Fuvest divulga as 27 melhores redações do vestibular 2013

A Fuvest divulgou na manhã desta quarta-feira (8), as 27 redações que considera como “exemplos de boas redações” do vestibular de 2013. Segundo a fundação, trata-se de exemplos de textos que foram bem construídos e tiveram uma visão diferenciada. Ou seja, são redações consideradas de bom nível pela banca corretora por terem atendido, total ou parcialmente, alguns dos aspectos avaliados: tipo de texto e abordagem do tema, estrutura e expressão.

Confira aqui a relação completa das 27 melhores redações

Consumo e oferta de crédito

A prova de redação do vestibular da Fuvest 2013, realizada no início do ano, abordou o consumo como via de acesso "às melhores coisas da vida". Para ajudar os candidatos, a banca apresentou uma peça publicitária de um cartão de crédito que, ao fundo, trazia a imagem de um shopping center.Os estudantes tinham de discutir o sentido social do consumo e da oferta de crédito nos dias atuais.

Para o professor do Cursinho da Poli, André Valente, "a avaliação teve a cara da Fuvest, sem grandes surpresas".

Caso tenha problemas na visualização: http://www.fuvest.br/vest2013/bestred/bestred.html