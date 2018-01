Fuvest começa provas de Artes no domingo

Os 1524 vestibulandos que optaram pelas carreiras de Artes Visuais e Música na Fuvest começam as provas de habilidades específicas neste domingo. As provas de Artes Visuais serão realizadas em duas etapas: uma escrita e outra prática. Nas duas serão avaliados os conhecimentos do candidato sobre arte moderna e contemporânea, brasileira e internacional, além da desenvoltura em linguagem visual. As provas serão realizadas em dois períodos: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

As provas específicas de Música (São Paulo e Ribeirão Preto) também serão realizadas em duas etapas: teórica e prática. No domingo, o ingresso nas salas será permitido das 13h40min às 13h55min. Às 14h a prova terá início e o término está previsto para as 18h. Não serão admitidos retardatários.Nessa mesma data, serão fornecidas informações sobre o calendário da Prova Prática de Música, que se realizará de 11 a 15 de outubro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os candidatos que concorrem a essas carreiras, e que forem eliminados, estarão automaticamente inscritos na segunda opção escolhida na inscrição do vestibular.

Endereços das provas:

Artes Visuais - Escola Politécnica da USP, Prédio da Engenharia Civil, Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2, nº 83, Edifício Paula Souza e Prédio do Biênio, Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2, nº 128, Cidade Universitária, São Paulo.

Música – São Paulo – Prova Teórica: Escola de Comunicações e Artes(ECA), prédio principal. Prova Prática: Escola de Comunicações e Artes (ECA), Departamento de Música. Ambos os prédios estão localizados na Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária, São Paulo.

Música – Ribeirão Preto – Prova Teórica: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Prova Prática: Departamento de Música de Ribeirão Preto (ECA) - USP. Ambos os prédios estão localizados na Av. Bandeirantes, 3900, campus da USP de Ribeirão Preto.

Mais informações pelo site da Fuvest.