA 2847432 210-48

FERNANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA 2523149 195-42

FERNANDA PAGIN 6276568 100-11

FERNANDA PAROLO DE MATTOS NOGUEIRA 7454237 210-47

FERNANDA PEREIRA SILVA 5048622 575-53

FERNANDA SAYURI YAMADA 4780758 775-42

FERNANDA TIBURCIO BISPO 3892149 145-22

FERNANDA VIDAL TILTSCHER 1834332 530-43

FERNANDA ZABAGLIA DA CUNHA 6135959 465-27

FERNANDO FUJIMOTO INOUE 3005857 710-15

FERNANDO LIMA 5051458 830-74

FERNANDO MENDES DE SEIXAS 1188032 825-71

FERNANDO MORAIS PELIELLO DE ANHAIA MELLO 3903827 825-72

FERNANDO OLIVEIRA DUARTE 2271495 165-33

FERNANDO SILVA DA ROCHA 4382672 210-48

FERNANDO STEFANUTTI 6869351 765-29

FILIPE ALVES DE FERNANDO 7450826 710-15

FILIPE REIS RIBEIRO 4762219 710-15

FLAVIA AYUMI MIYOSHI 7032660 740-22

FLAVIA BARTOLLETI 4027828 500-36

FLAVIA CRISTINA BIS 7610622 795-64

FLAVIA CUSTODIO PEDROSO DE SOUZA 7040834 485-32

FLAVIA HISSAE OZAWA 2532504 165-30

FLAVIA JABLONKA FERREIRA 2493841 235-56

FLAVIA LIMA DE MELLO 3506302 215-50

FLAVIA MASILI GIGLIO 7681620 570-52

FLAVIA YOSHIE NISHI 2999671 235-57

FLAVIO DE CARVALHO MATEUS 2535960 825-73

FLAVIO DE SOUZA BRITO 1188922 235-57

FLAVIO MACEDO LULA 3603872 255-63

FLAVIO RAMOS MACHADO 7917233 410-13

FRANCIELE CAROLINE FIRMINO 6557451 575-53

FRANCISCA SILVA VIANA 2118179 200-44

FRANCISCO LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA 5466276 825-71

FRANCISCO ROSA DIAS DE MIRANDA 3356653 790-57

FREDERICO DE OLIVEIRA SAMPAIO 5315534 710-16

FREDERICO HETORI GOMES DE OLIVEIRA 6870528 810-67

FREDERICO MORAES REHME 5319422 715-17

FUAD CHAIM SCHIAVON 6282795 790-63

---------------------------G---------------------------

GABRIEL ALAN BUOSI 2516788 710-15

GABRIEL ALBUQUERQUE DA COSTA 2092097 160-27

GABRIEL ALEXANDRE VENDRAME VOURLIS 7041256 160-28

GABRIEL AMARAL SILVA 1977113 775-43

GABRIEL AMARAL ZENARDI 3891887 440-20

GABRIEL ANAWATE FILHO 7911209 745-24

GABRIEL AZEVEDO PUBLIO 6532971 416-15

GABRIEL BARBOSA PIRES DO COUTO 6152467 780-46

GABRIEL BERNAL VERDELLI 3782546 790-51

GABRIEL BUSCARATO SILVEIRA BASTOS 4892472 760-27

GABRIEL CARDOSO DE MELLO 4021914 825-72

GABRIEL CAVALARI SANTOS 7025946 465-27

GABRIEL CHIARATTI LAISNER 6911583 170-36

GABRIEL CORTEZ DA SILVA 4888883 780-45

GABRIEL DE MELLO HEGUEDUSCH 7209017 780-46

GABRIEL DE SOUZA MARTINS 5575521 785-48

GABRIEL DIAS ALFAIA MENDES 2804242 160-27

GABRIEL FARIAS CACCAOS 2796945 775-38

GABRIEL GUIMARAES SERPA MORAIS 5080641 785-48

GABRIEL HENRIQUE XIBUTA MARTINS 1378626 520-40

GABRIEL HIDEKI MACHADO E SILVA 1149086 710-13

GABRIEL LAFER RABINOVITCH 2277893 145-23

GABRIEL LIMA E CHAVES 1178885 820-69

GABRIEL LOPES DA SILVA 3604110 135-20

GABRIEL MACEDO COSTA 5565744 830-74

GABRIEL MAGALHAES GUERRA 3145001 430-17

GABRIEL MANETA 4757243 450-23

GABRIEL MARRETA GONCALVES 7448273 165-30

GABRIEL MARTINS DA SILVA 3775594 436-19

GABRIEL MENSITIERI SACARDO 3158148 165-29

GABRIEL MIRANDA DE BARROS 4396138 225-53

GABRIEL NICESIO DA SILVA 1399741 195-43

GABRIEL OLIVATO 7451351 810-67

GABRIEL OLIVEIRA DANDREA ALVES 1132941 710-13

GABRIEL PINTO RAMOS 5439336 195-42

GABRIEL POLO PINTO 5013201 810-67

GABRIEL RODRIGUES ALVES 3006539 430-17

GABRIEL RYO HIOKI 5067665 825-70

GABRIEL SHMAYEV DALL OCA 1209918 825-72

GABRIEL SILVA FERREIRA 5771880 780-46

GABRIEL SILVESTRE DE LIMA 2390909 450-23

GABRIEL TAKESHI ORIKASA 1782597 785-49

GABRIEL TEIXEIRA GALAM 7451270 745-24

GABRIEL TEIXEIRA RIBEIRO 1157581 710-15

GABRIEL TIAGO GALDINO 6017366 855-77

GABRIEL ZANGIROLAMI DE ALMEIDA 1177510 210-47

GABRIEL ZONETI FIGUEIRA PERES 3380106 710-15

GABRIELA AISEN 2495170 160-28

GABRIELA ALMEIDA DA SILVA 4530669 210-48

GABRIELA AZEVEDO GOULART DE MOURA 5302323 240-59

GABRIELA BRANDAO DE OLIVEIRA LINS 4891228 740-22

GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO 4154188 160-28

GABRIELA DA NOBREGA NORONHA 3193398 260-64

GABRIELA DE ALMEIDA NEGRO 3783096 145-23

GABRIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES 7595825 440-20

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES 5576954 760-27

GABRIELA DI DONATO 7667783 445-22

GABRIELA ENGELMANN CUNHA 3136486 255-63

GABRIELA ESPIRITO SANTOS 7639218 850-76

GABRIELA FARIA DE ALMEIDA 5901052 730-20

GABRIELA FERNANDA GAZIRO 6278042 475-30

GABRIELA FERNANDES COELHO NAUFAL 1791824 740-23

GABRIELA FERNANDES VIEIRA 5588006 825-73

GABRIELA MUGNOL VENTURA 1780817 775-38

GABRIELA NICOLUCI SCHETTINI 5064854 740-22

GABRIELA ORTOLAN 6723695 545-47

GABRIELA PEREIRA NERI 6708355 710-15

GABRIELA RATAO DE CARVALHO 7019338 145-22

GABRIELA RODRIGUES DO PRADO ROSSALES 6885494 710-15

GABRIELA ROMERO MORAES 4545849 255-62

GABRIELA ROSSIN MOTTA 7636421 490-33

GABRIELA SANTIAGO DE SOUZA 5584538 235-56

GABRIELA SAYURI NISHIMARU NEVES 4632453 235-56

GABRIELA SOARES SCHMIDT 5783668 460-26

GABRIELA TAIS DE LIMA 7446379 445-21

GABRIELA VIEIRA DE ANDRADE 3104734 535-45

GABRIELA ZANELLA STOCKL 4148819 255-62

GABRIELE DE CARVALHO SOUZA 2369249 165-34

GABRIELE DE MORAES JARDIM 5047196 830-74

GABRIELE PAOLA AYALA MENDONCA 7614777 445-22

GABRIELLA PERINA 6531175 740-22

GABRIELLA PINHEIRO DOS SANTOS 6140792 765-29

GABRIELLA REGINA DE LUCCA SILVA MOREIRA 2676643 235-57

GABRIELLE COSTA BONICIO 4155468 535-45

GABRIELLE ORIENTE MENEZES 6171478 720-18

GABRIELLE TROTTI GROTA 5062967 165-31

GABRIELLE ZAGATTO BELONE 6160909 235-57

GENILSON ALVES DOS SANTOS 3913903 790-51

GEORGIA MARQUES JARDIM 1154973 445-21

GEOVANA JANNINI JOSE 7459704 445-22

GERALDO HARAGUTI 7649123 140-21

GHEISA TIBERIO CARDOSO 7602807 850-76

GHEYSA KARLA DE JESUS 1166502 255-63

GIAN LUCAS DA SILVA 5010924 405-12

GIANCARLO ALVES CRUZ RUSSO 6545602 215-50

GIANCARLO DO PRADO BACCIN 3387862 400-11

GIANCARLO FRANCISCHINI GOMES 1535369 460-26

GIANLUCA CAMARGO SILVA CROSO 3153489 775-37

GIORGIO LOPES BARCELLOS 1162742 165-35

GIOVANA APARECIDA DOMINGUES RUDNER 3880111 210-48

GIOVANA AVENIENTE MOREIRA VALENTE 5024977 740-23

GIOVANA CARMONA LOBO 2987231 165-32

GIOVANA CARRARO ALLEONI 6549141 205-46

GIOVANA VIARO DE BARROS VITOR 5097780 445-21

GIOVANE DE MELLO E SOUZA 7647080 515-39

GIOVANNA BERTOLAZZI FERNANDES DA SILVA 5468252 440-20

GIOVANNA CALBO CESTARI 3569772 210-48

GIOVANNA COUTINHO MARRA 2798405 145-23

GIOVANNA GALLEGO CUCCHIARA 4161097 255-63

GIOVANNA GIRARDELLI BATISTA 2491349 460-26

GIOVANNA LAZZARINI 2376959 240-59

GIOVANNA LOPES CARVALHO 1123878 535-44

GIOVANNA NEVES DAMASCENO 5439037 710-14

GIOVANNA PRADO DE SOUSA 3889594 815-68

GIOVANNA SANTOLIM DE PROENCA 4031036 255-63

GIOVANNA TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 2843042 575-53

GIOVANNA TUCILLO MARAN 4521976 255-62

GIOVANNI GARDUSI 1782420 775-43

GIOVANNI LUKEN SARAGIOTTO 3402008 210-47

GIOVANNI WINGTER FRANCO 3537454 436-19

GISELA LAYS DOS SANTOS OLIVEIRA 3163622 555-49

GISELLE VITTO REIS PEREIRA 6544685 740-23

GIULIA FELLIPIN DOS SANTOS 2833774 255-63

GIULIA FIORILLO GUIDA 1972098 790-60

GIULIA GARCIA DE ALMEIDA 4755203 215-49

GIULIA ISABELA MAGOSSI 6533703 740-22

GIULIA KARNAUCHOVAS PORTO CUNHA 5580283 416-15

GIULIA MARIA DE CAMPOS MANOCCHI 3913270 705-11

GIULIA MORA DOMENEGHETI 7909959 495-34

GIULIA ZANAROLI LEMES 1794539 520-41

GIULIANA CONDE VICENTE OLIVEIRA 2986236 225-54

GIULIO BENEDUCI TIMONER 1543679 710-15

GIULLIANY DE FREITAS BISCASSI 5015985 445-22

GRAZIELA ESCRIBANO DA SILVA 1979897 475-30

GRAZIELA YURI NINOMIYA 2811151 500-36

GRAZIELLA BENTO DA SILVA 1180256 790-51

GRAZIELLA BUENO 3546617 740-23

GREICY TEN CATEN 7054677 440-20

GUBRAN MOHAMED SOMAILI ARROYO 3546791 160-28

GUILHERME ALMEIDA BONADIA SILVA 6532989 515-39

GUILHERME ALVES FERNANDES 4512308 790-63

GUILHERME APARECIDO EUGENIO SAMPAIO 6686033 175-37

GUILHERME AUGUSTO MARTINS 1154222 790-59

GUILHERME BAGLIE POLONIO 6279945 450-23

GUILHERME BORGES FERREIRA PINTO 3771172 160-28

GUILHERME COSCARELLI PERROTTA 1969013 775-38

GUILHERME CURY CAZASSA 5078099 155-25

GUILHERME DAL BO 3150960 850-76

GUILHERME DE FARIA DUARTE 3531017 215-50

GUILHERME DE LARA PICININI 6171802 160-28

GUILHERME DE OLIVEIRA SOUSA 5085211 195-42

GUILHERME FERREIRA DE LIMA 6717201 135-20

GUILHERME GOMES MARTINS 1834290 430-17

GUILHERME GUERRA MARTINS 3889847 790-50

