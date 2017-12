Fuvest divulga gabarito da 1ª fase; confira

A Fuvest divulgou na tarde desta quinta-feira, 15, o gabarito das provas objetivas da primeira fase do vestibular que seleciona os candidatos para 8.734 vagas em cursos de graduação na Universidade de São Paulo (USP) e 120 no curso de Medicina da Santa Casa.

Confira abaixo:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 13 de dezembro, a Fuvest já havia divulgado as notas de corte para cada curso, ou seja, a pontuação mínima necessária para avançar para a segunda fase do vestibular. Os cursos com notas de corte mais altas neste ano são Medicina, Medicina em Ribeirão Preto, Engenharia Aeronáutica em São Carlos, Psicologia e Audiovisual.

A segunda fase da Fuvest será realizada entre os dias 8 e 10 de janeiro, com questões discursivas.