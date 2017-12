Fuvest divulga lista de 4ª chamada do vestibular 2015

SÃO PAULO - A Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta quarta-feira, 18, a lista da quarta chamada do vestibular. Foram convocados 939 candidatos - 721 novos e 218 remanejados.

Os selecionados nesta chamada devem fazer a matrícula presencial na próxima sexta-feira, 20. A quinta convocação será publicada no site da Fuvest na próxima terça-feira, 24, com matrícula na quinta-feira, 26.

No vestibular passado, a quarta lista de aprovados do vestibular teve 962 nomes. Nesse grupo de candidatos, 774 eram novos e 188 remanejados. Neste processo seletivo, os candidatos concorreram a 11.057 cadeiras na USP e 120 vagas no curso de Medicina da Santa Casa.

Veja a lista:

---------------------------A---------------------------

ADRIANA AZENHA BARILON 5046526 130-19

ADRIANA CRISTINA VIANA DOS SANTOS 4150486 235-57

ADRIENY ULLIAN BASTOS 3555108 535-44

AKIL ALEXANDRE COSTA SILVERIO DA SILVA 1664105 205-46

ALAN PONTES POLVERINI 5456596 515-39

ALBERTO FRANZINI NETO 1784236 520-41

ALEX DE PAULA MARTINS JUNIOR 1122211 790-56

ALEXANDRE ABREU DA SILVA 2534709 790-50

ALEXANDRE JOSE RANIERI SACATA DIOGO 6160568 790-62

ALEXANDRE MARTINS PASTORE 6882168 790-61

ALEXANDRE OHARA KEIMA 3153084 775-43

ALEXANDRE SEUNG YUN KWON 3512683 460-25

ALEXANDRE SOARES BOLDRIN JUNIOR 5900688 775-32

ALEXCHEVINY GIMENEZ OLIVEIRA 6134655 775-36

ALICE YOUNG CHO 2825084 775-35

ALINE ALZIRA CAMILO 4264511 780-46

ALINE CRISTINE GALVAO 3581890 435-18

ALINE GOMES DE OLIVEIRA 4632590 210-48

ALLAN GABRIEL OLIVEIRA LIMA 6141607 710-16

ALLYNE MIZOBUTI ALVES 2651922 160-26

ALTAIR FERNANDO PEREIRA JUNIOR 6879859 810-67

ALYNE MARTIN 4020860 165-29

AMANA DE ANDRADE GATTI 1167797 520-41

AMANDA AKEMI UMEZAKI 5024476 235-57

AMANDA AMARAL NUNES 5592800 775-36

AMANDA CAPUANO GAMA 1810072 165-34

AMANDA CHAN CIRELLI 6875558 740-23

AMANDA DE ALMEIDA SOBIESKI 6022072 110-14

AMANDA FERREIRA DA CRUZ 3178835 235-57

AMANDA LARISSA COSTA LIMA 2251110 235-57

AMANDA MARCELLA FERREIRA 3528342 575-53

AMANDA MENEZES GONCALVES 3571137 525-42

ANA BEATRIZ BENITES 6276925 870-80

ANA BEATRIZ LEITE BORANELLI 6146045 780-46

ANA CAROLINA ALVES DE CAMPOS 7453392 490-33

ANA CAROLINA COSTA DE AZEVEDO 1008161 450-23

ANA CAROLINA FORNARI DE CAMARGO 5300031 110-14

ANA CAROLINA RODRIGUES 1170081 500-36

ANA CAROLINA SARTOR MONTOLAR 2270469 165-32

ANA CAROLINA VIEIRA ARAUJO 3547920 440-20

ANA CLARA NEVES SILVEIRA 3559163 235-56

ANA CLAUDIA SAMPAIO BERTO 4541264 235-57

ANA CRISTINA TOYAMA SATO 2985174 500-36

ANA JULIA BITTAR GIMENES 7904429 515-39

ANA JULIA GOMES PRZSICZNY 5060262 710-15

ANA LAURA CASTRO BERTONE 6403073 180-38

ANA LAURA PEREIRA DOS SANTOS 7203734 740-22

ANA LUCIA CORREA FIGUEIREDO 2106434 535-45

ANA LUISA LIMA ROXO 5015267 515-39

ANA LUISA OLIVEIRA CAPELETO 5771492 760-27

ANA PAULA CAITANO DOS SANTOS 2379689 535-45

ANA PAULA ZUIANI PETTI 4768027 405-12

ANA REGINA FRANCA SILVA 3157129 235-56

ANA SUELEN FERNANDES GOMES 2986721 790-59

ANANDA DE SOUSA RAMOS 5069927 855-78

ANDRE ADRIANO DO NASCIMENTO DA SILVA 2676780 190-40

ANDRE CRUZ AMANTEA 2497292 460-25

ANDRE MARCELLO SOTO RIVA FIGUEIRA 5778519 500-36

ANDRE ORSINI ARDENGH 2827391 500-36

ANDRE PEDROSO KOWACS 2510252 715-17

ANDRE TRINDADE ROGERO 7913403 100-11

ANDREA CHRISCHNER FERRARI 5329549 490-33

ANDRESSA ALMEIDA DE NORONHA 2815058 500-36

ANDRESSA MARIA SCORZA DOS RAMOS 2503667 160-28

ANDRESSA SOARES CASTRO ALVES 4140638 500-36

ANGELA BEATRIZ PEREIRA PAIVA 2378929 535-45

ANGELO GREGORIO LOVATTO 5088411 710-13

ANNA BEATRIZ ANSELMI SIVIERO 2494809 775-41

ANTONIO LUIZ CARMO SANTOS 3161362 790-51

ANTONIO TALLYS ALMEIDA DA SILVA 3575908 285-72

ARIANNE PISSUTO 1123128 230-55

ARIELE MARTINELLI BONDIOLI 6895379 700-10

ARTHUR CALABREZ HILF DE MORAES 5586006 165-31

ARTHUR CASTELIANO FARIA 1781749 235-56

ARTHUR COLUCCI GASCON 2532074 790-63

ARTHUR DURAN GALEMBECK DA SILVA 2656030 770-31

ARTHUR FERGUSON MOTHEO 6870536 430-17

ARTHUR GALASSI 7612752 710-15

ARTHUR HENRIQUE CANHA ROSSI SPIEZZI 2990214 790-62

ARTHUR HIRATA PRIST 2250930 160-27

ARTHUR PAES PIEROSI 3777120 790-55

ARTHUR SENNA PEREIRA OGATA 5585712 505-37

AUGUSTO CESAR CROSARA DE OLIVEIRA 7629488 830-74

AURELIO GONCALVES BATISTA 5314084 765-28

AXEL SILVA COSTA 1659001 790-63

AYRAN ANDRADE SAMPAIO 5459471 775-43

---------------------------B---------------------------

BARBARA CARDOSO DA SILVA 1389424 235-57

BARBARA FRAGA DE FARIA 5581265 720-18

BEATRIZ BALBUENA BLAT 4140175 790-53

BEATRIZ CARMEIS BONIFACIO 6896762 745-24

BEATRIZ CIUFFI VERONEZI 1146778 145-22

BEATRIZ DA CUNHA NASCIMENTO 6712568 795-64

BEATRIZ FONTES JACINTO 4035644 790-59

BEATRIZ GONCALVES FRANCO 7454505 740-23

BEATRIZ HELENA DE SOUZA MARTINS 6399333 780-46

BEATRIZ ROZA CANIN 1387277 540-46

BEATRIZ SEGNINI SOARES 6896770 410-13

BEATRIZ THEREZA CUSTODIO DA SILVA 7590042 545-47

BERNARD LOURENCO COSTA 2502775 415-14

BIANCA ADAMI MOURA 7586108 740-22

BIANCA MARQUES RODRIGUES 2372004 500-36

BIANCA MARTINS CASELLA 2795239 165-33

BIANCA MENDES EVANGELISTA 1536842 455-24

BIANCA NASCIMENTO BATTAZZA 2820094 160-28

BIANCA SPINA PAPALEO 2521697 500-36

BRENDA RIBEIRO AVELAR 5051562 235-57

BRIANA RODRIGUES EDUARDO 6400209 780-46

BRUNA ALVES 4541759 790-51

BRUNA BIANCHI OLIVEIRA 1387793 790-59

BRUNA CAROLINE PEREIRA 7598548 260-64

BRUNA CATELLI NEVES 2102507 160-28

BRUNA DOS SANTOS FREIRE 3121193 720-18

BRUNA OLIVEIRA RODRIGUES 7630533 525-42

BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA DELL AVANZI 5305014 785-47