GUILHERME HIROMITSU SOUZA UMEOKA 1155858 760-27

GUILHERME LUCENA FERNANDES DE MELO 3527951 215-50

GUILHERME MANOEL VILLA DOS SANTOS 6017730 235-57

GUILHERME MENDES GARCIA 3533406 465-28

GUILHERME MILAN SANTOS 5062807 765-29

GUILHERME MUNIZ DE CASTRO 7597071 805-66

GUILHERME PATROCINIO DE FREITAS 7640100 465-28

GUILHERME QUEIROZ BITTAR 2671361 270-68

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 3371071 195-43

GUILHERME RODRIGUES VITORINO 7622311 710-14

GUILHERME ROMANO 4516986 455-24

GUILHERME SOUZA GONCALVES 6883380 710-14

GUILHERME VALLE 1151767 165-33

GUILHERME ZONCA BARROS 4155799 215-50

GUSTAVO ALBERTO DE ALMEIDA 6141385 780-46

GUSTAVO AURELIO SILVA BENEDUZI 2117134 790-54

GUSTAVO BERNARDES CAVALCANTE DA COSTA 2269940 165-32

GUSTAVO BORGES FEITOSA 3610219 790-63

GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA 5581168 780-46

GUSTAVO DOS ANJOS FARIA 7628741 735-21

GUSTAVO FERRARIS 1163545 775-36

GUSTAVO FERREIRA DE ALMEIDA 3370382 430-17

GUSTAVO FERREIRA DE CAMPOS 3880524 160-28

GUSTAVO FULTON FERNANDES 5030866 765-28

GUSTAVO HENRIQUE DAMAZIO DOMINGOS 7327713 535-45

GUSTAVO HENRIQUE SIMAO CEZAR 2829200 165-31

GUSTAVO JORGE PAULO 6716409 730-20

GUSTAVO MAGNABOSCO LOBATO 7910139 495-34

GUSTAVO MARIN PAULON 7027349 785-49

GUSTAVO MOREIRA SANTOS EIRAS 2104910 550-48

GUSTAVO NICOLAU GONCALVES 4770027 765-29

GUSTAVO NOVAES DO PRADO 5592588 720-18

GUSTAVO PAIVA DIAS GARCIA 3759782 775-35

GUSTAVO PEREIRA RODRIGUES 5341696 750-25

GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS 7607423 830-74

GUSTAVO RYUJI TAIRA 2807498 775-42

GUSTAVO SILVA DO AMARAL 2520830 540-46

GUSTAVO SOARES TEIXEIRA 1013500 145-23

GUSTAVO SOARES VALENTIM 1776943 790-50

GUSTAVO SWART 4899036 495-34

GUSTAVO TEIXEIRA MORALES 6909778 790-62

GUSTAVO TRAVAGLIA ANDRADE 2814763 785-49

GUSTAVO YUGO KUADA 1379984 775-41

GYOVANA THATIANY PELEGRINO RIDOLFI 4889444 445-21

---------------------------H---------------------------

HALANA CARMONA FILGUEIRA 4268697 530-43

HALINE APARECIDA DE OLIVEIRA FLORIANO 2087488 210-47

HEBERT SOUZA GONCALVES 1126326 825-72

HEITOR GONCALVES CAVICHIA 4765700 235-56

HEITOR LEAO NADER 5047140 775-35

HEITOR PRADO DE MORAES 1418615 195-42

HELENA HARTFIEL BARROSO 2490172 520-41

HELENA NASCIMENTO MALERBA 5771616 495-34

HELENA TELLES FURTADO DOS SANTOS 7615612 416-15

HELOI MOREIRA PIRES 6869465 815-68

HELOISA BATISTA DOS SANTOS 4262662 480-31

HELOISA BERTINOTTI SOUZA 3905422 705-11

HELOISA EMY MIURA 3887134 775-34

HELOISA PINHEIRO DE CASTRO SIMAO 2255046 160-28

HELOISA VASQUES DA SILVA 6148974 415-14

HELOISE ANTUNES ARAUJO 5085204 825-71

HEMERSON SULPICIO JUNIOR 6402013 730-20

HENRIQUE BONINI DE BRITTO MENEZES 6153260 765-30

HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES SILVA 4745586 780-46

HENRIQUE FARIA GOMES 5088378 165-35

HENRIQUE FELIPE DE MELO 6883739 790-52

HENRIQUE LEANDRO ANDRADE RODRIGUES 3522349 495-34

HENRIQUE VIEIRA MIRANDA BASTOS 4402349 440-20

HENRY CASSIANO LORENZATO MARCHESINI 7633172 170-36

HERICA TIEPOLO LEE 2493130 200-44

HIGOR LIMA NEVES 4638118 710-15

HILTON JOSE MENEGHETTI 6281437 450-23

HITALO SILVA PINHEIRO 4143576 790-50

HUGO HERINGER DE ALMEIDA 2497455 400-11

HUSSIEN MOHAMAD ALI YASSINE 1832609 830-74

---------------------------I---------------------------

IAGO AGRELLA FANCIO 5032917 400-11

IAN AURICHIO DE MELLO 2110652 160-28

IAN MELLO DEGASPARI 6553741 790-53

IARA MAINE DA SILVA 4141034 235-56

ICARO RAONY MARQUES DOS SANTOS 7042778 101-12

ICARO TEOFILO DE SOUZA 5893043 730-20

IDELY STRUMIELLO SOLETTO 3786103 255-62

IGOR ALMEIDA FARIZATO 7037699 790-62

IGOR AZEVEDO RETORI 3573952 790-62

IGOR DA FONSECA RANGEL 5898955 500-36

IGOR EIKY INOUE 4650978 790-61

IGOR FERNANDES FLEURY DE SOUZA LIMA 5324088 830-74

IGOR FLEURY DE SOUZA 7703304 785-48

IGOR GRIGORIO BATISTA DOS SANTOS 1018197 165-34

IGOR GUSTAVO DE CARVALHO OLIVEIRA 6519739 850-76

IGOR HENRIQUE DE BAGGIS 7701958 830-74

IGOR LEONARDO ZUANETTI 7460044 745-24

IGOR MALHEIROS ASSAD 5895592 500-36

IGOR MARTINELLI 6906376 745-24

IGOR MONTENEGRO DE AZEREDO COUTINHO 1148536 215-50

IGOR PHILLIPE ALMEIDA TOMAZ DOS SANTOS 1194156 520-41

IGOR SOARES COSTA 6396603 770-31

IGOR TEODORO SOARES SPERANDIO 4659436 270-67

IHAN PERICLES CHAGAS AFONSO 5592613 790-50

INGRID CAROLINE DA ROCHA MACHADO 4145552 825-70

INGRID PEREIRA LEITE 4154964 255-62

IOLANDA BEATRIZ BURGUES 4887532 740-22

IRISNET SILVA LIMA 3129958 235-56

ISA LAURA ALMEIDA DE OLIVEIRA 7204850 490-33

ISABEL FILIER DE OLIVEIRA 5036577 215-49

ISABEL RONCATO FAIFER 6876011 825-71

ISABELA ARAUJO DANTAS 4525832 705-12

ISABELA ARAUJO MOREIRA DA SILVA 6141225 100-11

ISABELA BARRETO ALVES SILVA 5454391 165-32

ISABELA BUENO BRANDAO GIRARDI 5026469 260-64

ISABELA CESAR CORAZZA 2792509 500-36

ISABELA DA SILVA SANTOS 3897363 280-71

ISABELA DE SIQUEIRA BARBOSA 6015874 160-28

ISABELA ELIAS CHAVES 5095127 740-23

ISABELA J EUFROZINO CAVALCANTI 4892629 465-27

ISABELA LOPES SANTOS DA SILVA 5579982 535-44

ISABELA RECHI FERREIRA 6165614 485-32

ISABELA REGINA SCHIAVO 5589542 445-22

ISABELA ROCHA TSUJI CUNHA 2824017 145-23

ISABELA RODRIGUES RIGO 5319116 770-31

ISABELA SAMPAIO SILVA 7915474 490-33

ISABELA SARKIS CARDOSO 6539948 705-11

ISABELA SATURNINO DE SOUZA 7035716 540-46

ISABELA TEIXEIRA MENDES DE CARVALHO 1827779 470-29

ISABELA VIERA AOKI 3784110 450-23

ISABELLA ALVES DAQUE 3567892 445-21

ISABELLA CAMARGO FIORI 1820795 740-22

ISABELLA CIMINO SCAFF 2508873 160-28

ISABELLA GUTIERRES 1414816 240-59

ISABELLA MARIA DOS SANTOS SILVA 6536507 425-16

ISABELLA PAULINO OTVOS 3904498 825-71

ISABELLA PAVAN GRILLO 5058400 225-53

ISABELLA TERESA COLLOCA CARRION 3592162 215-49

ISABELLA YURIE KATSURAGI OGATA 4638417 495-34

ISABELLE GERMAINE FERNANDES NORO VALENTE 5443587 160-26

ISABELLI BOSCOA ROSSANESI 6137771 410-13

ISADORA DE MATTOS PIZARRO 3112810 745-24

ISADORA FAGUNDES ECHEVERRIA 6163129 495-34

ISADORA FERNANDA LATINI 6026924 790-62

ISADORA MARIA GASPAROTTO PIERI 7455346 490-33

ISADORA OZELIM MICHELOTTO 2838426 160-28

ISLANDIA DE JESUS SACERDOTE 3606644 705-12

ISRAEL ALVES LUCENA GOMES 4653045 790-59

ITALO RIBEIRO 3769381 210-48

ITALO SOUZA REIS 3586437 225-54

IURI CUNHA DE JESUS CAVALCANTI 1187592 825-71

IURI GABRIEL BONFIM DA SILVA 2276738 230-55

IURI RAMM FERREIRA 6888519 745-24

IVAN MANTELLATTO DE OLIVEIRA 6555557 765-29

IVO GIMENES DUTRA 5069965 765-28

IZABEL CRISTINA VIEIRA GOMES FERRARI 3896795 775-43

IZABELLA VILELA CHINA 6150167 445-21

IZAEL MARTINS FATTORI JUNIOR 7017383 450-23

---------------------------J---------------------------

JACKSON EPIFANIO DA ROCHA NEVES 1153647 705-12

JACQUELINE GARUTTI LOPES 6883625 790-53

JACQUELINE MARIA FERRAZ TSUBAK 4633231 460-26

JACQUELINE PEREIRA 2111761 190-41

JADIEL AGUIAR E SILVA 6546647 450-23

JAILTON SANTOS REIS 2676173 705-12

JAIME LEONARDO ANGARTEN NETO 5079945 740-22

JAIME VIEIRA SERAFIM 2407447 190-40

JAIR DE BORTOLI CAMARA 3379794 200-45

JANAINA DO NASCIMENTO 3530627 240-59

JANAINA RIBEIRO DA SILVA 2389060 190-40

JAQUELINE AMARAL MACEDO 4510556 530-43

JAQUELINE ANGELOTI VILA REAL 7028974 740-23

JAQUELINE DE AZEVEDO BARBOSA DA SILVA 1669507 705-11

JAQUELINE IDALINA CAMPOS DE LIMA 3118919 280-71

JAQUELINE LOPES ROCHA 2668430 470-29

JAQUELINE REGINA GONCALVES 6896868 815-68

JEAN CARLOS BALDO 6889860 765-29

JEFERSON RIBEIRO DE SOUZA 3120425 775-38

JEFFERSON BASTIDA DE OLIVEIRA ALVARES 3139742 775-34

JEFFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 5594475 500-36

JEFFERSON YUDI IHIDA 7201077 710-14

JENIFER CRISTINA DA COSTA BARBOSA 7648620 180-38

JENIFHER CHRISTINE DE ALMEIDA 6873734 790-51

JENNIFER LEME BAZETTO 5023455 515-39

JENNIFER MIDIANI GONELLA 4782168 445-22

JENNIFER STRUCIATTI 4896773 260-64

JESSE FELIX DA SILVA 4393512 705-12

JESSICA CAMBREA JOAQUIM MARTINS 7716383 545-47

JESSICA CAROLINE BARRETO 2512940 715-17

JESSICA CRISTINA MARTINS ANDRADE 3118328 720-18

JESSICA DIAS DE SOUZA 4504585 800-65

JESSICA FAGIONATO MASIERO 6524355 460-25

JESSICA ISAAC PRADO 7591809 545-47

JESSICA LEMES SIQUEIRA 5774103 416-15

JESSICA MONTEIRO BERTONCIN 3886114 260-64

JESSICA MORENO LEITE 4760474 490-33

