A Fuvest publicou nesta segunda o gabarito e a prova do Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp). Neste ano, dos 9.717 candidatos inscritos no programa, estiveram presentes à prova 6041 (63%). No ano passado, 42% compareceream ao exame. A prova do Pasusp funciona como um bônus no vestibular da Fuvest.