BRUNA SOUZA GUERRERO 2505223 500-36

BRUNA VELOSO MARTZ 4749404 790-51

BRUNO BERALDES DE SOUZA 4762362 101-12

BRUNO CAMILLO KLIAMCA 1799665 436-19

BRUNO CASEIRO GOLONI 7036235 760-27

BRUNO CESAR DE LUCCAS 2491624 710-16

BRUNO CESAR DIAS 6160454 730-20

BRUNO DE ALBUQUERQUE GESUALDO 7640919 740-23

BRUNO DE ANDRADE PIANCHAO 7899761 775-36

BRUNO FREITAS REGO 2508333 775-38

BRUNO HASSAN MOUAZZEM 4525979 785-49

BRUNO HOLMO ALEXANDRINO 6893969 260-64

BRUNO ISSAO KOBAYASHI 6151505 805-66

BRUNO KENJI SAGAWA 5328170 795-64

BRUNO KOJI OMOTO 6539415 790-63

BRUNO LUIS DE SOUZA 5570055 780-45

BRUNO MACIEL DA SILVA 3148272 760-27

BRUNO MARTARELLO BON 1199439 215-50

BRUNO MENDES SILVA 3581971 790-50

BRUNO PAIVA ANNES 4756893 775-38

BRUNO REIS BURLINA 6906620 790-61

BRUNO VILLA RIBEIRO 3783179 825-71

---------------------------C---------------------------

CAINAN AKIRA YANO MIRANDA 5598389 770-31

CAIO ADRIAO D ANGELO 5059865 500-36

CAIO AUGUSTO GOLL FRIGI 5564579 430-17

CAIO CESAR BESSON SILVA 4521105 575-53

CAIO FABIO DE FREITAS AFONSO 7668982 805-66

CAIO MEDEIROS ALVES 1968389 720-18

CAIO NATA LIMA 3591339 790-62

CAIO NUNES MACHADO 4524457 165-32

CAIO OLDACK SILVA 2669055 165-34

CAIO OLIVEIRA DA SILVA 2381195 710-15

CAIO TRINDADE DE SOUZA MOREIRA 2515865 160-27

CAIO VINICIUS DALLAQUA LEAL 1161417 790-53

CAIO VINICIUS FERNANDES RODRIGUES 2984318 500-35

CALIMERIO LUIZ PINTO DE OLIVEIRA 6715895 775-38

CAMILA DE OLIVEIRA TOLEDO 5047069 505-37

CAMILA FERRER 2394068 825-72

CAMILLA DAMASCENO SILVA 3158003 210-47

CAMILLA SOARES SALES 2112437 235-57

CARINA ALINE SANTANA DOS SANTOS 5899920 795-64

CARLOS HENRIQUE TRALDI FIDELIS 2991526 710-15

CAROLINA CAETANO ANRAKI 6157006 725-19

CAROLINA DE MOURA ALBINO 3372904 415-14

CAROLINA GONCALVES SBROGGIO PEREIRA 7025107 530-43

CAROLINA GONCALVES SOUSA SANTOS 3174819 436-19

CAROLINA KATURABARA DE MELLO 3771508 825-71

CAROLINA REITER TIMPONI 4750716 740-22

CAROLINE ALVES 6711669 285-72

CAROLINE ANDRADE MATHEUS 5439401 855-77

CAROLINE ANTUNES SILVA 3556911 235-57

CAROLINE DE CASSIA GOMES 2379430 500-36

CAROLINE DE MELLO FERNANDES 1780017 710-15

CAROLINE SALVIO OSHIMA 3891767 500-36

CAROLINE SANTILLI DE SOUZA 1973347 410-13

CAROLINE SANTOS SEGURA 3525047 790-54

CAROLINE SOUZA SENKIIO 4384083 720-18

CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA 2985676 510-38

CASSIO DIAS RODRIGUES 2833234 500-36

CATARINA NOJIRI CHALITA 2268781 700-10

CATARINA RAPOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA 1152724 105-13