JESSICA NEGORO 3149245 740-23

JESSICA RIBEIRO COSTA 7640206 445-21

JESSICA SILVA MENDES 5896961 215-50

JESSICA SILVA SANTOS 5440712 775-35

JESUS CRISTIAN CARDOSO DE OLIVEIRA 5011061 500-36

JIN YIRUN 2658307 235-56

JOAO ALVES FERREIRA NETO 7653214 450-23

JOAO BARROS DE ALENCAR NETO 1632003 820-69

JOAO CESAR DEOLIVEIRA 3406145 235-57

JOAO ENRIQUE LEAO 4508620 705-11

JOAO GABRIEL BARBOSA SILVA 6279272 815-68

JOAO GABRIEL COSTA DEARO 4901989 495-34

JOAO GABRIEL DE PAULA THEODORO 7719461 100-11

JOAO GABRIEL HERNANDES 4777502 760-27

JOAO GARCIA CAPUSSO GONCALVES 2379631 215-49

JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA 6715556 735-21

JOAO HENRIQUE GOTO PUPIN 4770785 775-39

JOAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 5578866 215-49

JOAO LUCAS BUENO 5034829 415-14

JOAO LUCAS DRIGO FERREIRA 7041975 435-18

JOAO PAULO ATALLA SCIANI 3922083 825-71

JOAO PAULO BRITO DE SALES 2675559 190-40

JOAO PAULO SANTOS MORAIS ROSA 3405584 825-71

JOAO PEDRO BERNO ZANUTTO 6020031 765-30

JOAO PEDRO CAMACHO PASCHOALETO 6532327 101-12

JOAO PEDRO DE GODOY MARTINHO SANTOS 5780704 750-25

JOAO PEDRO DE MESQUITA PEREIRA 5573303 400-11

JOAO PEDRO FERREIRA DE CAMPOS 6716804 780-46

JOAO PEDRO FUNISCELLO DE SOUSA 1190777 170-36

JOAO PEDRO MACEDO SILVA 1537150 790-55

JOAO PEDRO MONTMANN GUIDIO 2800856 790-51

JOAO PEDRO ZANINE DE CARVALHO 7680535 180-38

JOAO PEDRO ZILLO SANTA BARBARA 6161861 745-24

JOAO RAPHAEL DE SOUZA MORALES 5325553 715-17

JOAO RICARDO BARADEL BULGARI 5096706 200-44

JOAO RICARDO EPPRECHT 5050203 165-31

JOAO VICTOR ALVES CHAGAS 2273293 215-50

JOAO VICTOR BUENO DE SOUSA 3898522 130-18

JOAO VICTOR DOS ANJOS ALMEIDA 3512344 825-71

JOAO VICTOR INACIO REZENDE 7603948 435-18

JOAO VICTOR RUSSO PERIS 4891720 850-76

JOAO VICTOR SEVERINO 5569536 775-43

JOAO VINICIUS LOPES GUERREIRO 6521918 715-17

JOAO VITOR DA SILVA BORSARI 6901532 795-64

JOAO VITOR HITOSHI KUMATA NISHI 4528629 825-72

JOAO VITOR PINCELLI 6284458 495-34

JOAO VITOR VITAL CARACA 4407129 235-57

JONAS COSTA SALDANHA 2117433 465-28

JONAS MARQUES DE FREITAS 5466590 235-57

JONATAS SAMUEL VIEIRA DA SILVA 7913830 850-76

JONATAS WILLY VIEIRA GOMIDE 7665654 435-18

JONATHAN BALDIVIEZO ESCALANTE 1124340 240-58

JONATHAN DE SOUZA MORETTO 7620239 830-74

JONNAS LIMA PATRICIO 4888844 825-72

JOOJI DANIEL SUGAHARA 1779341 530-43

JORDAN DE SOUZA FURLAN 5063065 165-32

JORGE AUGUSTO COLONHESI IGNACIO 3760247 825-71

JORGE LUCAS COELHO BARBOSA 2677229 715-17

JOSE CARDONA VICO 3594569 705-11

JOSE FRANCISCO SANCHES FONSECA 4756981 215-49

JOSE LUIS TOSO 6519010 175-37

JOSE LUIZ CARVALHO DE SOUSA 1677596 775-38

JOSIANI RIBEIRO COSTA 7631698 445-21

JUAN DE ALMEIDA ALVES MOREIRA 3361611 500-36

JULIA ANELLI RONCADOR 7025622 445-21

JULIA CABRAL DAVILA 1381063 825-72

JULIA CAMBRAIA DE SOUZA BRISSAC 5073586 440-20

JULIA CAROLINA FELIPPE DETILIO 5044638 100-11

JULIA CARVALHO LIMA 1675588 495-34

JULIA CAVALCANTE JACOMINI 3880951 530-43

JULIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 1383299 460-26

JULIA DE ALMEIDA PRADO ARRUDA PIGNALOSA 2495746 195-43

JULIA DE AMORIM FRIGERI 4754165 160-26

JULIA FERREIRA DE MORAES 5029789 760-27

JULIA GALANAKIS ARATA 4517465 400-11

JULIA GIBERTONI LEITE 3190377 145-22

JULIA LEITNER 1967382 280-71

JULIA MARIA RODRIGUES AMARAL 5067633 740-23

JULIA MARIA TORRES DE SANTIS 6898417 785-48

JULIA MARQUES PIRES 6533016 545-47

JULIA MAZIERO LAUS 7726502 260-64

JULIA NEGRAO FARIA 2248226 235-57

JULIA NICACIO BRITO RIBEIRO 1153832 400-11

JULIA PANICO PENFIELD 7617645 525-42

JULIA PIRES RIBEIRO DO VALLE 7671116 445-21

JULIA REGINA SANT ANNA SILVA 3562767 775-34

JULIA RIBEIRO PASCOAL 2259490 500-36

JULIA RIGHETTO CORREA 6551562 710-15

JULIA SCHOLTEN 4752196 450-23

JULIA SERRA SOARES 6525724 140-21

JULIA SIMOES SANT ANNA 1139633 430-17

JULIA ZUCHINI SILVA 7453174 495-34

JULIANA BIZZARO NEGRI 4151441 285-72

JULIANA BUENO GARCIA 5028826 260-64

JULIANA DA SILVA MELO 1976004 530-43

JULIANA DE SOUZA CAMPOS 2799329 825-70

JULIANA DONATTI 7593532 795-64

JULIANA MARIA TOZZO 5025965 255-63

JULIANA MENDONCA DO VALE 3525338 125-17

JULIANA MIYAGUI PIOTTO 4035967 745-24

JULIANA OLIVEIRA SORZAN 3910241 155-25

JULIANA RINALDIS DA SILVA 4025970 460-25

JULIANA SANT ANNA DA SILVA 2503381 535-44

JULIANA STEFANINI 2539064 825-71

JULIANE ALVES DA SILVA LIMA 4643688 235-56

JULIO CESAR DE OLIVEIRA VELLOZO 2522442 190-40

JULIO CESAR RIBEIRO JUNIOR 2111619 415-14

JULIO ORTIZ AMANDO DE BARROS 1170237 790-50

JULIO YUZOYASSUDA 6401687 795-64

JULYANA LEONI DO PRADO 5337388 500-36

JUO FEI CHAO 2680677 160-27

---------------------------K---------------------------

KAIQUE BARBARITO COSTA LOPES 4528060 410-13

KAMILA ROCHA PEREIRA 5012601 425-16

KAMILLE CARLETE MATIELO 3765568 225-54

KAREN DOS REIS BERTOLINI 3177320 820-69

KARIN SANTOS STOPA 3916874 495-34

KARINA FELIX SANTOS 1144623 535-45

KARINA HENRIQUE BINDA 2994553 415-14

KARINA MARINA ANDRADE DA SILVA 3368011 255-62

KARINA MAYUMI MORI 2683075 855-78

KARINA TIEMI ONO 6907236 765-28

KARINA YUKARI SUZUKI 4633904 720-18

KARINE MORALES DE SOUZA 2373685 160-27

KARLA ALINE MOREIRA DE OLIVEIRA 7604509 435-18

KAROLINNE SANTOS LIMA 3162698 790-55

KASSIA SOARES QUEIROZ 1007674 560-50

KATHELEEN GONCALVES FERREIRA 5055524 740-23

KATYANE ROMUALDO DOS SANTOS 6556716 830-74

KAUE RODRIGUES ALVES 2384888 790-50

KAUE WIDNICZEK ROMAGNA 4784120 145-22

KAYENE CESAR FORMIGONI 7585311 815-68

KEANU HIDEKI NAKAHATA 1813929 240-58

KEILA FIGUEIREDO DA SILVA 3517042 255-63

KEINNE THUANI VIEIRA SANTOS 3135758 820-69

KELLY AKEMI KAJIHARA 1212017 145-23

KELLY ASTOLPHO 7462593 745-24

KELLY LAI HSU 2510205 165-34

KELLY NADIA BARROS CHUCATA 1969643 710-14

KENNYA RAYANE BARBOSA DOS SANTOS 1661186 255-63

KEVIN ANDERSON MEDEIROS 5563309 790-53

KEVIN BAIOCO VALLADAO 5056310 785-47

KHALED EL CHOUEIRI 5586934 100-10

KIMBERLY BUENO ALVES 4654193 436-19

KLEBER JORGE SANTOS 3571741 825-71

KLEBER SEBASTIAO SILVA JUNIOR 3782884 210-48

KOLLINS GABRIEL LIMA 4627140 765-29

---------------------------L---------------------------

LAERCIO DE OLIVEIRA JUNIOR 5902970 710-16

LAIS ARRUDA WAGNER 5104989 255-63

LAIS BARROSO DUTRA 2661221 500-35

LAIS BENTO CAZELATO 3392172 775-35

LAIS DA SILVA SOUZA 1375498 820-69

LAIS DOS SANTOS PENNA 1668907 205-46

LAIS MAIBASHI FARIA 2528573 465-27

LAIS MANESCO GRIGOLON 6553920 495-34

LAIS REGINA BARRETO DE BORBA 3599559 475-30

LAIS STRAZZACAPA ZANI 6537930 515-39

LAIZA MARZANO MUNARI 4022329 530-43

LARA FLAMINIO OLIVEIRA 4902692 260-64

LARA MONTEIRO DA ROCHA 6518847 235-56

LARISSA AYUMI NAGASAKI 4643567 575-53

LARISSA BECARI NOGUEIRA 4631248 865-79

LARISSA CLARA NUNES 7679223 445-21

LARISSA CRISTINA MARGARIDO 2798914 160-28

LARISSA CRISTINA NUNES BENTIM 3148307 825-71

LARISSA DA SILVA ROSA 1168186 235-56

LARISSA DA SILVA TAZINAFFO 7635013 100-10

LARISSA DE ANDRADE 7205517 495-34

LARISSA DE ANDRADE FELIX FERREIRA 6158648 485-32

LARISSA DE OLIVEIRA SILVA 3506658 400-11

LARISSA FERNANDA VAL 5089971 225-54

LARISSA GEBER PIRES BATISTA 5024742 430-17

LARISSA HAMADA HIRATA 2803471 255-62

LARISSA HARUMI KOGIMA 2991703 745-24

LARISSA LIMA LOPES 5027471 436-19

LARISSA LOPES CAVALCANTE 1162767 855-78

LARISSA MANGOLIM AMARAL 1781552 775-38

LARISSA MARIA BEZUTTI 4754230 440-20

LARISSA MARQUES DA SILVA 4267684 436-19

LARISSA MARTINS ORTEGA CHIQUITO 7054727 445-21

LARISSA RIBEIRO GOMES 4517629 130-19

LARISSA SHIBATA 4631198 165-35

LARISSA SIMOES TRUJILLANO 4533829 260-64

LARYSSA MONTENEGRO PIRES 3128849 165-33

LARYSSA PRATA FRANCISCO 5472119 770-31

LARYSSA SANAE YOSHIIZUMI MORICHITA 5322938 400-10

LAURA ANTUNES VITRAL 5092729 500-36

LAURA DIAS SPONTON 3897694 515-39

LAURA GONCALVES ORITO 2509338 235-56

LAURA MANFREDINI CONTE FEREZIN 3156161 260-64

LAURA MARTINS ANDRADE 7594805 575-53

LAURA RABELLO GOBBO 6166374 260-64

LAURA STOCCO FELICIO 4163155 215-50

LAURIE MARANGON 7620577 570-52

LEANDRO ALEIXO GOMES DE SOUZA 4264340 825-71

LEANDRO BERTAZZO RODRIGUES 5326623 710-15

LEANDRO DE DEUS FRACAO 3583455 710-15

LEANDRO DE GOIS ORCHAK 2990754 775-36

LEANDRO DIAS REIS 3373097 745-24

LEANDRO HENRIQUE MENDONCA GOMES 3196921 445-21

