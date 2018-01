Fuvest divulga 2ª chamada de Licenciatura em Ciências

A segunda chamada para o curso semipresencial de Licenciatura em Ciências, que é oferecido pela USP (Universidade de São Paulo), em parceria com o Programa UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), da Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo, foi publicada hoje com 80 nomes. Confira a lista aqui.

O curso de graduação tem aulas presenciais obrigatórias aos sábados em um dos quatro pólos criados nos câmpus da USP: Capital (Butantã) , São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba. Cada pólo terá 90 alunos.

Os candidatos convocados hoje deverão fazer matrícula no dia 13. As atividades do curso começam dia 18. O horário e o local das atividades presenciais serão informados no ato da matrícula. Mais informações podem ser obtidas no site da Fuvest.