CAUE BONOMO VICENTE 3370209 225-53

CAYO LOPEZ DE SYLLOS 2261930 775-38

CELSO VITOR SANTOS OKUDAIRA 4644474 160-28

CLARICE NASCIMENTO SANTOS 1150036 740-23

CLAUDIO FERNANDES DA SILVA FILHO 3592213 710-15

CRISTIANA DE ASSIS PIETROCOLA 1146027 160-27

CRISTIANE DA SILVA MOURO 1179707 430-17

CRISTIANE DE AGUIAR 1151152 535-44

---------------------------D---------------------------

DAIGO FUJINO 3176147 165-32

DALCIO JOSE FERNANDES FERREIRA 5585694 160-28

DANIEL AUGUSTO ALVIM NUNES PEREIRA 5897772 515-39

DANIEL GERD STREET COELHO 3151425 165-31

DANIEL SANT ANNA PINHEIRO DE LEMOS 2805360 775-36

DANIEL SHING YI CHEN 2994629 500-36

DANIELA FERREIRA GOMES DE MATOS 5089011 270-67

DANIELLE DE SOUZA PINTO 6139894 540-46

DANILO GABRIEL CRESCENZIO BRIZOLARI 6894373 100-10

DANILO OSSIAN DE ASSIS PEREIRA 3780877 235-57

DANILO PRADO DE OLIVEIRA 6160590 710-15

DAVI FARIAS MARTINS TORRES 5079519 775-43

DAVI FIKS 2103915 790-51

DAVI GONCALVES SANCHES 5584020 500-36

DEBORA SOARES OLIVEIRA 4163715 255-62

DECIO EDWARD DE AZEVEDO GREENWOOD 2667474 765-28

DIEGO ALEXANDRE DE MORAES TUCKMANTEL 7447592 745-24

DIOGO FROGERI MANENTE COSTA MONTEIRO 6717323 235-56

DIOGO NUNO RUIZ DIAS JORGE 3360656 240-58

DONIZETI CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 4641282 405-12

DOUGLAS MIRANDA MONTEIRO DA COSTA 3398436 825-72

DOUGLAS RICARDO DE SOUZA JUNIOR 4636399 460-25

DOUGLAS SEITI KODAMA 1971660 710-16

---------------------------E---------------------------

EDSON ALVES DOS SANTOS 5771108 435-18

EDSON MORAIS ALVES 4539256 235-57

EDSON PONSONI 4517427 825-71

EDUARDO AUGUSTO FARIA DE CAMPOS 2255030 775-33

EDUARDO MACENA DUARTE 5043398 235-57

EDUARDO PINTO ALVES 3176478 165-34

EDUARDO ROSA DE LIMA JUNIOR 7605804 100-11

EDUARDO SACOMANO DA CRUZ 3366036 825-72

EDUARDO SCICIA DE OLIVEIRA 6519028 450-23

ELEM CAMARGO DE LIMA 6528034 101-12

ELI ROMERO GONORETZKY 2099018 790-51

ELISA HARDT LEITAO MOTTA 1384078 235-57

ELISA MARIA DE OLIVEIRA GROTTI 7686553 445-22

ELISA MELATI GALVANI DE FREITAS 3385638 780-46

ELISA RAYMUNDO LOPES 5074664 255-63

ELLEN LAURETO BARBOSA 2385959 790-53

ELLEN TIEMI SASSAKI 1011595 255-63

ELOISA MARTINS GALVAO 4147320 215-49

ELOURA DE FELICIO CONSOLI 7669397 445-21

ELOY KIM 2523171 825-73

EMANUEL LIMA DE SOUSA 1121141 790-51

EMERSON BEZERRA CONCEICAO JUNIOR 1385625 790-55

EMERSON DE CASTRO JUNIOR 4523412 790-58

EMERSON DE GODOI FREIRE 1660929 125-17

EMILIE HELENA IDOGAVA 3117394 535-45

ERICK YUKIO ONO 2496692 165-31

ERICLES DA ROCHA BARBOSA 1656941 855-78

ERNANDO NUNES SALES 5894057 780-46

ESTEFANI CANDIDO DOS SANTOS 3140254 530-43

ESTEFANY BARROS CORREIA DA SILVA 4383693 530-43

EVERTON DE MELO CAMACHO 7041691 710-15

EVERTON LIMA COSTA 6532417 175-37

---------------------------F---------------------------

FABIO ARTHUR MATEUS CONCEICAO 1391012 400-10

FABIO ASSUNCAO VITORINO 7907731 825-71

FABIO RAFAEL HADDAD 2833864 775-35

FABIO STEFANO CORTES LEE 2662491 165-33

FABRICIO DA CRUZ FORONI 5041148 765-28

FELIPE APARECIDO GARCIA 5045958 765-30

FELIPE CARON FIGUEIREDO 6148936 785-47

FELIPE DE SOUZA CARVALHO 7670549 170-36

FELIPE ERICH APPEL ROMERO 1005731 710-15

FELIPE GARDENGHI GONCALVES 7685298 710-15

FELIPE GUSMAO COSTA 5312279 760-27

FELIPE HENRIQUE VERONES P DOS SANTOS 7600376 710-15

FELIPE JOSINO MOREIRA 3010450 775-43

FELIPE KAHTALIAN BERENGUER 2111431 165-35

FELIPE MIRANDA NACHMANOWICZ 2109697 165-35

FELIPE RAMOS DE CAMPOS 5008590 790-62

FELIPE RICARDO AQUINO DOS SANTOS 1126708 500-36

FELIPE ROBERTO DE OLIVEIRA 6907792 790-63

FELIPE VASCONCELOS ARAUJO 4517142 710-14

FELIPE YUJI NAKANISHI 3528926 165-31

FERNANDA BASUALDO 2088089 825-71

FERNANDA CARDAMONE GRIECO 1170245 450-23

FERNANDA CIM ROCHA 3516800 445-22

FERNANDA CRISTINA DOURADO 7590786 445-21

FERNANDA MARTINS 1973557 530-43

FERNANDA PESQUERO SOARES DE MELO 4026182 255-63

FERNANDA SILVA DE ALMEIDA 1143127 165-30

FERNANDA TURACA 7682730 416-15

FERNANDO HENRIQUE FERREIRA PINTO 3554173 500-36

FERNANDO SOUZA DE CASTRO 5039535 165-33

FILIPE CONSTANTINO DOS SANTOS 4529010 800-65

FILIPE QUERUBIM BORDON 6154095 765-29

FLAVIA BARNER COUTO 3878232 255-63

FLAVIA HORTA WEISS DELEU 2111456 215-49

FRANCISCO PASSOS CARVALHO 5072340 215-49

FRANCISCO PRAXEDES LONGHI ZANETTI 2662826 500-36

FRANCISCO WELITON CAMELO ANDRADE 3569862 210-47

FRANCISLAINE DE CASSIA TALITA MANTUAN 7597738 545-47

FRANCISLEI AUGUSTO DE PAIVA SILVEIRA 4266050 165-34

FREDERICO DO CARMO NOVAES 1127219 500-36

FULVIO BOSCAINO OLIVEIRA 2514838 775-38

---------------------------G---------------------------

GABRIEL ALECSANDER APARECIDO LEITE 5076042 745-24

GABRIEL ALVES MOREIRA 4774749 775-36

GABRIEL APARECIDO GOMES DA SILVA 3355709 790-51

GABRIEL APARECIDO MULLER 6156317 416-15

GABRIEL BARBOSA DE ARAUJO 2495302 785-47

GABRIEL BELLINI PITTA LOPES 3363143 775-35

GABRIEL CAGNONE DA SILVA 3584348 101-12

