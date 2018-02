Fuvest divulga lista de aprovados do vestibular 2018; confira

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira, 2, a lista de aprovados no vestibular 2018. Foram convocados 8.402 estudantes. Consulte abaixo o nome dos aprovados.

O candidato deverá fazer matrícula pela internet, no site da Fuvest, nos dias 5 e 6. A segunda chamada será divulgada no próximo dia 8. Nos dias 15 e 16 ocorre a matrícula presencial nos serviços de graduação das unidades da USP para os candidatos convocados na 1ª e na 2ª chamada.

Também foi divulgada a lista de treineiros, com 900 nomes.

A Fuvest é a principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), que ainda seleciona 25% dos novos alunos pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano, das 40 vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e para pretos, pardos e indígenas, apenas 9 foram preenchidas. A Medicina-USP aprovou apenas 1 por cota racial.

O resultado do Sisu foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 29 de janeiro. Em 2018, todas as 42 Unidades de Ensino e Pesquisa da USP disponibilizaram vagas para o Sisu.

O classificado na seleção deverá apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio. No caso dos candidatos que já concluíram uma graduação, é necessário mostrar o diploma de curso superior. Além disso, a USP solicita o histórico escolar, um documento de identidade e uma foto 3x4 recente.

Vagas. Foram reservadas este ano 2.745 vagas para o Sisu: um aumento de 407 vagas em relação ao ano passado. São 423 para ampla concorrência, 1.312 para alunos de escolas públicas e 1.010 para alunos oriundos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos e indígenas. O candidato que se autodeclara preto, pardo ou indígena deverá, no momento da matrícula, assinar um formulário confirmando a informação fornecida no ato de inscrição como pertencente ao grupo.