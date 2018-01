Fuvest divulga aprovados para segunda fase do exame de transferência

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 10, a lista de aprovados para a segunda fase do exame de transferência para cursos da USP em 2013. Foram convocados, ao todo, 1.132, candidatos, dos 3.050 inscritos, que deverão preencher 1.064 vagas, sendo 178 na área de Biológicas, 727 na área de Exatas e 152 na área de Humanas.

O curso mais concorrido é o de Direito em Ribeirão Preto, com 61,7 candidatos por vaga. Os convocados devem entregar os documentos previstos no edital do concurso nas seções dos respectivos cursos nos dias 16 e 17 de agosto. Mais informações podem ser obtidas no site www.fuvest.br.