GABRIEL CARDOSO KINKER 5457837 165-29

GABRIEL DO COUTO PAVAO 1807425 790-63

GABRIEL GONSALVES DE ALMEIDA 5577142 780-46

GABRIEL GUEDES DOS SANTOS 4647926 535-45

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 5053912 575-53

GABRIEL HENRIQUE GOMES 5567671 750-25

GABRIEL HENRIQUE MASSA 7653375 770-31

GABRIEL HENRIQUE SOUSA RODRIGUES 2256779 160-26

GABRIEL KRASINSKI REYES 5453066 215-50

GABRIEL LIODY HASHIZUME FLOR 1185813 825-71

GABRIEL LOURENCO DO RIO MENIN 1168707 775-33

GABRIEL MALVICINO NOGUEIRA GOULART AIDAR 7909981 455-24

GABRIEL MORAES PITHON NAPOLI 2517019 535-44

GABRIEL MOREIRA MINOSSI 2663134 775-33

GABRIEL MORETTI ZANICHIELLI ANDERSEN 2824694 500-36

GABRIEL NAKAGAKI FILLIETTAZ 3881770 500-36

GABRIEL NASCIMENTO NOVAES 5038305 710-15

GABRIEL ONDEI CUGINOTTI 7029237 450-23

GABRIEL REHDER MATTOS DE M CUCOLICCHIO 5071928 160-28

GABRIEL ROCHA AMORIM 6403842 775-43

GABRIEL SANTANA MACHADO 4524101 210-47

GABRIEL SCHINCARIOL CAVALCANTE 5312539 160-28

GABRIEL TEIXEIRA ANDRADE SOUSA 6887845 790-52

GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS 3760052 790-57

GABRIELA CRUZ 1373313 285-72

GABRIELA DE CASSIA PRADO 3507736 535-44

GABRIELA DE MACEDO BENEDITO 4897082 500-35

GABRIELA DIAS CAVALLINI 5016682 740-22

GABRIELA GUADAGNINI 7680123 575-53

GABRIELA IKEDA YOSHIDA 2676498 780-46

GABRIELA JARDIM COSTA 5300946 740-23

GABRIELA MIKI FARIA TAMADA 3779597 535-44

GABRIELA PASTORE CERANO 3535301 400-10

GABRIELA VOLPIN RODRIGUES 6904675 445-21

GABRIELA ZEDNIK NAVES 3371357 535-45

GABRIELLA DI BIASI RAMOS ROCHA 2495779 165-29

GABRIELLA MARTINS 6876763 740-23

GABRIELLA VICCARI 7597371 260-64

GEOVANNI ALMEIDA DEALIS 6879948 790-53

GERCIDIO JUNIOR VALERIANO PEREIRA 1791387 190-40

GERSON DE OLIVEIRA NEVES FILHO 4770633 785-49

GILBERTO SANTOS NERES JUNIOR 3555115 285-72

GIOVANA CORAL CREPALDI 6539590 405-12

GIOVANA CRISTIANO 2674159 235-56

GIOVANA ROMAO FRANCESCHI 6278090 100-10

GIOVANNA CIMATTI LUCARELLI 2257774 240-59

GIOVANNA CRISTINA BERTELLI DE LACERDA 5011482 480-31

GIOVANNA LIMA LABATE 2088178 415-14

GIOVANNA MOREIRA ARCAS 3130388 500-36

GIOVANNA PEREIRA CORREIA 3109740 855-78

GIOVANNA RANUCCI 3535073 165-31

GIOVANNA SAORI MIYASATO 1176006 280-71

GIOVANNI AUGUSTO ROCHA 1167224 175-37

GIOVANNI PIETRO BELOTI CANOVA TEIXEIRA 1176814 790-55

GIOVANNI RAPOSO DE FARIA MERLO 5318129 775-32

GIULIA BRANDAO CORREA 4889491 235-57

GIULIA CRISTINA DEIRO ALMAGRO 1389335 535-45

GIULIA GAGLIARDI STRAMANDINOLI 5315599 740-23

GIULIA PINHONI VIANA DA SILVA 2374877 255-63

GIULIANA ZAMPRONIO 7591062 735-21

GIUSEPPE CRISTIANO BRANDI 4769093 770-31

GIZELLY AYUMI YAMAMOTO 2667531 775-35

GUILHERME AUGUSTO AGUIARI 2793156 855-78

GUILHERME AUGUSTO MEZZOTERO 6894576 435-18

GUILHERME CAMARGO MATOS DE PAULA 1395765 790-57

GUILHERME DE JESUS VIDAL 3111410 165-30

GUILHERME DE LUCA GARCIA 6529848 500-36

GUILHERME DUALIB GUTTILLA 3356273 775-40

GUILHERME GOMES MONTEIRO DA FONSECA 5061574 760-27

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA KYONO 2803127 795-64

GUILHERME HERVILHA LIGERO 4527834 210-48

GUILHERME MICHELINE RODRIGUES GERALDO 1005788 165-32

GUILHERME MORAES ROCHA SANTOS 5317358 785-49

GUILHERME MURAKAWA FERNANDES RUBIO 1177970 101-12

GUILHERME ROKS DE OLIVEIRA 3528303 740-23

GUILHERME SOARES LIMA 3386100 165-34

GUILHERME VICTOR CHIAPPA BENTO 7595331 755-26

GUILHERME VIEIRA PEIXOTO 3142433 500-36

GUSTAVO ALEM MELLO FERREIRA 3003825 165-31

GUSTAVO ALVIM GAVA 6531781 765-30

GUSTAVO DA SILVA SANTOS 3369484 740-22

GUSTAVO DUARTE RODRIGUES 5591206 195-43

GUSTAVO HENRIQUE BARCHI GASPAR 3149933 775-32

GUSTAVO MOREIRA ABATTI 6545215 785-48

GUSTAVO MOREIRA PEREIRA 3173329 765-30

GUSTAVO PASSOS GALDI 3548505 775-35

GUSTAVO RODRIGUES DE FRANCA 3532981 235-56

GUSTAVO RODRIGUES SARTORI 6889198 785-49

---------------------------H---------------------------

HECTOR MORENO 5076195 180-38

HELENA GALESKAS 2256786 740-23

HELOISA GOMES DINIZ 3879409 460-25

HELOISA GONCALES CHRISTIANINI 5055906 740-23

HELOISA MONTEIRO DO AMARAL PRADO 3533268 700-10

HELOYSE PIRES SOUZA 4023898 165-32

HENRICH AMARAL CAEIRO 6908257 810-67

HENRIQUE ITAO PALOS 1393465 775-38

HENRIQUE NETO CORDEIRO 1400244 235-57

HENRIQUE PATTI PINOTTI 2260261 165-30

HENRIQUE SILVA JULIO 7032233 770-31

HENRIQUE YUJI TEIXEIRA 3518387 775-36

HENRY BERTOLUCCI LOPES 3777272 245-60

HENZO GABRIEL BARBATI BASSO 4766275 165-33

HEVEN CARNEIRO DE ALMEIDA 5300437 255-62

HIGOR BARRERA CAMACHO OLIVEIRA 5074430 500-36

HUGO GAIO SHIROMA 4752934 710-15

HUGO KENJI TACIRO LEAL 5330626 825-71

HUGO MARTINS DA CRUZ 1658981 775-43

---------------------------I---------------------------

IAN FIDELIS SANTOS 2094302 545-47

IGOR BARBOSA CARVALHO 4520003 790-58

IGOR FIDELES DA SILVA 4149181 790-61

IGOR LAGOA PACHECO 4520882 825-73

IGOR MARTINELLI 6874417 710-16

IGOR ROMANO DE LIMA 2378150 535-45

