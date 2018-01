Fuvest convoca 30 mil candidatos para segunda fase

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou há pouco a lista de classificados para a segunda fase do vestibular 2015. Dos 141.888 inscritos, estão sendo chamados 29.698 candidatos que disputam 11.177 vagas na Universidade de São Paulo e no curso de medicina da Santa Casa. A lista estava prevista para ser divulgada em 22 de dezembro. Os vestibulandos convocados farão a segunda fase nos dias 4, 5, 6 e 7 de janeiro de 2015, em 47 endereços - 22 na região metropolitana de São Paulo e 25 no interior do estado. A lista com os nomes dos convocados e os locais de prova podem ser consultados no site www.fuvest.br .

A Fuvest recomenda que os convocados visitem os endereços com antecedência pelos candidatos, já que podem ser diferentes dos locais em que fizeram primeira etapa. A segunda fase do vestibular que dá acesso a USP é constituída de três provas analítico-expositivas, com 4 horas de duração. Nos dias de prova, os portões de todas as escolas serão abertos às 12h30 e fechados às 13h. Os candidatos só poderão sair do local de exame a partir das 15h.

No primeiro dia de prova (4), o candidato precisa fazer a Redação e 10 questões de interpretação de textos, gramática e literatura. A prova de Português e Redação vale 100 pontos, sendo 50 destinados à Redação. No segundo dia (5), a prova traz 16 questões sobre as disciplinas que constituem o núcleo comum do Ensino Médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês) e contém algumas questões interdisciplinares, todas com igual valor.

A terceira prova, no dia 6, é formada por 12 questões de duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três disciplinas, serão quatro questões de cada. Essa prova, que também vale 100 pontos. As carreiras que exigem provas de habilidades específicas terão ainda teste no dia 7 de janeiro, que vale 100 pontos. A primeira chamada de aprovados será divulgada no dia 31 de janeiro de 2015.