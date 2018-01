Fuvest divulga 53 melhores redações do vestibular 2010

A Fuvest divulgou nesta terça as 53 melhores redações do vestibular 2010. Leia aqui quais tiveram as maiores notas. O tema escolhido foi "O mundo por imagens".

Os vestibulandos tinham que falar da "transposição da realidade em imagens", com a ajuda de dois trechos de textos de autoria de Gilbert Durand e Tânia Pellegrini e uma ilustração com uma janela e um globo terrestre no parapeito. Os candidatos deveriam fazer uma relação entre o real e o imagético.

Na época, professores de cursinhos avaliaram o tema como difícil e abstrato para alunos saídos do ensino médio.

