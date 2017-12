Fuvest divulga lista da 3ª chamada do vestibular 2015

SÃO PAULO - A Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta segunda-feira, 9, a terceira chama do vestibular. A lista tem 634 nomes, sendo 537 novos e 97 remanejados. No ano passado, a terceira chamada continha 583 nomes, sendo 501 novos e 82 remanejados.

Segundo a Fuvest, os candidatos das duas primeiras chamadas, que fizeram matrícula não presencial, deverão efetuar matrícula presencial nos dias 11 e 12 deste mês juntamente com os convocados da terceira lista. Em eventual impedimento, o candidato poderá constituir um procurador que deverá comprovar a sua condição de representante do candidato e entregar os documentos exigidos pela universidade no Serviço de Graduação da unidade que oferece o curso para o qual foi convocado. A ausência nessa etapa elimina o estudante do processo.

Para a matrícula, a USP exige a apresentação dos seguintes documentos: original e cópia do certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar; original e cópia do documento de identidade e uma foto 3x4 datada, com menos de um ano.

A quarta chamada acontecerá no dia 18 de fevereiro e a matrícula presencial dos convocados deverá ser realizada no dia 20 do mesmo mês.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com informações da assessoria de imprensa da Fuvest