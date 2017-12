Fuvest divulga gabaritos da 1ª fase de exame de transferência para USP

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 30, as provas e os gabaritos do exame de transferência para a USP, realizado ontem, com 80 questões de múltipla escolha. O material está disponível para consulta no site www.fuvest.br.

Os cursos mais concorridos da transferência para 2013 são Direito no câmpus de Ribeirão Preto, com 61,75 candidatos por vaga; Engenharia Civil em São Carlos, com 41 candidatos/vaga; e Arquitetura e Urbanismo, com 36 candidatos/vaga.

Os candidatos aprovados para a segunda fase terão os nomes divulgados no dia 10 de agosto, e deverão apresentar os documentos previstos no edital nos serviços de graduação das faculdades entre os dias 16 e 17 de agosto.