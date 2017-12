Fuvest: cursos no interior não estão entre as principais opções de paulistanos As carreiras disponíveis pela USP no interior do Estado de São Paulo não ficam entre as preferidas do paulistano na Fuvest. Chama a atenção, contudo, a graduação em Ciências Médicas, carreira oferecida pela USP de Ribeirão Preto, a 5ª profissão mais procurada por residentes na região da Liberdade, no centro da capital paulista.