IGOR SURZYNSKYJ 3779437 790-51

INAHA BACELLAR VASCONCELLOS 2381470 825-73

INGRID MONALISA DE LIMA BICUDO 1669732 710-15

ISAAC GAETANI ALVAREZ 6895468 710-15

ISABELA DA SILVA GRAVATIN 7697496 100-11

ISABELA DA SILVA SARRI 2996847 500-36

ISABELA DE CASTRO SCHETTINI 7202689 830-74

ISABELA LIMA SILVA 7588283 780-46

ISABELA MACHADO ROSSI 2378288 440-20

ISABELA MENDES SUENAGA 1387341 535-45

ISABELA PACHA BOTARO 7027211 740-22

ISABELA SILVA BIJOTTI 3896878 775-36

ISABELLA AYUMI SAMMI YAMASHITA 3149189 165-32

ISABELLA CALDAS DE OLIVEIRA 4506007 470-29

ISABELLE BERTOLAZZO CANGEMI 7604104 850-76

ISIS DE VITO IZZO FERREIRA 2797279 500-36

ISMAEL GARCIA PEREIRA 1534987 790-52

ITALO BLANCO BACCHIEGA 7041606 100-11

IUNE CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA 5314102 405-12

IZABEL DEL VALLE MININEL 4019921 855-77

IZABELLA BARUFALDI PRETTE 7028391 515-39

---------------------------J---------------------------

JACQUELINE SEIXAS DE FONTES 5063739 445-21

JAINE NOVAIS DA SILVA 1387462 445-22

JEAN BEZERRA SILVA 3548957 400-11

JENIFER YUKIE PANASSOL MIZOBE 4142913 400-11

JENNIFER LARISSA DE OLIVEIRA MORAIS 7622248 435-18

JESSICA CHRISTINA CAPUZZO DE SOUZA 7616291 260-64

JESSICA MIWA TAKASU 3016783 415-14

JESSICA MONIELE BORGES MOTA 7632018 416-15

JESSICA VIRGINIA BUDRI BREDA 7691372 740-22

JESSYCA BIAGI DE PAULA PRADO 3776601 255-63

JILLANER LIMA BARBOSA DE FRANCA 5567326 505-37

JOAO ALVARO NOGUEIRA NUNES 3882775 775-43

JOAO ANTONIO DOS REIS 7649658 735-21

JOAO BATISTA NETO 4631288 500-36

JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA MAINENTI 1792667 775-34

JOAO LUIZ GOES MACEDO BICARATO 1407655 165-30

JOAO MARCOS INOCENTE PAVAO 6878764 100-11

JOAO MARCOS SILVA 1776271 430-17

JOAO PAULO GUILHERME RODRIGUES ALVES 6143946 790-53

JOAO PAULO SANDES BRITO 1375111 765-29

JOAO PEDRO AFONSO NASCIMENTO 5440866 500-35

JOAO PEDRO DE ANDRADE ROSA 7601371 765-28

JOAO PEDRO HANNAUER VALENTINI 7662164 710-15

JOAO PEDRO MARINHO BUENO FERREIRA 2493430 145-23

JOAO PEDRO PEREIRA GUIMARAES 7652630 765-29

JOAO VICTOR COMAR 3885134 770-31

JOAO VICTOR FERNANDES SILVA 3129788 765-28

JOAO VITOR ALTOE DE SOUZA 3880482 500-36

JOAO VITOR GRANZOTTI MACHADO 7562018 765-29

JONATAS FRANCKLIN YANO DE SOUSA 2100634 710-14

JONATAS LACERDA CARVALHO 5900581 720-18

JONATHAN DIAS DA SILVA 5074098 710-15

JONATHAN ROQUE DOS SANTOS 3395746 790-51

JORGE FERREIRA LOPES 2671686 235-56

JORGE RAMIRES LOURENCO 3377164 235-57

JOSE EDUARDO DE CASTRO MATHEUS RODRIGUES 3003743 500-35

JOSE MARIO RAMALHO E SILVA 3360407 195-43

JOSE RODOLPHO PINHEIRO LIMA BARBOSA 1193183 825-71

JOSE RODRIGO DE HOLANDA ROMAO 2396628 825-72

JOSE VICTOR NUNES MARIANO 1171856 235-57

JOSE VITOR CARIGNATO DAVID 6284360 800-65

JOYCE ALVES VOLTOLINI 4265289 725-19

JOYCE CAMPOS DE MIRANDA 4516204 535-45

JOYCE NUNES DOS SANTOS 4642441 225-53

JUAN PICHITELI DE ALMEIDA 6909124 110-14

JULIA CASAGRANDE COLLETTI 6543820 465-28

JULIA CELIDONIO ARMOND 2795545 460-25

JULIA DI SPAGNA 1176892 165-33

JULIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS 7615339 490-33

JULIA ISHIMI DE SOUZA 6021045 730-20

JULIA KANANDA DE LIMA 2665142 235-57

JULIA LEANDRO PEREIRA 1122193 165-31

JULIA NAEMI FRANCA HASHIMOTO 2667143 150-24

JULIA RODRIGUES 7015270 725-19

JULIA TONIN 6717031 280-71

JULIA VIEIRA SCACCHETTI 3572004 825-73

JULIANA AMOEDO AMOEDO PLACIDO 3128355 160-28

JULIANA BARBOSA DA SILVA 1006089 215-49

JULIANA DAMASCENO VILLANI 5020353 740-23

JULIANA DE LIMA 3765932 540-46

JULIANA GOMES RIBEIRO GARCEZ 3372911 440-20

JULIANA LUCENA DE QUEIROZ 2377108 500-36

JULIANA MAZZEI 7625924 515-39

JULIANA SAES FERREIRA 2375744 255-63

JULIANA SHIMABUKURO DE LIMA 3566058 225-53

JULIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS 1380927 235-57

JULIANO CESAR SOLANO DE FREITAS 3016452 165-34

JULIANO MARCEL SALGUEIRO 7911391 710-15

JULIO CEZAR DOS SANTOS 2670748 825-71

JULIO DE OLIVEIRA JUNIOR 5318894 790-51

JULLIANA CORREA DE SOUZA 1818343 510-38

JULLY ANNE MOTTA 3882259 710-14

---------------------------K---------------------------

KAIO PASQUAL NUNES LAMANNA 4641841 765-29

KAIQUE GONCALVES DOS SANTOS 1661109 165-29

KAIQUE HECTOR ROZARIO ROCHA 1168753 235-57

KAMILA MARTINS HOLANDA 3358819 460-25

KAREN DE MORAES HILARIO 5574908 780-46

KAREN ROMANO TAMEHIRO 2658607 500-36

KARINA MIAZATO 3547182 760-27

KARINA NOMELINI BOZZO 7598594 100-10

KETLYN CRISTINE SIQUEIRA SILVA 5303209 125-17

KIMBERLY YANAGUIDAIRA DE OLIVEIRA 1665997 400-11

---------------------------L---------------------------

LAIS CUSTODIO BORGES 7906451 455-24

LAIS DIAS LEITE DE OLIVEIRA 2107689 550-48

LAIS ELOYS COSTA 3550246 480-31

LAIS RODRIGUES ZANUTO 6142285 780-46

LARA ANDRESSA ORDONHE GONCALES 3914778 775-42

LARA STEPHANIA MARINHO GARRITO 5067246 450-23

LARISSA CHAVES DA SILVA 1170423 555-49

LARISSA DA CUNHA OLIVEIRA 4384279 280-71

