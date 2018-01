Fuvest divulga 3ª chamada nesta sexta-feira

A Fuvest vai antecipar a terceira chamada, que estava prevista para segunda-feira, para a tarde desta sexta-feira. A previsão é de que a lista seja publicada no site da Fuvest após as 14 horas. A matrícula dos convocados deverá ser efetuada no dia 11 de março, como está previsto no calendário divulgado pela Fundação.

Da relação só farão parte os vestibulandos convocados para a segunda fase que, nos dias 24 e 25 de fevereiro, manifestaram interesse por vagas não preenchidas. No ano passado foram convocados na segunda chamada 1.162 candidatos.