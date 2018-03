Fuvest divulga gabarito da primeira fase; confira

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na noite deste domingo, 27, o gabarito da prova da primeira fase do processo seletivo, que dá acesso a vagas na Universidade de São Paulo (USP). Cerca de 136 mil candidatos se inscreveram para a prova neste ano.

As respostas para as 90 questões de múltipla escolha feitas pelos candidatos neste domingo podem ser conferidas no site da instituição. Entre os temas cobrados pela prova, estão a crise dos refugiados, o Acordo de Paris e a ditadura militar no Brasil. Estudantes se queixaram da dificuldade do exame, como as questões de Matemática e Química.

A segunda etapa da Fuvest será feita nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2017. A primeira lista de convocados será divulgada pela Fuvest em 2 de fevereiro.