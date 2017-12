Fuvest convoca mais de 600 alunos na terceira chamada do vestibular

SÃO PAULO - A Fuvest divulgou nesta sexta-feira a terceira chamada de seu vestibular, com 636 nomes. O número de classificados na terceira lista diminuiu em relação ao ano passado, quando foram convocados 1.113 candidatos.

Os calouros devem fazer matrícula exclusivamente na quinta-feira, dia 23. A relação de aprovados está disponível para consulta no site http://www.fuvest.br/vest2012/chamada3/CHM312.html.

O novo aluno da USP deverá comparecer ao Serviço de Graduação (ou Seção de Alunos) da unidade onde funciona o curso para o qual foi chamado. Os locais e horários estão indicados no Manual do Candidato.

É necessário levar os originais (ou cópias autenticadas) e entregar uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior, e outra do documento de identidade oficial (RG). Também é preciso dar uma foto 3x4, datada, feita há menos de um ano.

Atuais alunos da USP que ingressaram em um novo curso pelo vestibular da Fuvest serão automaticamente considerados desistentes dos cursos antigos, caso se matriculem novamente.

Candidatos que, no vestibular, optaram pelo Sistema de Pontuação Acrescida, devem apresentar, na matrícula, os seguintes documentos: histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio (no caso de quem optou pelo Inclusp) ou dos ensinos fundamental e médio (candidatos do Pasusp), de exame supletivo, madureza ou Educação de Jovens e Adultos, que comprovem a realização integral desses estudos em escola pública no Brasil, para justificar a concessão do bônus.

No Serviço de Graduação, o calouro vai receber um formulário chamado Opção de Matrícula. Se ele preencher a opção "Satisfeito", faz matrícula no curso para o qual foi classificado e desiste de participar das chamadas seguintes para as outras carreiras indicadas na inscrição.

No dia 10 de março (sábado), serão divulgadas, no site da Fuvest, as vagas não preenchidas no vestibular.

O estudante que não foi convocado nas chamadas anteriores poderá disputar uma dessas cadeiras. Para isso, ele deve manifestar interesse pela vaga entre os dias 10 e 12 de março. O candidato tem a opção de escolher até dois cursos, de qualquer carreira.

De acordo com o manual, a nota para a quarta chamada será o resultado da média aritmética entre a nota da primeira fase e as notas das duas primeiras provas da segunda fase. A reescolha terá uma única chamada, divulgada em 14 de março de 2012.

* Texto atualizado às 14h54 após retificação da Fuvest sobre o número de convocados. A fundação tinha divulgado anteriormente o número 663

* Atualizado às 20h30 para incluir informações sobre a reescolha