LEANDRO MARTAN BEZERRA SANTOS 2532664 210-47

LEANDRO OLIVEIRA LESSA 2813106 710-15

LEANDRO TOSHINORI KONDO 2513482 710-16

LEDA ATILIO PITA 7636340 740-22

LEMESON SANTOS NASCIMENTO 4540810 825-73

LEO TETSUO YAMAGUCHI 4772940 740-22

LEOMAX OLIVEIRA DOS SANTOS 3381051 165-31

LEON BALLONI GOMES 5084465 780-46

LEONARDO ALVARENGA FREIRE CAZZUNI 6170629 825-73

LEONARDO ALVES PEGORARI 5064427 465-28

LEONARDO ARROZIO POLIZELLI 6715976 435-18

LEONARDO AUGUSTO SOUZA LOPES 3363459 710-15

LEONARDO BAGGIO 4505872 795-64

LEONARDO BASCIOTTI GALHEGO 4020723 790-59

LEONARDO BAUM 2668707 790-55

LEONARDO BERNARDES MORI RODA 5054956 790-58

LEONARDO BIN MARTINS 1779359 790-56

LEONARDO CESAR AZEVEDO 6913424 815-68

LEONARDO CESPEDES CATTO 6276109 715-17

LEONARDO COSTA MESSINA 4390548 400-11

LEONARDO DE ABREU WAACK 3175845 145-22

LEONARDO DE CAMARGO JANGE 3921227 460-26

LEONARDO DE PAULA RODRIGUES 4403740 260-64

LEONARDO DE SOUZA GIGECK 4270328 235-57

LEONARDO FAURE NARDINI PASCHOA 2843925 745-24

LEONARDO FONCESCA FINARDI 2655706 775-36

LEONARDO FRANCISCO GONCALVES DIAS 7012009 790-63

LEONARDO GUEDES LICAS 6409958 175-37

LEONARDO HENRIQUE FRETES BARBIERI 7445793 495-34

LEONARDO HENRIQUE TOZZATTO VOLPE 7707683 710-15

LEONARDO HIDEYUKI YASUNAKA 7609965 775-42

LEONARDO LOSI ZACHARIAS 6139893 160-27

LEONARDO LOURENCO SOUZA 5319408 165-34

LEONARDO LUCAS OLIVEIRA E S PEREIRA 7055050 435-18

LEONARDO LUIZ DE SOUZA MATOS 3109329 235-57

LEONARDO LUIZ ROGADO 6544849 870-80

LEONARDO ORTIZ MATOS 1172277 150-24

LEONARDO RAITER PAES 3778081 240-59

LEONARDO TOZARINI MELLO 3765582 215-50

LEONARDO VANCE ROCHA PINTO 4020926 165-30

LEONARDO VIEIRA DE PAULA 3573831 436-19

LETICIA ALBUQUERQUE ORNELAS 3593848 865-79

LETICIA ALTEMARI NOGUEIRA 6897112 745-24

LETICIA CHIARANTANO 1830679 530-43

LETICIA CRISTINA CHIAVINI DO C PRADELLA 5440510 815-68

LETICIA CUNHA DE SOUZA MARIA 1977420 130-18

LETICIA DA SILVA FARIAS 5331232 210-48

LETICIA DE AZEVEDO LEITE 6282756 485-32

LETICIA ELIZABETE DA SILVA AYABE 4395965 780-45

LETICIA FACCIM PADOVANI 6141727 485-32

LETICIA FANCHIOTTI SIMONAGGIO 7597541 515-39

LETICIA FERREIRA ALVES 4752709 400-10

LETICIA FERREIRA MONTARELE 7682430 545-47

LETICIA GABRIELA DE CASTRO MONTEIRO 5901515 235-56

LETICIA GOIS ROSSETTO 1785675 200-45

LETICIA GRAZIELLE ARAUJO DE BARROS 2677290 235-56

LETICIA GUEDES ARAUJO 3559917 235-57

LETICIA HELENA PAULINO DE ASSIS 2996401 780-45

LETICIA HIROMI SADAIKE 1186088 235-57

LETICIA LOURENCO SCARABELLO 3600068 225-53

LETICIA MACHADO CAMARGO 2121531 285-72

LETICIA MARQUES CASTRO TOSTES 7689922 490-33

LETICIA MARQUES SILVA 1776402 235-56

LETICIA MAYUMI TERAMOTO 6548300 745-24

LETICIA MIYUKI SHINOHARA 3014297 825-71

LETICIA MORAES SOUZA 7905786 260-64

LETICIA MOTTA RUY 6882007 170-36

LETICIA NASCIMENTO DOS SANTOS 4389161 480-31

LETICIA PAIVA BARBOSA DE OLIVEIRA 7707217 545-47

LETICIA PEREIRA DE SOUZA 3392539 725-19

LETICIA PEREIRA MATSON 3532172 775-34

LETICIA RODRIGUES BARROZO LOPES 4395716 705-12

LETICIA SANTOS BERBERT FARIA EVARISTO 2997439 500-36

LETICIA SILVA NUNES 3402467 535-45

LETICIA SOARES SOTERO DE MOURA 3199223 815-68

LETICIA TURATTI BARBOSA 7598821 740-22

LETICIA YUKIE JOJIMA 5574743 500-36

LETICIA YUMI BENETTI DA SILVA 1007464 215-50

LIGIA FERREIRA DOMINGOS 3605600 705-12

LIGIA VEIGA MANGUINO 3170710 165-32

LILIAM GUANDALINI DIBI 3787803 485-32

LILIAN BARRETTO GIMENES 1138848 105-13

LILIAN CAMARGO DA SILVA 4631209 705-12

LILIAN KAREN DE SOUZA 5892404 165-30

LILIANE HARUMI MIZOKOSHI 5311062 825-71

LINA DE MOURA MENDES 3922254 445-22

LISSA ZAMBELLO PALUMBO 3584849 460-25

LIVIA CHERUBIM SOUZA DE REZENDE 3403672 200-45

LIVIA DELGADO LEANDRO DA CRUZ 5305351 210-48

LIVIA FREGADOLLI DA SILVA 3901947 210-47

LIVIA MARIA FERNANDES 4764679 465-28

LIVIA SALAZAR ARCAS 3552171 495-34

LIVIUS LAURENS NEVES DO O BRODT 2680403 225-54

LIZAH ELLEN GELD RIBEIRO 6564727 560-50

LORENA ALINE DOS SANTOS 7054823 145-22

LORENA MARQUIOLI BIAZON 7025106 195-42

LORENA MOSCONI CLEMENTE 7644172 545-47

LORRAINE SILVA PINTO MENDES 4149480 820-69

LOUIS FELLIPE MORENO OLIVEIRA 4528515 700-10

LOUISE ANTUNES SILVA 5898752 720-18

LOUISE KAREN DE MOURA MARTINS 2495590 710-14

LUAN HENRIQUE MIOTTO DE OLIVEIRA 4628152 235-56

LUAN HIDEKI TAKADA 1416685 825-72

LUAN VICTOR ALVES GOBATTI 3923961 705-11

LUANA BELTRAMI MUNHOZ 6284287 790-62

LUANA MOREIRA DE OLIVEIRA 5439546 775-43

LUANA NUNES DE FREITAS SILVA 7632630 805-66

LUANA SCHERMA 6881535 795-64

LUANA SILVA BERNARDO 7591556 445-21

LUANDA GUIMARAES DA SILVA 3176274 525-42

LUANNA GABRIELA PERENCINI PEREA 6881130 440-20

LUCAS ANTONIO LOPES 7448818 575-53

LUCAS ARAKAKI 1823923 200-44

LUCAS BERTOLOSSI 7640341 745-24

LUCAS BORGES CAPASSO 3003685 535-44

LUCAS CARDOSO PINCERATO 4154260 825-71

LUCAS CASSANI ZANOTI 3377245 710-14

LUCAS CHINI SOLER 3392418 740-22

LUCAS COSTA ARRUDA 6914654 815-68

LUCAS COUTINHO CAMPOS 5609219 530-43

LUCAS DA SILVA PERISSINOTTO 5079297 765-28

LUCAS DANIEL VIRGILI 4886633 825-73

LUCAS DE ROSA MEIRA 2800112 710-15

LUCAS DOS REIS ALVES 3596837 240-59

LUCAS EBENEZER CAMPOS RODRIGUES 1153483 430-17

LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA 3377359 500-36

LUCAS EUGENIO DA COSTA 4902183 840-75

LUCAS FERNANDO GIRELLO 6548114 785-47

LUCAS FERNANDO NOLASCO 6717308 810-67

LUCAS FREITAS MARCUSSO 1971879 775-40

LUCAS GABRIEL SALES DE OLIVEIRA 3920972 855-78

LUCAS GABRIEL SILVERIO DE FREITAS 5560569 765-30

LUCAS GALDINO MENDES 6537744 790-63

LUCAS HENRIQUE DA NOBREGA CASSIANO 6526961 160-28

LUCAS HENRIQUE LEITE 5298654 465-28

LUCAS KENITI GIMBO BORGES VIANNA 2510739 500-36

LUCAS KENJI MIYAHIRA 3592778 225-53

LUCAS KOGACHI 2809314 775-43

LUCAS KONAKA NOLASCO 6523381 790-52

LUCAS LEHMANN COUTINHO 6545883 790-50

LUCAS LIMA MARCOS 3913732 710-15

LUCAS MARTELLETO BAPTISTA 2807313 775-38

LUCAS MARTINS DA SILVA 4140815 775-43

LUCAS MATHEUS MARTINS DA CRUZ 1658845 825-70

LUCAS MIYASAKA 2108929 165-34

LUCAS MORAES CINTRA 3563350 210-48

LUCAS NUNES FERNANDES 7594495 785-48

LUCAS NUNES SEQUEIRA 1162621 825-73

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCATO 6899024 775-34

LUCAS OLIVEIRA MARCILIO H DOS SANTOS 5781927 215-49

LUCAS PEREIRA CASTANHEIRA NASCIMENTO 6166723 825-71

LUCAS PIVA DIAS 1131622 200-45

LUCAS RAMOS CAMARGO FAUSTINO 3387143 850-76

LUCAS REIS RODRIGUES DE PAULA 3544178 825-71

LUCAS SAKAE SHIGEMATSU 4535805 740-23

LUCAS SALADINI TOLEDO VEIGA 6517909 450-23

LUCAS SCHUMANN BANDEIRA KOMEL MAGALHAES 2835526 775-38

LUCAS SILVA ARAUJO 3377003 790-54

LUCAS SOARES DOS SANTOS 4389186 165-32

LUCAS STEFANO ARANTES 4508644 225-53

LUCAS TARSITANI REIS 3915815 765-29

LUCAS TEIXEIRA LEITE DE SOUZA 1201056 200-44

LUCAS VIANNA GAMA 2678085 785-49

LUCAS YOSHIO TOSTA IDA 6276803 780-45

LUCAS YUZO KIHANA 2380473 790-53

LUCAS ZENI MELO 2681672 790-60

LUCAS ZILLNER PINHEIRO 4159930 790-56

LUCCA FAZZIO GRANZOTTI 7656228 830-74

LUCIANA ALVES DUARTE 4526375 485-32

LUCIANA BORBA CARVALHO 2377395 235-57

LUCIANA CAPUANI MASINI 2529305 235-57

LUCIANA DUARTE RODRIGUES DA COSTA 4528643 215-50

LUCIANA REBELO CARNEVALLI 2836390 775-42

LUCIANE MATHIAS MIGUEL 7635209 465-28

LUCIANO CHAPARIN LUISI 2807570 775-34

LUCIANO FONSECA MORAES 3768532 825-73

LUCIANO FUENTES LEO 3764427 775-32

LUCIANO HELLMEISTER MENDES 2665376 740-23

LUDMILLA NUNES NOVELLO DE ALMEIDA 4155176 200-44

LUIS CARLOS CUANI JUNIOR 6526534 795-64

LUIS CARLOS PRALONG EIRAS 2265115 285-72

LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA 3373243 210-48

LUIS FELIPE RAMALHO MAGALHAES 5895119 785-49

LUIS FERNANDO GARCIA 7655119 830-74

LUIS FLAVIO FRYSZMAN 2264981 775-39

LUIS GUILHERME BENINI RESANO 7462757 260-64

LUIS GUILHERME FORESTO 6520104 780-46

LUIS HENRIQUE DAS NEVES HANSEN 3129335 775-40

LUIS OTAVIO MACHADO FERREIRA 2819269 775-38

LUISA DE PASSOS CALDAS 5063802 740-22

LUISA GOMES 7024748 570-52

LUISA HEBLING 6548776 790-63

LUISA HELENA MARCONDES JACOMINI 2673138 190-40

LUISA MAGRI PASSARIN 7013545 215-49

LUISA RANUCCI MAZZOLA 6891198 740-23

LUISA RIBEIRO DA SILVA 4766349 235-56

LUIZ AUGUSTO GERBER RIBEIRO F LEITE 3177419 245-60

LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR 1386594 130-18

LUIZ EDUARDO GOMES DA SILVA 7638187 830-74

LUIZ FELIPE CARASCO 1401039 235-56

LUIZ FERNANDO VACCARI CORREA 1791322 495-34

LUIZ GABRIEL ZANOTELLI ROLIM 5045131 790-53

LUIZ HENRIQUE DA SILVA ANDRILLI 7016491 865-79

LUIZ HENRIQUE FERNANDES ROSA TARDA 2797545 710-15

LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA 4401749 436-19

LUIZ HENRIQUE NUNES DE AGUIAR 4650106 535-44

LUIZ OTAVIO VITTORELLI 7025526 715-17

LUIZ PAULO FONSECA DE GODOI NETO 5021543 100-10

LUIZ RENATO ADACHI DE FREITAS 3199091 225-54

LUIZ ROBERTO SGARBI JUNIOR 6905598 810-67

LUIZA ASSIS PEREIRA 3406519 710-15

LUIZA BIASI PLACEDINO 5097085 745-24

LUIZA DE AQUINO BARBOSA MAGALHAES 5783675 220-52

LUIZA DE MATTOS BARATOJO 3118495 790-57

LUIZA DORNELLES CARDEAL DE GODOY 2111252 500-36

LUIZA ESCANUELA VAZ 3558943 440-20

LUIZA MARIANO BRUNI 3376474 780-46

LUIZA MARQUES PINHEIRO 6134437 780-46

LUIZA VENDRAMINI CORREA 3188223 260-64

---------------------------M---------------------------

MAGALI PEREIRA DE SOUZA 4527616 705-12

MAICK MEIRELLES GONZAGA 5025417 450-23

MAIRA ANTONIETA OLIVEIRA BIANEZ 7058679 200-44

MAIRA GABRIELA DAOLIO CAMPANARI 5088271 790-51

MANOEL CICERO SQUIAPATI S GONZALEZ 7038349 160-28

MANOEL ROBSON DA SILVA 2391637 195-42

MANOELA FINATO CESTARI 6283452 575-53

MANOELA SEPPE FIGUEIREDO 3536929 255-62

MARCELA BRASIL PARAVANI 4400615 200-45

MARCELA CASAGRANDE MANZOLLI 4898767 490-33

MARCELA DE OLIVEIRA VELLONI 7685571 260-64

MARCELA DE SOUZA PEREIRA 7671640 465-28

MARCELA GAION DE CAMPOS 6166926 530-43

MARCELA RODRIGUES SANTOS DO NASCIMENTO 2525424 500-36

MARCELA SIMOES 6886525 140-21

MARCELLA CAMPOS OLIVEIRA 5042498 410-13

MARCELLA GOMES DA COSTA PEREIRA 2505553 775-32

MARCELLA MIRANDA MATTASOGLIO 3600075 705-12

MARCELLE MELO DE OLIVEIRA 5567371 790-55

MARCELLE PEREIRA BERNARDO 4544665 255-63

MARCELLO ENRIQUE DE MELLO MENDES LOIOLA 1805277 165-35

MARCELO AMARAL LOLATO FILHO 7676184 735-21

MARCELO CARACAS GARGIONE 5589318 785-48

MARCELO CIANI VICENTIN 7021079 790-56

MARCELO COVELLO 1817895 165-34

MARCELO DA SILVA MELO 2533435 705-11

MARCELO KENZO KAKUMOTO 2499011 775-38

MARCELO TERUYA 2849320 800-65

MARCELO VIEIRA ZERBINI 5317161 700-10

MARCIA CHIQUETE MELO 4506554 195-42

MARCIA MYUNG HYE AHN 5901853 750-25

MARCIO ALEXANDRE DE CASTRO 1406869 790-50

MARCIO AUGUSTO GOMES LICAS 6407252 790-51

MARCO AURELIO DOS SANTOS 3390424 415-14

MARCO LAZARO DE SOUSA BATISTA 5460775 855-77

MARCOS BASILIO DE OLIVEIRA 3203636 790-51

MARCOS EDUARDO LAMARCA NUNES 6138268 775-39

MARCOS FELIPE DE LUNA BOZZOLO 4637984 740-23

MARCOS GARCIA NEIRA 1202197 145-22

MARCOS HIDEKI KOMATSU 2995096 825-72

MARCOS MORAES SANTOS SILVA 3201553 440-20

MARCOS MUCCI LA TORRE FERNANDES 6537349 740-23

MARCOS PAULO PEREIRA BUENO 1654470 825-73

MARCOS ROBERTO FERNANDES 7727682 865-79

MARCOS VINICIUS MAZZEI DA SILVA 3399730 710-15

MARCOS VINICIUS PALOMO PESSIN 4517554 160-28

MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES BUENO 3519075 535-45

MARCUS VINICIUS DE LIMA GARCIA 7639168 445-21

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO 1967763 790-53

MARCUS VINICIUS MAGOSSI 5011339 740-22

MARIA APARECIDA BORIM 3786313 495-34

MARIA APARECIDA FREITAS SILVA 3400701 480-31

MARIA BEATRIX STERN 6884937 445-21

MARIA BEATRIZ RAGUCCI POLATO 2804826 165-29

MARIA CAROLINA BISSOLI DE OLIVEIRA 7692288 830-74

MARIA CAROLINA LOPES DA SILVA 5021408 435-18

MARIA CAROLINA RODRIGUES MARTINI 4890172 500-36

MARIA CAROLINA SARTORIO 3531145 500-35

MARIA CLARA SANDRINI GUARACHO 4159687 165-33

MARIA EDUARDA DA SILVA CHAVES 6165952 525-42

MARIA EDUARDA PELLEGRINI CORREA 5567745 165-32

MARIA EUGENIA FERNANDES FREITAS 5086200 840-75

MARIA EUGENIA SANCHES DE AZEVEDO ARAUJO 2504693 520-40

MARIA FERNANDA GONCALVES PINTO 1971288 235-57

MARIA HELENA GONCALVES DE SOUZA 5021640 790-51

MARIA ISABEL GOMES MORAIS 3587539 500-36

MARIA JULIA CORNEGIAN DANZI SALVIA 5012188 725-19

MARIA JULIA DE OLIVEIRA CARVALHO 5009765 740-22

MARIA JULIA DOS SANTOS 7045589 170-36

MARIA JULIA HIPOLITO DA SILVA 7053187 865-79

MARIA LAURA BICUDO TING 3187502 520-41

MARIA LAURA GOMES LOPES 7900764 210-47

MARIA LUIZA PENTEADO 1808444 825-70

MARIA LUIZA YUMI SHIZUKUISHI 1787815 445-21

MARIA MARIANTE SANTANA 5021244 535-45

MARIA PAULA MENDONCA DE B B GONCALVES 2275732 550-48

MARIA STELLA VIDIGAL BARBOSA DE A COSTA 1181696 825-70

MARIA TRANJAN SOARES DO PRADO 2252438 145-22

MARIA VICTORYA PONCE PIAZZA RIBEIRO 4627029 190-40

MARIAH SILVA LEANDRO CAMPOS 7633222 205-46

MARIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA 2264077 235-56

MARIANA ALMEIDA RIBEIRO MOISES 4542924 825-73

MARIANA ALVES DE LACERDA 7444339 100-11

MARIANA ALVES FERREIRA 6903825 445-22

MARIANA BARBOSA DA SILVA 6016595 445-22

MARIANA BARICALA ROSATI 7449286 575-53

MARIANA CAMPOS GRANADO SILVA 6276988 740-23

MARIANA COSTA DELFIM 1679654 235-57

MARIANA CRISTINA LIMA REIS 1419635 436-19

MARIANA DE ALMEIDA FLORIO 3536174 270-68

MARIANA DE ALMEIDA MARTINS 3598418 825-70

MARIANA DE CARVALHO MATSUBARA 6026778 870-80

MARIANA DE MELO E OLIVEIRA 1978635 495-34

MARIANA DIAS DE MORAES 7032766 485-32

MARIANA FARES FULLAT 3399829 520-41

MARIANA FERREIRA MARTINS 3003112 120-16

MARIANA FUJIMURA FERREIRA 1131184 775-34

MARIANA GARDINAL DE SOUSA 2372811 190-40

MARIANA GASPARINI BERNARDES 6140244 825-72

MARIANA GENEROSO SCORVO 4546805 740-23

MARIANA GURGEL JUSTO 2257008 775-38

MARIANA LIMA ANASTACIO 1400122 865-79

MARIANA LOUREIRO DENTE 4265128 235-56

MARIANA LUVIZUTTI COIADO MARTINEZ 7716141 130-18

MARIANA MAGALHAES CAMPOS ORLANDI 6915724 225-53

MARIANA MARTINS DE ANDRADE 3402848 255-63

MARIANA MAYUMI ONARI 3552303 790-61

MARIANA MORO 5020459 515-39

MARIANA OLIVEIRA BESSELER 1790416 535-45

MARIANA ROCHA BOQUE 6562352 495-34

MARIANA TIEMI HARAOKA 2537889 825-71

MARIANA VALERIO 2120956 200-44

MARIANA VIDA 7685023 135-20

MARIANA VIEIRA OMIDO 5088563 735-21

MARIANE CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA 6906305 815-68

MARIANE NAOMY ALVES YOSHIDA 4639088 225-53

MARIANNA CLEMENTE MAKHAJDA 1378067 225-53

MARILIA CIACO MUNZLINGER 7702451 445-21

MARILIA DA ROCHA PELOSO 7013090 800-65

MARILIA PINHEIRO DE ALMEIDA VERISSIMO 5031669 145-22

MARINA AGUILA NOGUEIRA 7911223 495-34

MARINA CINTRA DE FREITAS 2832163 195-43

MARINA CRISTINA FERRAZ 1808896 400-11

MARINA CURY SCHUTZE 1200958 855-78

MARINA DE LUCCA FERNANDES CAMARGO 2807822 500-36

MARINA DE OLIVEIRA MEDEIRO 3021014 440-20

MARINA DELLA LIBERA TORTELI 7607163 110-14

MARINA ESPINHA 2811799 725-19

MARINA FERNANDES ARAUJO 3777474 820-69

MARINA GARCIA RIBEIRO 7026763 400-11

MARINA GATTI 6164284 485-32

MARINA GRAVINA PEREIRA 3771133 495-34

MARINA JOSE ABUD DA SILVA 2509466 550-48

MARINA MOREIRA PAIANO 5586440 235-56

MARINA OTTONI MARTINS 7017690 490-33

MARINA PAES MACHADO ITKES 4153816 730-20

MARINA RAINHA PEREIRA 3127836 200-45

MARINA REIS DE FREITAS 5100802 495-34

MARINA SANTOS DE SOUZA 1184112 130-19

MARINA SOUZA GERMANO DE LEMOS 4753818 130-19

MARIO HENRIQUE CARVALHO RENO FARIA 5585647 780-45

MARIO LUCAS MASSAIA DE OLIVEIRA 6885811 815-68

MARIO NASSER 6892970 825-71

MARTA NAOMI NAKAMAE 2253433 500-36

MARTIN TORRES CASTRO 1169808 820-69

MATEUS AVELINO DE AZEVEDO FERREIRA 2275369 825-70

MATEUS BIGNOTTO BORTOLOZZO 6558635 745-24

MATEUS CAMARGO BALDUINO 7690262 140-21

MATEUS CARMO MARTINS DE FREITAS BARBOSA 5012359 775-33

MATEUS DE ALMEIDA MARIN 1800077 145-22

MATEUS DE CARVALHO COELHO 2528908 765-30

MATEUS DE CARVALHO COELHO 3913376 825-71

MATEUS DE OLIVEIRA MARINHO BRASIL 1814365 255-63

MATEUS DUCA NANCI 1671376 865-79

MATEUS HENRIQUE LINDO DA SILVA 1670395 200-45

MATEUS ROCHA CRUZ 3571467 775-39

MATEUS ROMITO DI SESSA 2664121 855-77

MATEUS SANGALLI 6716117 770-31

MATEUS SILVA FERNANDES 7630518 830-74

MATHEUS BISMARCK PENQUE 5894160 775-38

MATHEUS COSTA RODRIGUES 2267625 780-46

MATHEUS DA SILVA TELES 2120002 760-27

MATHEUS DE ALMEIDA MARTINS 1672485 490-33

MATHEUS DE CARVALHO PADUA 1003302 775-34

MATHEUS DE CASTRO BIANCO 3010562 770-31

MATHEUS DE PAULA BARINI 7206512 450-23

MATHEUS DE SOUSA MONTEIRO FONSECA 3770152 855-78

