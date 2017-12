Fuvest divulga gabarito da primeira fase; confira

A primeira fase da Fuvest 2013 foi realizada neste domingo, 25. Os candidatos responderam a 90 questões de múltipla escolha sobre as matérias do núcleo comum do ensino médio: língua portuguesa, língua inglesa, matemática, geografia, história, física, química e biologia. Alguns testes eram interdisciplinares.

A prova, que acabou às 18h, teve 10,7% de abstenção. Dos mais de 159 mil inscritos, cerca de 17 mil não realizaram o exame, que seleciona estudantes para vagas da USP e para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

A relação dos classificados para a segunda fase do vestibular será divulgada no dia 17 de dezembro e as provas serão aplicadas de 6 a 8 de janeiro. A lista dos aprovados estará disponível no dia 2 de fevereiro.

O número de inscritos neste ano aumentou 8% em relação à edição passada, quando o processo seletivo teve 146.892 candidatos. Além disso, Medicina voltou a ser o curso mais concorrido, com 56,43 candidatos para cada uma das 275 vagas. No ano passado, a carreira mais disputada foi a de Engenharia Civil no câmpus da USP em São Carlos.

