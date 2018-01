Fuvest concede desconto inédito de 50% na taxa de inscrição

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição da Fuvest poderão ser feitos a partir de amanhã no site www.fuvest.br. Além da isenção total, a USP concederá pela primeira vez isenção de 50% da taxa. Para isenção total ou parcial, o candidato deve comprovar que fez todo o ensino médio em escola pública. No caso da total, a renda individual ou familiar per capita deve ser de até R$ 605. Para redução de 50%, a renda familiar per capita deve ser de até R$ 1.163 e a individual deve ser de, no máximo, R$ 930. Veja também: Fuvest só vai usar nota de 2009 Nos postos da COSEAS, localizados nos campi da USP Butantã, Bauru, EACH (USP Leste), Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos estarão à disposição dos candidatos equipamentos necessários para realização de inscrição por meio eletrônico, nos dias 27 e 28 de junho, 04 e 05 de julho 01, 02, 08 e 09 de agosto, das 8h às 17h. O prazo para os pedidos de isenção se encerra o dia 10 de agosto. A lista geral dos classificados será divulgada a partir do dia 23 de agosto no site da Fuvest.