MATHEUS DE SOUZA ALMEIDA 4656949 830-74

MATHEUS DIAS LOPES CORDEIRO 5030161 765-29

MATHEUS DOS SANTOS BOQUIMPANI 5568968 790-50

MATHEUS DOS SANTOS LUCCAS 6890776 790-53

MATHEUS FELIPE BERNARDES 7637150 830-74

MATHEUS FELIX LIMA DIAS DA SILVA 2654305 710-16

MATHEUS GONCALVES CINTRAO 6881439 710-15

MATHEUS HENRIQUE DE CAMPOS 3538022 775-33

MATHEUS JOSE BERNARDI COSTA 7637313 785-49

MATHEUS LAUBE GONZALEZ 1205229 825-71

MATHEUS LISBOA CARRASCO 5014552 210-48

MATHEUS MASSARU ITO 5018045 765-29

MATHEUS MONTEIRO WIGGERS 1150462 160-26

MATHEUS MURILLO DE CASTRO E SILVA 5606842 485-32

MATHEUS NAKAO DE SOUSA 2997058 740-23

MATHEUS NAVES BARONI DE GOUVEA 7686303 790-58

MATHEUS NIGRO SILVA 1813765 825-71

MATHEUS NISHIDA RAMOS 7207151 710-14

MATHEUS OLIVEIRA REHEM 1177071 775-35

MATHEUS PEREIRA DA SILVA LIMA SERPA 1121603 825-71

MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA 7621017 475-30

MATHEUS PEREZ BUENO 6524394 575-53

MATHEUS ROSA TAXA 5076237 205-46

MATHEUS ROTTA ALVES 5562538 775-40

MATHEUS SERAFIM DE MOURA 1383185 200-45

MATHEUS SPAGNOL BOTELHO 1667374 165-34

MATHEUS TAKAO HARADA GUERRERO 4776076 710-14

MATHEUS THEODORO 4521556 775-38

MATHEUS ZAGHI DE OLIVEIRA 6885359 790-56

MATHIAS SCHIAVUZZO BURIOLLA 6565117 830-74

MAURICIO CATUREBA LIMA 1969796 825-73

MAURICIO MOURAD COUTINHO 2528897 165-33

MAURICIO SEIJI KAMON IMAEDA 2822945 775-43

MAX MARQUES 3364365 200-44

MAX YOHJI WATANABE 6026536 790-61

MAXWELL PHILIPS TEMIDAYO FEST 1141883 225-54

MAYARA BARROS RAMOS 3917264 710-15

MAYARA CRISTINA DA SILVEIRA 4787592 825-72

MAYARA CSAPO GAVA 3886324 450-23

MAYARA DE OLIVEIRA BILIATI 1408959 455-24

MAYARA FELIX DE OLIVEIRA 2404508 865-79

MAYARA FERNANDES DE CARVALHO 4651521 235-56

MAYARA OLIVEIRA DE MATTEO 3120674 790-63

MAYARA PEDROSA BARROS 4524278 520-41

MAYARA RUBIA BUDEMBERG S DE OLIVEIRA 5342517 455-24

MAYARA SASTRE CAPELOZZA 2528040 555-49

MAYARA TERUEL MARTINS 5074097 260-64

MAYRA CRUZ PRETO 2404077 165-34

MAYRINE FONSECA DE OLIVEIRA 4030863 415-14

MAYSA LONGO MADURO 7719543 445-21

MELINA ISABEL SILVA 5331321 200-45

MELISSA VAISER MALFATE 2994877 165-31

MICHEL REINA PINO 3782197 560-50

MICHEL RIBEIRO VILAS BOAS 5898649 770-31

MICHELE CRISTINA DE SOUZA 7444111 140-21

MICHELE DIAS HAYSSI HADUO 6136527 485-32

MICHELLE BARBOZA SOUZA 4398751 225-53

MICHELLE BRANCO BARBOSA DA SILVA 2394470 820-69

MIGUEL A MOTTA 4536647 710-15

MILENA LEME LOPES 5326107 245-60

MILENA MARTELLO GONCALVES 2496595 500-36

MILENA SOLTI CIRILLO 1802313 820-69

MILENE MIKI KAVAY 2810213 460-26

MILLENE SAKAMOTO KUBO 2809079 705-11

MILTON WALSINIR DE LIMA JUNIOR 7047323 780-46

MIRELLA ARAUJO NOSETE 7596514 865-79

MIRIA DOS SANTOS GODOI 4639896 795-64

MIRIAN CHAVES OLIVEIRA 2095030 230-55

MIRIAN CORREA BUENO MARTIN 1793711 255-63

MIRIAN SOARES DE CARVALHO 5078964 235-56

MIRKO WEBER ARA 2090897 235-57

MONA IBRAHIM EL SAROUT 3549684 165-33

MONICA TAMMY YONAMINE 3529831 500-36

MOYSES ISRAEL COELHO RIBEIRO 2407155 195-43

MURILLO GIRALDI MAGIOLI CADAN 4890457 780-46

MURILLO RINALDI BIANCHI 5090055 545-47

MURILLO TADEU BESSA ARABADGI 1182549 775-38

MURILO DA SILVA FURLAN 5311639 765-28

MURILO DE CAMARGO TEZOLIN 5105817 745-24

MURILO DE SOUZA CAPRIOLI 6399204 740-22

MURILO FACCO DOS SANTOS 5606746 430-17

MURILO TADEU PISINATO FERREIRA 7460020 485-32

MYLENA REIS RIBEIRO 4033539 255-63

MYLLA PINHEIRO VIEIRA 4155938 225-53

MYLLENA FARISCO 1825073 460-26

---------------------------N---------------------------

NAARA CANAN DE FRANCA 3550786 260-64

NALIM PEREIRA GRANZOTTO 1128601 210-47

NARCISA DE SOUZA 1194277 840-75

NARRIANE YURI GIBOSHI 5034925 780-45

NATA AFONSO LONGO SALVADOR DE ALEXANDRIA 1414855 215-49

NATALIA ABREU DE OLIVEIRA 1785401 440-20

NATALIA BORELLI DE CARVALHO 6712318 215-49

NATALIA BORGES AGOSTINHO 7457048 475-30

NATALIA CRISTINA DA SILVA CHAGAS 3154897 820-69

NATALIA DE BIASI BARIANI 4157825 460-25

NATALIA FEITOSA KLEPARDE 4505484 400-11

NATALIA ISIS CAIRES LAVOR 1776509 535-45

NATALIA MILAN 4764437 780-46

NATALIA PINHEIRO DE FREITAS VIZONI 6146699 485-32

NATALIA RIBEIRO NAZARIO 1143891 790-52

NATALIA RODRIGUES NUNES DA SILVA 1139003 400-10

NATALIA SAAB 6281056 525-42

NATALIA ZANATTA SENA 2828784 145-22

NATALIE ALVES VACCARI 3364850 470-29

NATAN BARBOSA DE MORAIS 5780519 710-15

NATANE ISABEL DE SOUZA NEVES 3388633 700-10

NATASHA CAMILA MAXIMIANO DA SILVA 7462472 575-53

NATHALIA BARBARA MELEIRO SANTOS 4508904 855-78

NATHALIA CAROLINE ALVES SCHMIDT 5074841 445-21

NATHALIA CRISTINA YASBECK 4547323 255-63

NATHALIA DE OLIVEIRA VELOSO 4395214 530-43

NATHALIA LIBERATO VARUSSA 1391577 235-56

NATHALIA ROBERTA GIANOTO 7323857 490-33

NATHALIA SILVESTRE DE MEDEIROS 5578791 780-46

NATHALIA YUME GUERRA OHYA 2803845 165-35

NATHALIE LISSA UEDA 3610429 260-64

NATHALY YUMI TIODA 3004698 255-62

NATHAN ALVES LOPES 1813780 145-22

NATHAN BRESEGHELLO CAVENAGHI 3917392 445-21

NATHAN FERREIRA DE OLIVEIRA 7447659 710-15

NATHAN LYRIO DE OLIVEIRA 2991183 500-36

NATIELLI THAMIRES FURTADO CRIVELLARI 7053276 260-64

NAYARA ALVES COELHO 1001575 820-69

NAYARA APARECIDA RODRIGUES 7449902 260-64

NELSON ORSALINO NETO 4647829 790-51

NICHOLAS IWAMOTO DA FONSECA BUSIC 2390827 790-58

NICOLAS MENEZES BARRETO 4388643 705-11

NICOLE CATHERINE SILVA CORREIA 2805789 255-63

NICOLE COUTO FONTANA 4765005 535-44

NICOLE FERNANDA SOZZA 7460180 410-13

NICOLE GRIGOLATTO OLENSCKI 6900672 545-47

NICOLE MIRIA PONTES E SILVA 1973549 200-45

NICOLLE CARBONARI 3907195 255-62

NILCE SOLANGE TARGA 3764701 255-62

NILO FREITAS DE RESENDE 7640925 785-49

NILSON SILVA SOUZA 1189305 436-19

NILTON MAXIMO JUNIOR 6517827 455-24

NILTON RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR 5776848 575-53

NINA PALMA FABENI 7603243 100-11

---------------------------O---------------------------

OCTAVIO DE OLIVEIRA IOZZI 7038192 765-30

OHANA ARAUJO PEREIRA MEIRA PINTO 1171887 235-57

OLGA CRISTINA BAGATINI RIBEIRO 3400733 215-49

OLIVIA MARION ERRA PANHOCA 3001937 190-41

OMAR CHAMON 2534918 235-57

OSCAR JUN IGUCHI 3543457 160-28

OTAVIO MOTA SEGATTO 7906540 850-76

OTAVIO VILAS BOAS SOUZA 4153111 790-51

---------------------------P---------------------------

PABLO ERIC TOLEDO MAJER 3149505 450-23

PALOMA CUNHA FERRAZ 5071700 870-80

PALOMA OLIVEIRA DA SILVA COSTA 3551105 225-53

PAMELA CARLA GOMES DA SILVA 3369024 145-22

PAMELLA DOS SANTOS SIQUEIRA MIRANDA 1775909 830-74

PAMELLA KRYSTINE VON LANG 7461947 490-33

PAOLA BERNARDELLI DE GASPAR 2793746 775-32

PAOLA PERDIGAO MOREIRA JORGE 1825479 790-50

PAOLA SABRINA DE OLIVEIRA SILVA 5571918 770-31

PATRICIA AYUMI IDE 3603267 255-63

PATRICIA BLASCHI DA SILVA 7612720 825-72

PATRICIA BUENO FERREIRA ARAUJO 2514552 160-28

PATRICIA MARQUES MORALEJO BERMUDI 1797760 560-50

PATRICIA MARTINS BARBOSA 1126988 235-57

PATRICIA MOLLICA DE ARAUJO 2503997 790-57

PAULA ABREU 4394557 225-53

PAULA BONI DE ARRUDA PINTO 6551434 445-21

PAULA DE FRANCA FERREIRA ROSA 3537041 530-43

PAULA EUGENIA SOUZA DO CARMO 4394169 460-26

PAULA FRERI 5595723 490-33

PAULA JULIANA JORGE GUIU 6914615 700-10

PAULA MOREIRA CASTELLUCCI 2103152 550-48

PAULA ROBINE LOPEZ DE CARVALHO CHAUD 7663646 740-23

PAULA ROCHA FERRADOR 4512831 775-42

PAULO EDUARDO DE SOUZA CRESCENCIO 7608952 445-21

PAULO FRANCISCO MARSIGLIA 2678256 225-54

PAULO HENRIQUE MOLLO 1161213 235-57

PAULO HIROKI NISHIMOTO 6017786 740-23

PAULO JOSE RODRIGUES 7590034 790-61

PAULO KIOSHI YAMASHITA 2651420 400-10

PAULO MASSAYOSHI HIRAMI 2660799 775-33

PAULO PIVA DOS SANTOS 1176020 790-57

PAULO RUBENS MARQUES JUNIOR 7664463 465-28

PAULO SERGIO DOS REIS JUNIOR 5018718 500-36

PAULO SERGIO MOREIRA DE CARVALHO 3519189 215-50

PAULO VITOR HENRIQUE 5590085 780-46

PEDRO AUGUSTO SILVA URBANO ANDARI 4637393 830-74

PEDRO BALBO 7663393 100-11

PEDRO CHEN NABHAN 3133928 500-36

PEDRO COLI DE FREITAS 5895700 240-58

PEDRO DE ASSIS FENTANES 2816789 105-13

PEDRO DRAGONE PIRES 2120301 775-38

PEDRO GIMENES GUIAO MARONI 5021625 780-45

PEDRO H CARDOSO NEVES 4889259 745-24

PEDRO HENRIQUE BATINI 1127773 780-45

PEDRO HENRIQUE CARDOSO BARBOSA 4768439 710-15

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA MASCARENHAS 5336418 855-78

