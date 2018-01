Fuvest divulga à tarde lista de aprovados no vestibular A Fuvest anunciou que divulgará hoje, às 16 horas, a lista dos aprovados no Vestibular 2010 no site www.fuvest.br. O calendário previa que a divulgação fosse feita na quinta-feira, mas a organização resolveu antecipar a decisão porque conseguiu acelerar a correção e os demais processos burocráticos. A antecipação da lista, porém, não altera o restante do calendário. A matrícula continua agendada para os dias 8 e 9. No dia 15, a Fuvest divulga a segunda chamada de aprovados.