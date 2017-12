Fuvest divulga aprovados na 5ª chamada do vestibular

SÃO PAULO - A Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta terça-feira, 24, a lista da quinta chamada do vestibular. Foram convocados 340 candidatos - 291 novos e 49 remanejados. Os nomes dos aprovados podem ser consultados no site da Fuvest.

Os selecionados nesta chamada devem fazer a matrícula presencial na próxima quinta-feira, 26. Os matriculados nas cinco primeiras chamadas devem, obrigatoriamente, confirmar matrícula no Serviço de Graduação da unidade responsável pelo curso escolhido, nos próximos dias 3 e 4. Segundo o edital, a falta de confirmação de matrícula implica no cancelamento da vaga e a eliminação do candidato do vestibular.

No vestibular passado, a quarta lista de aprovados do vestibular teve 382 nomes. Nesse grupo de candidatos, 354 eram novos e 28 remanejados. Neste processo seletivo, os candidatos concorreram a 11.057 cadeiras na USP e 120 vagas no curso de Medicina da Santa Casa.