PEDRO HENRIQUE FERREIRA COSTA 1208136 235-57

PEDRO HENRIQUE JEREMIAS COSTA 4407481 255-63

PEDRO HENRIQUE KAZEDANI NAKASHIMA 6166997 540-46

PEDRO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA 7899479 450-23

PEDRO HENRIQUE RAYA COZZOLINO 3008006 500-36

PEDRO HENRIQUE SILVA CESTARIOLI 5094413 700-10

PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 5041414 710-16

PEDRO HENRIQUE ZANCHETTIN 3379367 400-10

PEDRO HIDEAKI UIECHI CHINEN 5053808 710-15

PEDRO LUIZ MAZO 6903000 790-53

PEDRO MAFFESSONI BUENO 3888649 450-23

PEDRO MARRA CESARIO 7030313 810-67

PEDRO MINUCCI 5032842 790-63

PEDRO MONZU SANCHEZ PIRES DE CAMPOS 2254492 775-32

PEDRO OSCAR GALLO VAZ 1141043 775-38

PEDRO PAULO CAVINATO JUNIOR 6280125 500-36

PEDRO PAULO FREIRE 6905744 445-21

PEDRO PFAU CAVALCANTE 5560989 500-36

PEDRO RAMALHEIRA CARDOSO 5030834 770-31

PEDRO SANTOS QUINTANILHA 3399149 195-42

PEDRO VIEIRA AMARANTE 5040593 260-64

PEDRO VITOR RODRIGUES BRABO 7726107 100-11

PETERSON MEDEIROS SANTOS 4519217 710-15

PHELIPE RODRIGUES PEREIRA 3106105 235-56

PIERRE CAMILO NISTAL 3757895 790-51

POLIANA PEREIRA DOS SANTOS 4396743 705-11

PRISCILA APARECIDA CIPRIANI PEREIRA 3140342 280-71

PRISCILA DE OLIVEIRA 6556463 175-37

PRISCILA INFANTE PRUDENTE CORREA 1181640 790-58

PRISCILA PEREIRA GRACIANO DE SOUZA 3782247 200-45

---------------------------Q---------------------------

QUESIDONIS FELIPE DA SILVA 4510887 190-40

---------------------------R---------------------------

RACHEL BEATRIZ ALOMA VIEIRA 4755032 575-53

RAFAEL ALMEIDA STEDILE 3400669 190-40

RAFAEL AMANCIO DIEGUES 7605493 715-17

RAFAEL BELLETI 7011804 416-15

RAFAEL BELLUCO GUERRINI 5044734 850-76

RAFAEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA 5053523 790-52

RAFAEL BRUSCHI ANTUNES 3535340 790-50

RAFAEL DE CARVALHO DA SILVA 5599091 190-40

RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS 2672513 785-47

RAFAEL FEREZINI 6533856 825-70

RAFAEL GOIS PIMENTA 5439208 775-43

RAFAEL GONCALVES PEREIRA DA SILVA 3509063 790-59

RAFAEL GUASTI PINTO VIANNA 2254567 775-41

RAFAEL LEAL DIAS RIBEIRO SANTOS 1135108 775-43

RAFAEL MACEDO DE VASCONCELOS AZEVEDO 6014701 855-78

RAFAEL MANTOVANI VALERIO 5090888 850-76

RAFAEL MASSAAKI PASSOS KONDO 5027884 760-27

RAFAEL OLIVEIRA RODRIGUES 1778660 235-57

RAFAEL PROMENZIO ANDRADE SILVA 1197654 225-53

RAFAEL QUAGLIA FRANCO DE GODOY 6882797 870-80

RAFAEL RODRIGUES LOPES 5562748 170-36

RAFAEL SHIRAISHI DE CAMPOS 3603670 400-10

RAFAEL SOLANO DIAS 7631488 515-39

RAFAEL SOUZA ANANIAS 3106308 210-48

RAFAEL TOSHIO RAMA YAMAMOTO 1778870 775-42

RAFAEL VILA NOVA DO NASCIMENTO 3379513 400-11

RAFAEL WITTS MALDOS OLIVEIRA 5564329 165-30

RAFAELA CRISTINA POLIZEL AGUIAR 7692384 710-15

RAFAELA FERNANDA AMARAL 6562021 490-33

RAFAELA FRANZOL 6527515 870-80

RAFAELA LANCAS GOMES 6142163 700-10

RAFAELA VALENTINI ESEQUIEL 2490628 790-50

RAFAELLA LUCA SEIXAS 5107840 740-22

RAFAELLA PORTILHO RIBEIRO F ROSSI 3587489 440-20

RAFAELLA ZAMBERLAN 4756006 485-32

RAISSA BRANCALLIAO FERREIRA 3917798 530-43

RAISSA OLIVEIRA LUIZ 4771296 740-22

RAISSA VIEIRA DA SILVEIRA V LISBOA 4897544 705-12

RAMIREZ AUGUSTO LOPES TOSTA 7663144 210-48

RANIERE APARECIDO ROMANINI 7015667 740-22

RAPHAEL CRUZ VELLOSO DE LIMA 2997841 780-46

RAPHAEL DE FREITAS ROMANO DO PRADO 1195151 710-15

RAPHAEL DE OLIVEIRA CERQUEIRA 2672125 500-36

RAPHAEL DISTLER 2847681 825-72

RAPHAEL ISSAMU KIKUCHI 5098931 770-31

RAPHAEL MOBIS TACLA 2678459 775-33

RAPHAEL SIMOES TREVIZAN 4533722 705-12

RAPHAELA DE PAULA MARTINEZ BROCA 1013645 165-34

RAPHAELA MUNOZ ROMERA 2817115 535-44

RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA VALENTINI 6878553 465-27

RAQUEL DE FREITAS BRANCO 2406135 255-62

RAQUEL LEE 2540757 235-56

RARYEL VICTOR UNGARETTE 7635611 575-53

RAUL ANTONIO 4764451 235-56

RAUL DE GOUVEIA BEZERRA 2101799 160-28

RAUL DOUGLAS MORETTI BERTHO 6874754 575-53

RAUL MARCELINO COLAGRANDE 4754311 855-77

RAYKE KERVES SILVA DIAS 7606823 850-76

RAYSSA FACHINE 7896166 215-50

REBECA AQUINO DE SOUSA 6716252 280-71

REBECA DA SILVA GONCALVES 5072406 745-24

REBECA MUTTI MISCOW FERREIRA 5608327 225-54

REBECA PAIXAO MOURA 1151176 215-50

REGINALDO DIAS DE CARVALHO 3122950 705-11

REGINALDO SOARES BATISTA 2685279 790-51

RENAN AUGUSTO DE SENA LARA 6517567 765-29

RENAN AUGUSTO TAMINATO 7681345 260-64

RENAN BRUNO ZALA 3596716 775-38

RENAN DE AZEVEDO RUFFO 5446680 775-32

RENAN DE OLIVEIRA CRISTAULE 1400097 825-70

RENAN HONDA DE OLIVEIRA 1420662 745-24

RENAN PEDROZO DA SILVA 4628921 775-38

RENAN RODRIGUES CAMARA 3594494 235-56

RENAN SANCHEZ HESPANHOL 3758545 710-15

RENAN VITOR FUKUSHIMA 5081775 710-16

RENATA COLOGNESI VOLTOLIM 6280011 465-27

RENATA CYRNE BRAGA FERREIRA 2270322 255-63

RENATA DE CAMPOS RIBEIRO MENESES 3114785 415-14

RENATA DOS SANTOS VELLEI 3359521 535-45

RENATA MAYUMI BATISTA KOMATSU 1540149 495-34

RENATA PIRES DE CAMARGO 2395070 255-63

RENATA SEGURA POLLI 6712275 745-24

RENATA VILAR YAMAO 2795302 775-38

RENATO APARECIDO GUIMARAES 4397037 705-11

RENATO COSTA FRANCO 5561105 165-30

RENATO DA CONCEICAO GOMES 3766428 225-54

RENATO EHLERS RODRIGUES 3165769 215-50

RENATO FEITOSA DA SILVA 3509597 825-73

RENATO FERREIRA BARTSCH 6915311 790-63

RENATO PERINE FILHO 4544754 200-45

RHAYANE CRISTINA DE PAULA 7464620 445-21

RICARDO BISPO AMARAL 3356016 710-15

RICARDO CEREGATTI DOS SANTOS 3116260 790-55

RICARDO CHAGAS 6879655 765-30

RICARDO JOSE RAZERA 7620958 160-28

RICARDO MENDES CRESTA 3757226 400-11

RICARDO NUNHEZ DA SILVA 6277450 775-32

RICARDO VERCESI SAAD 6141816 160-26

RICHARD PIZANI TIEZZI 7642513 135-20

ROBERTA CALDAS HARDING GUASTELLI 5460608 740-22

ROBERTA DANTAS BEREZIN 2106586 575-53

ROBERTA MARIA MASSAGLI MIGUEL DOS SANTOS 1173315 235-56

ROBERTA REIS LEITE 4627770 225-53

ROBERTA TELES BOLETA 6875856 445-21

ROBERTA VASSALLO BORDONI 1195475 220-51

ROBERTO DE ALMEIDA P ROCCHI DOMENEGHETTI 6281889 495-34

ROBERTO DE SOUZA CARVALHAIS SANTOS 4536711 780-46

ROBERTO SAMPAIO ALBUQUERQUE PARENTE 2538585 790-54

ROBLEDO AIRES FERREIRA 3764181 165-30

ROBSON MOREIRA MARQUES MARTINHO 3394141 790-57

RODOLFO COUTINHO DE SOUZA 5053410 160-27

RODOLFO GUIMARAES FERREIRA 7665309 710-15

RODRIGO BARBOSA PEREIRA DE CARVALHO 5575375 775-38

RODRIGO CORTE LAGAZZI 6718157 785-48

RODRIGO DIAS MANDUCA 1165877 775-38

RODRIGO DOS SANTOS IGREJAS FILGUEIRAS 3376937 160-27

RODRIGO FAGUNDES VALERIOTE 1162016 460-26

RODRIGO GARCIA LOPES DE SALLES 5323513 825-71

RODRIGO GUERRA SOARES 7608817 515-39

RODRIGO HENRIQUE PIRES LUCAS 7626441 170-36

RODRIGO HOKAMURA 2825375 165-32

RODRIGO LESSA D ORAN 2806948 165-32

RODRIGO LOPES MUNGO DA SILVEIRA 7207219 450-23

RODRIGO MARTINS FRANCO 4397311 265-66

RODRIGO MARTINS PIRES 3513617 715-17

RODRIGO MASUCCI DE LIMA CAMARGO 5301591 755-26

RODRIGO NOGUEIRA OLIANI 3922425 825-73

RODRIGO OREM DA SILVA 3410332 710-14

RODRIGO PADULA DE SOUZA AMARAL 5032041 160-27

RODRIGO SEIJI CAMPOS IMAI 2662049 790-61

RODRIGO SEQUERRA MAHLMEISTER 2104158 165-29

RODRIGO SILVA E SILVA 2276058 430-17

RODRIGO VASCONCELLOS GUSMAO 1791849 500-36

RODRIGO VICTORIO MOREIRA 3735226 450-23

ROGER EIKE GUINOSA 3550117 775-36

RONALD DAVOLI ROSSI 4889160 870-80

RONALD MASCARENHAS DANTAS 1798594 705-12

RONALDO BERNARDO DA SILVA 1193240 825-71

RONALDO GONCALVES DIAS 3519495 790-55

ROSANGELA DE PAULA DA SILVA 5063528 425-16

ROSIMARY DE ARAUJO 1546757 820-69

ROSIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO 4629973 765-30

ROSSANA MORAIS DOS SANTOS 1655009 790-58

ROXANA FLORES CONDORI 1412466 235-57

---------------------------S---------------------------

SABINE PILLER TELES 5332277 500-36

SABRINA GONCALVES CARDOSO 4781575 790-63

SABRYNE RODRIGUES DOS SANTOS 5900228 730-20

SAMANTHA DE SA LOJOR 1541532 200-45

SAMARA ARIANE DE MELO 7719422 445-21

SAMARA RAMIREZ CARVALHO GRINBERG 4644217 530-43

SAMIRA MARTINS 1397427 215-50

SAMUEL CAETANO DA SILVA 5053167 710-15

SAMUEL FEN I CHEN 2656142 440-20

SAMUEL HENRIQUE GOMES DE SA 6526203 740-23

SAMUEL PUGLIERO 2672560 500-36

SANDRA MIDORI MORIGAKI TANAKA 3021772 465-28

SANDRO SAVELLI BRANDAO GOMES 6886070 765-28

SAORI KIAM DE PAULA 4633181 460-26

SARA ABDO CONTARIM 7697118 445-21

SARAH GARCIA MAZETO 4029099 825-71

SARAH LUNARDI BACCETTO 5064975 780-46

SARAH MIRANDA ZORZETTO 4903278 485-32

SARAH REGINA BUENO 5042701 740-23

SARAH REGINA PEREIRA SANTANGELO 6277969 465-28

SARAH SUYAMA ANICETO 3511096 280-71

SCARLETT LORRAINE BRUNELLI RODA 4401076 225-53

SERGIO BATISTA RAMALHO FLOR 4402979 200-45

SHEILA FERREIRA SILVA 3374007 255-63

SILAS STHEFANO YO 2814208 775-38

SILVIA CASTRO SOUZA CAPELANES 6146891 210-48

SILVIA MARUMI MORIYA 7060930 705-11

SILVIA YUMI FUJINO 1125338 235-57

SIMONE BATISTA DE CASTRO 2126934 235-56

SOFIA COUTINHO RIBEIRO 2268079 820-69

SOFIA MIOTTO ACCORSI 5014972 825-71

SOPHIA DE SOUZA SANTIAGO 5457284 790-57

STEFAN RINALDI ANGELIN 2099202 165-32

STEFANIE FREIRE ALEXANDRAKIS 5445549 770-31

STEFANIE SENNA POBLETE 4634493 510-38

STEFANO ALOISE 3402500 145-22

STEFANY TERESA VAN DER GEEST 4896652 495-34

STELA BERSAN FAUSTINO 2404480 460-26

STELA INACIO PENNA MELLO 4644886 200-44

STELLA ANDRESSA COLLEGARI 6543843 450-23

STELLA MENDES LOUZADA 6527950 820-69

STEPHAN JULIUS GALLBACH 3118901 775-38

STEPHANIE TAVARES BUJOKAS 3170595 775-36

STEPHANY APARECIDA PEREIRA 1014918 235-57

STEPHANY MEIRELES BARBOSA 3510973 255-63

STEPHANY TUMBERT 7595921 260-64

STHEFANE LARA CALAZANS SANTANA 1183470 255-63

SUELI MAYUMI MURAKAMI YAMADA 3777905 235-56

SUELI SILVA DOS SANTOS PANERARI 4524560 705-11

SUZANE ALBINO DA SILVA GUIMARAES 1975596 130-19

---------------------------T---------------------------

TADEU RAIMUNDO DE OLIVEIRA 3017507 790-54

TAINA DA SILVA MENEGUCCI 7693842 445-22

TAINA DE OLIVEIRA ROCHA 2669339 500-36

TAINA NAHED KUHL 7683232 260-64

TAINA RODRIGUES JARDIM 7619952 850-76

TALITA CAVALCANTE DA SILVA 4511327 705-11

TALITA EZEQUIEL DOS SANTOS 1164533 825-72

TALITA FERNANDA ABREU DOS SANTOS 7717745 140-21

TAMARA BATISTA BORGES 2111245 255-63

