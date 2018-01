Fuvest divulga 4ª chamada para USP e Santa Casa

A Fuvest divulgou na manhã desta quarta-feira sua quarta chamada. Os candidatos que fazem parte da lista, seja chamado pela primeira vez ou remanejado, deve efetuar matrícula nesta quinta-feira, na Seção de Alunos da unidade universitária responsável pelo curso para o qual foi convocado.

Veja aqui a lista fuvest 4ªa chamada

Este ano foram chamados 114 vestibulandos. No ano passado a lista continha 149 nomes. Os candidatos devem entregar uma foto 3x4, datada, com menos de um ano, e apresentar uma cópia e o original do documento de identidade e do certificado de conclusão de curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado.

Os convocados para matrícula na USP, que já estiverem matriculados em outro curso de graduação de instituição pública de ensino superior - federal, estadual ou municipal - deverão optar pelo curso desejado em apenas uma dessas instituições.

Para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo os candidatos devem entregar duas fotos 3 x 4 recentes e duas cópias autenticadas dos seguintes documentos: prova de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar; documento de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF). O pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

Nas duas instituições as matrículas podem ser feitas por procuração. As dúvidas podem ser esclarecidas nas respectivas seções de Alunos (páginas 68 a 70 do Manual do Candidato). Candidatos que optaram pelo Inclusp (Programa de Inclusão Social da USP) devem apresentar, na matrícula, documentos (histórico escolar, certificado de conclusão do Ensino Médio, de exame supletivo, madureza ou Educação de Jovens e Adultos - EJA -, na forma presencial ou semipresencial) que comprovem a realização integral desses estudos em Escola Pública no Brasil, para justificar a concessão do bônus.