Fuvest divulga hoje a lista de aprovados no vestibular 2013

A Fuvest vai antecipar para esta sexta-feira, 1.º, a divulgação da lista de convocados na primeira chamada do vestibular 2013. O resultado deve ser divulgado às 14 horas, de acordo com a fundação. A publicação do resultado estava prevista para ocorrer neste sábado, 2.

São oferecidas 10.982 vagas em cursos da Universidade de São Paulo (USP) e 100 vagas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Na próxima semana, entre terça e quarta-feira, 5 e 6, os candidatos aprovados deverão confirmar a matrícula no site www.fuvest.com.br. O candidato que não realizar a matrícula pela internet perderá a vaga e não terá direito a concorrer nas chamadas seguintes.

Ao fazer a matrícula no site da Fuvest, o aprovado deverá efetuá-la sob as seguintes opções:

Satisfeito (S): O candidato se matricula no curso em que foi aprovado e não concorrerá, em chamadas posteriores, às outras opções de curso indicadas;

Desistente (D): O candidato não efetua matrícula no curso para o qual foi convocado, mas continua concorrendo a uma vaga nas opções anteriores de curso;

Matriculado (M): O candidato faz a matrícula no curso para o qual foi convocado, mas continua concorrendo a uma vaga.

A divulgação dos aprovados na segunda chamada deverá ocorrer no dia 14 de fevereiro. Nos dias 18 e 19 do mesmo mês, os alunos das duas primeiras chamadas deverão fazer matrículas presencialmente. Já a terceira chamada está prevista para o dia 22 de fevereiro, com matricula no dia 25.