LARISSA FERNANDA COIMBRA 7604969 445-21

LARISSA GUADALUPE DA SILVA DIAZ 4895512 780-45

LARISSA JORGE LORENZI 2674134 500-36

LARISSA KAORI TAKARA 2811259 710-15

LARISSA PEREIRA DA SILVA 7648271 445-21

LARISSA PEREIRA RAMOS 3176453 165-32

LARISSA REIS DA SILVA 7032692 780-46

LARISSA SPINOLA 2401250 165-30

LARISSA YURI UEMURA 4632010 105-13

LARYSSA CARVALHO MATOS 1968656 215-49

LAURA BRENHA RIBEIRO MARTINS 2383591 500-36

LAURA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 1183495 540-46

LAURA GARCIA VIEIRA 3759317 210-48

LAURA GARDENAL BERTOLUCCI 6522790 740-23

LAURA MARTIN DA CRUZ 5772669 235-57

LAURA POLITI DE OLIVEIRA 5031638 785-47

LAURA SOBREIRA FURTADO 7675650 100-10

LAURY KASHIO PRADO 6144592 710-15

LEANDRO BOTEON 6275378 870-80

LEANDRO DE LACERDA 3358395 165-33

LEANDRO HENRIQUES OSHIRO 7459527 740-23

LEANDRO ISSAMU NAGAMATI 2666707 710-14

LEANDRO LUSTOSA DA SILVA 2119912 790-60

LEANDRO WILLIAM JACOMO DA SILVA 1824937 710-15

LENNEK DE FANTI CARNICER 1975597 445-21

LENNON ABRAO SOUSA SANTOS 7642208 785-49

LEONARDO ALVES MAGALHAES RIBEIRO 5585057 500-36

LEONARDO AROUCA PORFIRIO DA SILVA 1802111 215-50

LEONARDO BORGES JACINTO 7899188 745-24

LEONARDO CAVICCHIOLI SERRA 6138326 540-46

LEONARDO CHEN FERRAZ DE CAMARGO 2814312 165-31

LEONARDO CORNAGLIA GIACON 4893536 170-36

LEONARDO DE SOUSA VILELA 3883375 775-40

LEONARDO ESBOMPATO DE MIRANDA 6537827 765-29

LEONARDO FURLAN PLOTEGHER 6544113 740-22

LEONARDO LOIOLA FERNANDES 4771781 765-29

LEONARDO MARONEZI PIZANI 6716926 765-28

LEONARDO NEPOMUCENO DE QUELUZ 7622038 410-13

LEONARDO RODRIGUES E SILVA 3556516 160-27

LEONARDO VIGANO PUGLIESI 2528186 165-35

LETICIA BUENO DE OLIVEIRA 5052753 465-28

LETICIA DE MELLO FONTAINHA ALVES 5898148 740-23

LETICIA FERNANDA PADOVANI MONTEIRO 5298776 440-20

LETICIA LIE NAWA 4636584 165-29

LETICIA MACHADO GOMES 2819131 500-36

LETICIA MARIA PERES 5303807 255-62

LETICIA MARTINS DA SILVA 4751654 235-56

LETICIA MOREIRA GIGLIOTTI 7020964 785-49

LETICIA MOTTA RUY 6878312 780-46

LETICIA PIRES DOMINGUES 5009296 510-38

LETICIA SILVA CASTRO 3370337 775-36

LETICIA TATIANE RIBEIRO DA SILVA 7203385 515-39

LETICIA YUKI MATSUSHITA 4634786 500-36

LHERIAN CHRISTINE PEREIRA 5046309 235-57

LIDIA MANTOVANI DOS SANTOS 5080044 235-56

LIGIA CIOCA KATER 7027193 260-64

LILIAN XAVIER DA SILVA 5459119 790-61

LINCOLN KEIZO NAKAMURA 7904016 750-25

LIOUCO FUJINO 3017771 235-57

LIVIA NAKAHARA 5585833 535-44

LOURENZO PEREIRA DIAS FERREIRA DA SILVA 1147435 790-60

LUAN GABRIEL GUIMARAES 5586732 770-31

LUANA GRAF 6719114 740-23

LUANA RODRIGUES AMARAL 3148475 225-53

LUANNA STEFANY LIMA GONCALVES 5013184 740-23

LUANY CRISTINA PONGO DA LUZ 1678012 535-45

LUCAS AFFONSO KANASHIRO 2372666 225-53

LUCAS ALBUQUERQUE CHINELATTO 2090695 500-36

LUCAS APOLLARO 3166053 775-41

LUCAS BARBOSA LIMA LAZARO 3371567 105-13

LUCAS CAINAN PAULINO 2372673 480-31

LUCAS COELHO DUARTE 2797852 235-57

LUCAS CRUZ FIALHO DE FREITAS 6553087 700-10

LUCAS CUSTODIO ALEXANDRINO 3548067 210-47

LUCAS DA SILVA COELHO 6152960 450-23

LUCAS DE AVILA MARIANO 7039295 765-29

LUCAS DE SA PEREIRA 3521771 710-14

LUCAS DE SOUSA SALTARELI 7625696 545-47

LUCAS EZEQUIEL LEITE 7585942 505-37

LUCAS FERREIRA DA SILVA 2393308 790-51

LUCAS FONTANETTI MARTINS 3567200 825-71

LUCAS INAFUKU 7595598 520-41

LUCAS MACEDO MARTINS DA SILVA 5899190 720-18

LUCAS NADALIN MASSAROTTO 4748284 165-32

LUCAS PIRES DE FREITAS 5454061 760-27

LUCAS RAFAEL DOS SANTOS 3772834 825-73

LUCAS RIBEIRO ZANERATO 4512088 165-32

LUCAS RODRIGUES MEDEIROS 7041613 830-74

LUCAS ROMERO 4384286 780-45

LUCAS SANCHES JOAO 5574623 555-49

LUCAS SANTOS NUNEZ 2988470 790-59

LUCAS VINICIUS DE SOUZA 5781013 430-17

LUCCA PALMIERI 2799935 790-56

LUCIANO AUGUSTO CAMPAGNOLI DA SILVA 7661824 765-30

LUCIANO DE MATTOS GUIZELINI 5444940 500-36

LUCILA DO NASCIMENTO SILVA 7630768 445-21

LUCINARA JOICE BECKER 2837097 550-48

LUDMILLA LEIDIANNE LIMIRIO SOUZA 7662431 445-21

LUIS FELIPE DUTRA PENNA 7636785 170-36

LUIS FELIPE FORTUNATO FOIADELLI 4159421 195-42

LUIS HENRIQUE DELSIN 7661540 180-38

LUIS HENRIQUE PEGURIN 7456342 765-30

LUISA GABRIELA AMANTEA C DE SOUZA 2844768 400-11

LUIZ FELIPE BELVEDERE 6879421 870-80

LUIZ FILIPE SALES LOPES 2390358 790-57

LUIZ MATHEUS FERREIRA FERNANDES 7643356 765-29

LUIZA CALONI CAMARA 6711847 465-27

LUIZA PASSARIN FABRICIO 4768792 190-40

---------------------------M---------------------------

MAIRA MOLINA JAZZAR 2493415 160-27

MANUELA VILELA AZEVEDO SILVA COTRIM 5567059 545-47

MARCEL FUMIYA FUKUMOTO 2997408 500-36

MARCELA FERNANDA MARCHESIN HENRIQUE 6553571 870-80

MARCELA OLIVEIRA DE ARAUJO 2090193 280-71

MARCELLA LICIANI FRANCO 4159332 415-14

MARCELO MASSARO MOURANI 7589450 545-47

MARCELO PEREIRA DA CRUZ 6873226 790-53

MARCO ANTONIO COSTA PUTINATO 3563432 870-80

MARCOS HIDEO NAKAMURA 1150303 775-40

MARCUS VINICIUS ROSALEN MEIRA 1969384 780-45