TAMARA DE CARVALHO 7023226 790-53

TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA 4036962 495-34

TAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA 3511986 480-31

TAMIRES ARNAL KAHIL 3552794 235-56

TAMIRES DE CARVALHO GONCALVES 1812154 505-37

TASSIA LIBERATO OEHLMEYER 6541949 500-36

TASSIANA BARALDI NIEMTZOFF 1127500 530-43

TATIANA DE BARROS PEREIRA 3547929 775-34

TATIANA GONCALVES CALIL 5581378 255-63

TATIANA YE NI CHOI 2490051 160-27

TAUANE OLIVEIRA REIS 1394510 855-78

TAWANNE ALMEIDA DE PAULA 3106151 825-71

TAYMARA SAYURI SAKAMOTO 4386934 210-47

TAYNA SORRILHA POPLAWSKI 1669158 260-64

TAYNARA DE OLIVEIRA CARDOSO 1381871 710-15

THAINA DE SOUZA HUGO 7909795 435-18

THAINA SANCHES COSTA 4768001 530-43

THAIS AKEMI KUGA 6399019 240-59

THAIS ARAUJO FERNANDES 1383025 570-52

THAIS BOCCATO HEIN 5777680 255-63

THAIS GOMES DO AMARAL 1413689 255-63

THAIS GREATTI VIEIRA 1406933 410-13

THAIS HELENA GODOY SANCHES 5008866 450-23

THAIS HELENA PASSUCCI AMBROSIO 6905484 101-12

THAIS MARCHEZINI REIS 1654487 560-50

THAIS MOREIRA GENTINI 5030275 465-27

THAIS PADOVANI PELLEGATTI 5787385 825-71

THAIS PUPIM SILVA 6910015 100-11

THAIS SILVA REIS 5900064 730-20

THAIS VELEIRO SARAU 4507542 460-26

THAIS WATANABE 5042509 700-10

THAIS YUME TORIY FUZINAGA 5058171 465-28

THALES SIMAO DO AMARAL CAMARGO 1807901 775-36

THALITA DE CARVALHO SANTOS 3110915 225-54

THALITA MARIA DE SOUSA 3520298 790-54

THAMIRES RENATA DE OLIVEIRA BRITO 5033660 405-12

THAMIRYS KOSTECKI 1375410 225-53

THAMYRIS MARTINS DE ANDRADE 3388964 255-63

THAYANE AKIKO OISHI DA SILVA 6520054 100-10

THAYNA DA SILVA FERREIRA PAZ 2799286 165-30

THAYNA FLEIRA FERNANDES 5027910 225-53

THAYNA OLIVEIRA DANELLI 6910741 435-18

THAYNA RODRIGUES SANTOS DA SILVA 5452690 705-11

THAYNA SILVA DE OLIVEIRA 4767515 545-47

THIAGO AKIO TANAKA 5320500 710-14

THIAGO ALVES DE LACERDA 7445964 745-24

THIAGO BUCHIANERI NUMA DE OLIVEIRA 2101151 840-75

THIAGO CHIBANTE FERRI 1379137 825-72

THIAGO COELHO BALDAN 3005622 165-33

THIAGO GARBUIO ANDRIOLLI 6142409 765-29

THIAGO MAYLLART MACEDO SILVA 2835565 710-15

THIAGO MORENO FERNANDES 5305305 790-51

THIAGO NUNES OTSUBO 2826406 775-38

THIAGO PHILLIP GOMES MIRANDA FELIPE 3152704 710-15

THIAGO SAMPAIO DE SA MORAIS BASTOS 3185145 710-15

THIAGO VIANA DE MENEZES 1150619 160-28

THOMAS HIDEKI DUARTE MURAKAMI 1179001 745-24

THYERRE DE CASTRO RAMAZZI 6912906 135-20

TIAGO CONTE DE OLIVEIRA 3788976 225-54

TIAGO DE SOUZA 5604026 780-46

TIAGO DE TARSO VALENTINI DE CAMPOS 1159333 145-22

TIAGO FUMIO AKAGI 2497302 240-59

TIAGO RODRIGUES FERREIRA 2402215 790-51

TIAGO SANTA MARIA RODRIGUES MARTO 1178270 710-15

TIAGO SUEDA LIMONE 4768275 775-33

TICIANE SILVA DE OLIVEIRA 5060966 870-80

TIFFANY MARK LI 2380498 790-59

TOBIAS FURTADO DA SILVA 5567948 710-16

TOMAS PERRONE BARRETO 1803220 775-38

TOMAS VALIM ANGELO 2106554 165-29

---------------------------U---------------------------

ULISSES ZANARDO FELIPE 7057400 235-56

ULYSSES SZAJNBOK DE FARIA 2096156 220-52

---------------------------V---------------------------

VALDIRENE GOMES DE SOUSA 1012269 235-57

VALDSON COSTA ALMEIDA 7592843 260-64

VALENTINA VEZZA SOARES 3921106 485-32

VALERIA BULLO ROBALINHO 2101315 210-47

VALERIA DOS SANTOS PESO 1196552 255-63

VALERIA TALPE NUNES 2249011 400-11

VALQUIRIA CRISTIANE TERSI RIBEIRO VANZO 6275847 100-11

VALQUIRIA WOLLINGER DE LIMA 2501359 540-46

VANDUI DA SILVA DOS SANTOS 4149223 500-36

VANESSA CASTALDELI SCARPINI 7704071 435-18

VANESSA ESTRELA RODRIGUES DA SILVA 3574043 210-48

VANESSA GERON 7907560 465-28

VANESSA LOPES 1124760 235-57

VANESSA MARCONDES FONSECA 4163536 235-56

VANESSA PATRICIO AMORIM DOS SANTOS 3186553 430-17

VANESSA RODRIGUES THIAGO 1207116 215-50

VANESSA URIONDO CORTEZ 2664872 825-70

VANESSA YOKO DO VALLE 2664961 855-77

VERONICA AQUINO DE VASCONCELOS QUIRINO 3183258 445-21

VERONICA NAOMI MIACHIRO 5078957 490-33

VERONICA PEREIRA LEBRE 7717033 830-74

VERONICA REGINA MALDONADO ROQUE 5580835 535-44

VICTOR ARVED STREET COELHO 3143833 775-39

VICTOR AUGUSTO DE ARAUJO 3773472 225-53

VICTOR AUGUSTO DE MIRANDA GASPARRONI 3900390 790-51

VICTOR BATISTA MACEDO 3570835 200-45

VICTOR BOA JULIANI 4747313 710-14

VICTOR BRANCO BELLINI 5600679 160-28

VICTOR BRUNO SANCHES CASSANO 6282635 710-15

VICTOR CALVELLO DOS SANTOS 6135681 790-53

VICTOR CARVALHO VIEIRA 4508637 775-43

VICTOR DE MENEZES PAIM DA SILVA 3558562 195-42

VICTOR DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA 5444625 780-45

VICTOR DROZD PEREIRA 4747167 775-36

VICTOR EDOARDO GARCIA RIBEIRO VALERIANO 2519738 710-14

VICTOR EDUARDO CORTE BAPTISTELLA 7459259 785-49

VICTOR FIGUEIREDO THOME 2265542 775-39

VICTOR GALLO OTOZATO 4022973 775-41

VICTOR GODOY CARPINI 7458207 100-11

VICTOR GRANATO CASON 5014709 780-46

VICTOR HUGO BARBOZA MARTINS 4157768 500-36

VICTOR HUGO BRAS SILVA 2402382 160-27

VICTOR HUGO NAGAHAMA 6014726 790-63

VICTOR IKEDA 7203911 790-52

VICTOR KLEIN DE SOUSA 1407017 790-62

VICTOR LUIS MARANHAO LELLIS 1165603 790-60

VICTOR MASSAKAZU OMORI 2530130 145-23

VICTOR MELLY CABREDO 2842677 790-53

VICTOR NATAN DOS SANTOS DE ARRUDA 4515293 710-16

VICTOR PECLY MARCO 2662095 235-57

VICTOR PEREIRA DE SA XAVIER 3377149 855-77

VICTOR PILI ROMANATO 3597444 200-45

VICTOR RUY ROSSETTI 6711320 215-49

VICTOR SOTO NALI 3907291 445-21

VICTOR TAENDY SOUSA EMERENCIANO 2802273 710-14

VICTOR YOKOO DIONISIO 4148139 855-78

VICTOR ZANATA 6543156 745-24

VICTORIA DE MACEDO FIIRSTZ 5585743 790-52

VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA 2662266 790-54

VICTORIA FERREIRA CABRAL 7584896 280-71

VICTORIA FRANCOESE BELTRAME NEGRAO 3146830 790-63

VICTORIA GERENUTTI KLAROSK 5317970 165-31

VICTORIA GOMES DOS SANTOS DE PAULA 1538408 235-57

VICTORIA HOSANA FINS RAMOS G DA SILVA 5032283 200-44

VICTORIA PINCINATO ANGELI 4769982 790-57

VICTORIA SOARES PONTES 5582416 740-22

VILSON IWAMA 3546656 210-48

VINAY PINTO DA LUZ RAO 2520498 775-40

VINICIUS AKIYOSHI AIZONO 5312417 215-50

VINICIUS ANDERAOS 3558822 495-34

VINICIUS ANDRADE ASSIS BAPTISTA 2107649 780-46

VINICIUS BERNADO PESSUTO 1828589 705-12

VINICIUS BERNARDES RODRIGUES 7649301 140-21

VINICIUS DALFITO RAMOS 6150360 575-53

VINICIUS DE ALVARENGA ANDRADE 2099348 220-51

VINICIUS DE ARAUJO 4786476 720-18

VINICIUS DE CAMARGO PREVIATELLO 3781985 225-53

VINICIUS DE FREITAS PACHECO 6544490 775-34

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 3189909 825-71

VINICIUS DOS SANTOS LINHAN 2387717 200-45

VINICIUS DUTRA DA SILVA TELES DE HOLANDA 5079895 180-38

VINICIUS FLORIDO BOGAS 6886475 745-24

VINICIUS GALINDO 6880091 435-18

VINICIUS HIDEYUKI SHINYA 1143539 775-42

VINICIUS KAVASHIMA 5567535 215-49

VINICIUS MACHADO DOS SANTOS 7021500 740-22

VINICIUS MARCHEZINI BRAHEMCHA 4785125 215-49

VINICIUS MARQUES SANTOS 3123649 790-51

VINICIUS OLIVEIRA VICENTINI SILVA 4392848 225-54

VINICIUS PACHECO PARISE DE LIMA 3598795 235-57

VINICIUS PETERS STOCKL DOS SANTOS 2507077 790-52

VINICIUS PIQUERA 6882427 450-23

VINICIUS SHOITI UTSUMI 2490838 775-38

VINICIUS VANINI COELHO 4748162 235-57

VINICIUS VICENTE TARGA GUADAGNOLI 3758698 825-71

VIRGINIA MARIA RIBEIRO DE REZENDE 7669916 830-74

VITOR ALVES VILELA 2511951 165-33

VITOR AUGUSTO DE SOUZA CORREA 2491192 710-14

VITOR AUGUSTO MARTIN 3558078 775-40

VITOR BRASSOLATTI MACHADO 7019830 410-13

VITOR CABELO PILOTO 7324311 825-72

VITOR CESAR DE CASTILHO 5320951 760-27

VITOR DE BAPTISTA BASTOS DUARTE 7446913 545-47

VITOR EITI UEKAWA 6015408 785-49

VITOR GABRIEL FERNANDES 5035297 770-31

VITOR LUIZ CALMON R DE OLIVEIRA 2527860 765-28

VITOR MARTIN BORDINI 7017740 770-31

VITOR MARTINS CUNHA 1146550 105-13

VITOR MITSUO MATRUBASHI 2984267 790-57

VITOR MOURA CAMPOS 2673622 430-17

VITOR NOBRE DE CARVALHO 3552958 436-19

VITOR RODRIGUES DE SA 7711468 790-62

VITORIA ALANA OSTETTI MACHADO 1206612 400-11

VITORIA BEATRYZ MOTTA 3896877 495-34

VITORIA FERRAZ DE ARRUDA SALVADOR 6556132 100-11

VITORIA LANE ROSSI 7599760 765-29

VITORIA LOMBELLO 5043874 160-26

VITORIA THEREZA DE SOUZA 7036985 280-71

VIVIAN ALVIANI INGEGNERI 1785586 460-25

VIVIAN DI SANTORO SANCHEZ DE ALMEIDA 3363338 550-48

VIVIAN TURINI ALBERTONI RIBEIRO 4752342 855-78

VIVIANE APARECIDA DE ARAUJO 4261699 210-48

VIVIANE CASSIA CAPETINE 3595532 705-12

VIVIANE GUNDES DE OLIVEIRA 4142467 855-77

VIVIANE RODOLPHO DE OLIVEIRA 6875589 530-43

VIVIANNE SATIKO HARIKI 2821035 815-68

---------------------------W---------------------------

WAGNER SANTOS SOUZA 3112026 235-57

WALDIR BERTAZZI JUNIOR 3771208 710-14

WALTER PANEQUE NETO 4506426 210-48

WALYSON LANZA DE SOUZA 5608633 775-36

WANDA MARIA DE SOUZA 7641183 445-21

WELDON SILAS MUNHOZ BRITO 5033887 740-23

WENDLER FELIPHE RUI ALVES 5057120 865-79

WENNI MATEUS MACERES SILVA 5059736 775-43

WEON JOON JEONG 1191929 165-35

WESLEY ALVES TEIXEIRA 1662167 225-54

WESLEY FERNANDO FERREIRA DA SILVA 4390410 225-54

WESLLEY VIEIRA 3118980 440-20

WESLLY FERREIRA VIANA 4522359 825-73

WILLIAM MICHELI BECKERT 7647275 785-48

WILLIAM SU 2656808 160-28

WILLIAM TAMBERG 1151048 775-38

WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA 6720020 710-16

WILSON DE SOUSA BARBOSA 1173849 825-71

---------------------------Y---------------------------

YAN LA GAMBA FALCAO DIAS 7720517 795-64

YANKA TAMASHIRO RIBEIRO 5560074 495-34

YANNICK THOMAS MESSIAS 1799187 710-13

YARA AKEMI ITO 2988486 210-47

YARA JACON DUARTE 6912564 740-23

YASMIN ANTUNES JUHAZ 6874665 745-24

YASMIN BARREIROS ARAUJO 5445741 240-59

YASMIN KARAM TOMAINO 3125657 160-27

YASMIN VIZEU CAMARGO 6870581 490-33

YASMIN YANAI 1389971 445-21

YEDDA SALES CAMPOS MONTEIRO 6552244 101-12

YOHAN TAKUJI TAKAI 1806048 790-60

YOKO PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA 2684686 705-11

YURI ANTONELLI DE ALMEIDA 7589053 435-18

YURI BECALETI DOS SANTOS 4886302 135-20

YURI CATARINO DELGADO 4515051 710-14

YURI LAZARINI 2123767 790-63

YURI OLIVEIRA ALVES 1786909 455-24

YURI YAMADA 4399611 500-36

YVES TOLOCKA MACEDO 5047285 430-17