MARIA CAROLINE OLIVEIRA 5566772 780-46

MARIA CLARA SAAD MENEZES 2511607 500-35

MARIA CLARA SARTORI DE PAULA 6148306 780-45

MARIA DE PADUA FERNANDES 7899373 545-47

MARIA EUGENIA FERREIRA CAPECI 7665712 445-22

MARIA FERNANDA MARTINS CARDOZO 3895751 255-63

MARIA LAIS CRISPIM 5303383 725-19

MARIA LUIZA DA SILVA CARVALHO 5897936 780-46

MARIA PAULA TORRESI 4022497 255-63

MARIA VITORIA FELIX SANTOS 4536769 235-56

MARIANA ALVES PEDRINI 2826574 235-57

MARIANA APARECIDA DE AQUINO 5578333 235-56

MARIANA BEZERRA IGNATI 3393130 285-72

MARIANA BITTENCOURT 2490807 120-16

MARIANA DE MELO GOMES 3559989 825-72

MARIANA FERREIRA RAMALHO 3394181 235-57

MARIANA LARANJEIRA PIEROTTI 4025237 165-35

MARIANA MAIA VERONESI 6885400 790-52

MARIANA MALLET CYRINO PIRES 3536435 220-52

MARIANA MATHEUS RAPOZO 4152327 400-10

MARIANA MORAES SETTI DOS SANTOS 3183088 235-56

MARIANA OHIRA DO AMARAL 2999074 855-78

MARIANA ROCHA SIQUEIRA 5070484 565-51

MARIANA SELVAGGIO RODRIGUES 3765327 775-35

MARIANA SOARES DOS SANTOS 2794144 235-56

MARIANA YUMI ALBUQUERQUE YOKOTA 4398396 530-43

MARIANNE GONCALVES 4525071 520-40

MARINA ANDRE 7658283 235-57

MARINA CELESTINO SERAPHIM 3105011 280-71

MARINA COSTA FONSECA 7455379 545-47

MARINA PAGANGRIZO MONTEIRO 1122574 855-78

MARINA PAPAROTTI QUEIROS 2670972 235-57

MARINA PIERASSI CANAZZA 5064517 735-21

MARINA PODADERA GOUVEA 5299942 405-12

MARINA RODRIGUES DA SILVA GONCALVES 6518499 515-39

MARIO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 3518825 710-15

MARJORIE BORBA BERNARDO 3557575 235-56

MARY ANN DE OLIVEIRA 1182607 235-56

MATEUS CARDOSO ALBUQUERQUE M DA SILVA 7588828 255-63

MATEUS FERNANDO SILVA SALES 6723924 790-63

MATEUS MATTIOLI CHEDRAOUI 7662196 100-11

MATHEUS ARAUJO DE SA 4261383 710-16

MATHEUS BENINE 7562032 435-18

MATHEUS CARVALHO NALI 5590710 765-30

MATHEUS COSTA MARINHO 2526089 430-17

MATHEUS DIAS DA SILVA 3107749 400-11

MATHEUS DIEGO DA SILVA 3880607 765-29

MATHEUS GUILHERME TAKAHASHI SANTOS 7913190 545-47

MATHEUS HENRIQUE PEGORARO 5054626 500-36

MATHEUS LEONE BORGES 7895859 785-47

MATHEUS MACEDO CACHOEIRA 3115817 165-31

MATHEUS MAESTRO FRANCISCO 2495334 790-59

MATHEUS OLIVEIRA LIMA DE SOUZA CAMPOS 2503788 430-17

MATHEUS REBOUCAS PUPO 3542228 450-23

MATHEUS RODRIGUES DA COSTA 3779394 760-27

MATHEUS TAMBOLINI SCHMIDT 2490458 165-31

MATHEUS WILLIAN FAJIOLLI SILVA 6164762 825-72

MAYARA RAMOS NASCIMENTO 7672429 435-18

MAYRA DA SILVA SALVATIERRA 5444708 235-57

MAYTA LAIS FERRARI BARBOSA 6139218 740-22

MELISSA MARI YOSHIDA 2518911 500-36

MICHELE MORAES SOUZA 3147409 225-53

MICHELLE MAYUMI YOSHIMURA DE CAMPOS 3138214 440-20

MILENA DO NASCIMENTO MOREIRA 3529946 225-54

MURILLO ONO KOROISHI 3000569 785-48

MURILLO PEREIRA PIERIN 3362536 215-49

MURILO AGUIAR ZANETTIN 2827142 790-63

MURILO DAVOLI FERREIRA 7018671 790-62

MURILO HENRIQUE BELLINI 4886285 765-30

MURILO SALVIATO PILEGGI 7637289 465-28

---------------------------N---------------------------

NAOMI ALESSANDRA TAKEUCHI DA SILVA 2383196 195-43

NATALIA ARISA MORAES E SILVA 5312910 165-33

NATALIA BARZI COELHO 7038542 110-14

NATALIA BIANCHI GALVAO 3885764 195-42

NATALIA CAROLINE DE CARVALHO 4745733 405-12

NATALIA FERREIRA DOS SANTOS 6276074 555-49

NATALIA FREIRE DE LIMA PEDRO 3895623 235-56

NATAN TROVO LINO 7910364 790-54

NATASHA MEKANNA MORAES 1672753 235-56

NATHALIA CRISTINA SOARES 5313484 405-12

NATHALIA MARCON 5312247 500-36

NATHALIA MARIA GONCALVES ROLDAO 5045125 720-18

NATHALIA MOREIRA DOS SANTOS 3575477 775-36

NATHALIA SILVA MARTINS 5563192 215-50

NAYARA STEPHANIE SOUSA SANTOS 3126639 500-36

NELSON CANTON FILHO 1009142 710-14

NICHAN MEKHITARIAN NETO 2492570 500-35

NICOLA TORRE NETO 7635427 445-22

NICOLAS KENJI LIMA KAWAGUCHI 7031551 825-73

NINA AURAS VIEIRA DE ALMEIDA 2256925 190-40

---------------------------O---------------------------

OCTAVIO RAMOS MAZZARO 6533024 450-23

OSCAR BENTO DA SILVA NETO 4268132 700-10

OTAVIO KAPOR DA FONSECA 1188550 190-41

---------------------------P---------------------------

PAMELA ALVES DA SILVA 4645291 870-80

PAOLA ALARCON MONTEIRO FERNANDES 7604773 100-11

PAOLA FERNANDA DOS SANTOS OKUDA 1966040 790-63

PATRICIA DE JESUS FERNANDES 7700654 445-21

PATRICIA ELOA DA SILVA OLIVATO 5067125 870-80

PATRICIA KOMEIH ROMERO 5583921 235-56

PATRICIA REGINA MOROMISATO DE OLIVEIRA 6885132 416-15

PAULO HENRIQUE FREITAS GUIMARAES 3519304 710-15

PAULO HENRIQUE PEREIRA MOTA 1788804 190-40

PAULO ROBERTO JARA DE SOUZA 6879503 540-46

PAULO THOMAS MANSO DE ALMEIDA ARANHA 5026395 540-46

PEDRO CARVALHO ROCHA LIMA 1377728 830-74

PEDRO CRISTOVAO CUSSIOLI 7690936 100-10

PEDRO DE SOUZA GANZELI 1789144 165-32

PEDRO HENRIQUE BARROS OLIVA 7620521 850-76

PEDRO HENRIQUE BRANDAO SILVA 3775054 430-17

PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA 2815955 735-21

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE M CHINELLATO 2834877 165-31

PEDRO HENRIQUE PINHEIRO ALVES 1802500 165-30

PEDRO LUIZ HENRIQUES ALACARINI 3007777 790-54

PEDRO MENEZES LEAL 1171913 755-26

PEDRO PELICULA REIS 1782573 460-26

PEDRO SCHOUCAIR GODOY 2509645 165-33

PEDRO VINICIUS MENDONCA MARQUES 5899378 780-45

PEDRO VITOR QUEIROZ CRUVINEL 6016169 775-43

PHELIPE RIBEIRO OLIVEIRA 2528446 825-71

PIERO ACOSTA DESENZI 3111345 165-29

PLINIO MARCELO VARGAS GUIMARAES 1169190 790-60

PLINIO TADEU GERALDO DE OLIVEIRA COTTA 3513689 430-17

PRISCILA EMI KUROIWA 2995909 460-26

---------------------------R---------------------------

RAFAEL BENJAMIM ROSA DA SILVA 1787030 500-36

RAFAEL BENTO DOS SANTOS MIRANDA 5900528 145-22

RAFAEL BEZERRA VIEIRA 4523266 220-52

RAFAEL CAMARGO RACHID 5333907 790-62

RAFAEL CARUSO TAYTI NASCIMENTO 2801440 775-36

RAFAEL CIRILO DA SILVA 5775003 785-47

RAFAEL DE SOUZA COSTA 7680671 435-18

RAFAEL DOS REIS GUILHERME 3531267 775-37

RAFAEL FERREIRA CAMARGO 5096963 710-15

RAFAEL GAMA PALONE 5025425 765-29

RAFAEL GARCIA PINETTI 2114915 550-48

RAFAEL HENRIQUE TON 7458247 790-61

RAFAEL LIONELLO JANNUZZI 6159306 450-23

RAFAEL PARK 2532932 710-14

RAFAEL WILTON BARBOZA CORACINI 6014442 775-39

RAFAELA PINHO MILEO 3520769 165-34

RAFAELLA DO PRADO FERREIRA 4748932 740-23

RAFAELLA FERNANDES MONTEIRO 2255823 740-23

RAFAELLA PERES MELANI 7903448 830-74

RAISSA DE SOUSA E SOUZA 5447782 455-24

RAISSA WITTLICH CORTEZ 5901968 270-68

RAMIRES RODRIGUES DA SILVA 3888041 165-35

RAMON FELIPE DE JESUS 7458382 740-22

RAPHAEL AUGUSTO MARCHETTI 1156847 775-38

RAPHAEL GUSTAVO RASSAN RIBEIRO 3367145 825-73

RAPHAEL XAVIER CARDOSO 5314091 775-36

RAPHAEL YAN GOMES FERRO 5568378 240-59

RAPHAELA RAPOSO QUINTAS 5074479 400-11

RAQUEL VICTORIA BRAGA DE LIMA 1802517 720-18

RAUL PROCOPIO DE ARAUJO OLIVEIRA FIORI 2377962 710-16

RAYSSA PARENTE DE DEUS 7629399 475-30

REBECA RATHLEF 5043680 245-60

REBECA WINCKLER 7624135 235-56

REGIANE ALMEIDA SANTOS 1408668 225-54

REGINA SANTOS DE CARVALHO 5310876 775-43

RENAN CARRILO 3518437 790-51

RENAN GONCALVES FELICIANO 3112842 825-71

RENAN RODRIGUES DE SOUZA 1967682 775-43

RENATA BOMMARITO 3766888 535-44

RENATO GOMES DE SOUSA 4151307 240-59

RENATO RHEINBOLDT LUTZ BARBOSA 6719064 180-38

RICARDO MARCELO CANTEIRO GRANGEIRO 5016141 790-53

RICARDO RIBEIRO VAZQUEZ 3140884 710-14

ROBERTA SANTI LUPO 2792093 500-36

ROBERTO ANTONIO PAES JUNIOR 1661301 145-23

ROBERTO MAGALHAES SILVA 5902917 500-36

ROBERTO MASSAHIDE KUNIYOSHI 3902562 790-53

RODIN SOUSA 4154869 790-57

RODOLFO ARJONA BARRETO SILVA 3760433 430-17

RODOLFO LOPES DO NASCIMENTO 6528582 795-64

RODRIGO ALONSO ARTACHO 3145956 165-30

RODRIGO AUGUSTO BARBOSA LOBO 1969466 215-49

RODRIGO DOS SANTOS LIMA 4393627 765-29

RODRIGO LEONARDO FERNANDES GOMES 7609020 790-52

RODRIGO LUIZ DEODATO ROSSI 2840894 790-55

RODRIGO MAGALHAES RODRIGUES ALVES 2828073 775-38

RODRIGO MENDES 1778735 460-26

RODRIGO OLIVEIRA DE MELO 3546397 460-26

RODRIGO OREM DA SILVA 3398614 710-14

RODRIGO PASSOS PERAITA 3761528 165-29

RODRIGO REIS ARRAIS 1780355 785-49

RODRIGO RUAS FLORIANO DE TOLEDO 5442536 100-11

RODRIGO YUITI ALVES ONISHI 1193564 240-59

ROGERIO ANTONUCCI MASCHIAO 3389234 520-41

ROGERIO BODINI BENATI 5054957 465-27

ROGERIO DE OLIVEIRA CALSOLARI 6159295 765-28

ROMULO SANCHES SEGATO 3767805 775-41

RONALDO YEUNG 4756053 775-41

RUI SANTIAGO ROSA 1135148 790-62

---------------------------S---------------------------

SAMANTA LIARA MARQUES DE MATOS 7662253 410-13

SAMANTHA GOMES DE SOUSA 4528021 235-56

SAMIR CARVALHO CURY 6550073 165-31

SAMUEL ALMEIDA RODRIGUES 5899474 780-45

SAMUEL SANTOS DO ESPIRITO SANTO 2387497 765-29

SAMUEL VIEIRA MAGATON 6143420 840-75

SARAH MESQUITA 1162580 780-45

SEIKO TOMA 1808146 825-71

SERGIO ROSENDO DA SILVA JUNIOR 1142598 710-13

SEUNGHAG LEE 2517909 460-26

SOPHIA LAMARA ASTOLPHI SPERANDIO 6398968 780-46

STEPHANIE HSIA 3132581 775-38

STEPHANIE LAHAT 2271681 500-36

SUELLEN MENDES DA SILVA 3118674 235-57

SUZZI ANNE YUMI KAWASHIMA 7036178 730-20

---------------------------T---------------------------

TAINA VIEIRA GARCIA 1149112 460-26

TALITA LOURENCO DO RIO MENIN 1168696 500-36

TAMIRES AMORIM DE SOUZA 1394236 700-10

TARSO RUEDA RODRIGUES 7653884 100-11

TATIANA BORBA DE VASCONCELLOS 2825611 235-57

TATIANA SILVA DE SOUZA 1374618 240-587

TATIANE ARIELI MARAZIA 7600950 465-28

TATIANE DOS SANTOS LOPES 3883051 520-40

TATIANE HITOMI OKOCHI 5589529 780-46

TAUANE KARINE BAITZ DA SILVA 7451427 745-24

THAINA BRASIL GOUVEA 2672101 225-53

THAINA CAROLINA GRACIANO 6526019 450-23

THAIS BORGES CARMONA 3333303 465-28

THAIS MATOS GUEDES 3532305 500-36

THAIS MORENO FERREIRA 2381074 145-22

THAIS POSSATTO PREVIATTO SILVA 5030422 870-80

THALES EDUARDO GAIA HANNA 5569804 505-37

THAMER NEGRO EL KHATIB 6709166 765-28

THAYNA ANDRADE DE SOUZA 3540106 225-53

THEO MEDEIROS MARCHESE LARA 2378053 775-39

THEODOSIO BANEVICIUS 5032081 710-15

THIAGO BEVENUTO ARAUJO DA SILVA 3381547 825-73

THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO 1404449 225-53

THIAGO DOS SANTOS AMENDOLA 3510878 710-15

THIAGO FELLIPE MENDONCA MARQUES 5899353 780-45

THIAGO FERREIRA KALIFE 6893766 715-17

THOMAS BARBIN 5045805 540-46

THOMAS HELFENSTEIN 3155181 500-36

TIAGO ANDRE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 1806451 720-18

TIAGO COSTA 6532997 165-32

TIAGO PINTO DE OLIVEIRA 2818190 765-28

---------------------------V---------------------------

VAGNER DA CRUZ AZEVEDO 6540549 455-24

VALERIA NERINA PIZZOLATO FORTINI 2275249 255-63

VALTER LUIS DE SOUZA JUNIOR 6880975 710-16

VALTER TEODORO DA SILVA JUNIOR 7629381 785-49

VANDERLEI DE BRITO JUNIOR 7632947 790-62

VANESSA DE SOUZA FONSECA 4527357 780-45

VANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA 3576636 460-26

VANESSA HOFFMANN 1187472 145-23

VANESSA MIYUKI DE LIMA SUGAHARA 3136334 535-45

VANESSA OLIVEIRA DE MATOS 1542650 535-45

VANESSA RAMOS ALMEIDA 1538730 235-57

VANESSA RUBIM 3135734 235-56

VENNELA NANDAMUDI 5563349 740-23

VERA CRISTINA MIOTTO FEDERICO 2259921 235-57

VERONICA PIRES NOGUEIRA 5305943 255-62

VICTOR AUGUSTO DIAS MATIOLI 5773283 220-51

VICTOR CAMPOS BELLINI 5570960 500-36

VICTOR COSTA DE MELLO VASCONCELOS 1136168 775-34

VICTOR DE AQUINO AMORIM 3881400 710-16

VICTOR DE MENDONCA CARBONEZI 4144946 765-29

VICTOR FABRE FIGUEIREDO 2816509 765-28

VICTOR HUGO ALMEIDA RIBEIRO 3896287 825-72

VICTOR HUGO ALVES GONZAGA DE OLIVEIRA 6399753 700-10

VICTOR HUGO DO NASCIMENTO 5094446 825-72

VICTOR HUGO PEREIRA MASS 6396974 540-46

VICTOR KENZO KAWAMOTO FUJIKAWA 4027302 500-36

VICTOR LOURENCO BORGES 4023599 710-14

VICTOR RIEGER QUEIROZ GONCALVES 5583572 775-38

VICTOR RODRIGUES LAFOURCADE BELOTTO 1669675 775-43

VICTOR SHIGUEO MONTEIRO KINSUI 4526091 775-38

VICTORIA CONEGERO GROTTI DOS SANTOS 5327459 235-56

VICTORIA ELIZABETH ALMS 6536013 450-23

VICTORIA PIMENTEL JATOBA 3114754 500-36

VICTORIA UGLIK GARBUI 4021720 165-32

VINICIUS DIANNI RODRIGUES 3556847 775-32

VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS MARCHETTI 4510728 790-63

VINICIUS HENRIQUE CRISPIM ROSA 3766169 775-43

VINICIUS MAIA DE OLIVEIRA 6556005 425-16

VINICIUS MOREIRA 5332399 101-12

VINICIUS OLIVEIRA OSHIRO 5588719 830-74

VINICIUS PADUA SANTOS 5016885 170-36

VINICIUS PERCHE DE TOLEDO AGOSTINI 1128698 710-13

VINICIUS RISSO DE FIGUEIREDO 3333367 825-73

VIRGINIA LAZZARI D AVILA 3139152 235-56

VITOR CIAMPONE ARCIERI 3384365 500-36

VITOR DIAS BELLUCCI 3542491 790-58

VITOR EDUARDO PINOTTI 6870543 755-26

VITOR GOMES DE CARVALHO BORGES 5894064 730-20

VITOR HENRIQUE MIRANDA RIBEIRO 2992286 790-63

VITOR LUIZ TOLEDO 6712881 810-67

VITOR MELZ DA SILVA 6145178 505-37

VITOR REZENDE VIANA 1814512 710-14

VITOR SANTOS GRANJA 2823966 790-51

VITOR SEPINHO APPARECIDO 5568531 155-25

VITORIA DE LUNA MENDES 1666316 500-36

VITORIA GOMES DE SOUZA 2983248 710-15

VIVIAN MAGRI ALCALDI SOARES 2816830 710-15

VIVIANE SOUZA DO NASCIMENTO 3556683 460-26

---------------------------W---------------------------

WALLACE GLEEN LIMA FIALHO 2653407 790-61

WEBSTER SOUSA SILVA 3184795 165-34

WEI WU 3147537 825-72

WELINGTON BARBOSA DE SOUZA 3894650 790-55

WELSON ALVES BARBOSA 3105246 710-15

WILLIAM BOTTEON CORTEZI 1813848 775-38

WILLIAM PAIXAO MOURA 3112148 775-38

WILLIAN FALCAO DE SOUZA 6280724 790-52

WILLIAN TETSUO YAMAMOTO 2667588 450-23

---------------------------Y---------------------------

YASMIN GODINHO PINTO 2117306 800-65

YASMIN PEREIRA DE MACEDO 1382287 195-42

YOLANDA PINTO NASR 5075104 235-57

YURI QUADROS SANTOS 6871905 790-52

YURI SANERIP CALZZANI 7620180 545-47