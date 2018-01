Fuvest começa domingo a 2ª fase do vestibular

As provas da segunda fase do vestibular 2011 da Fuvest começam neste domingo, 9, e vão até terça-feira, 11. Os 35.766 estudantes convocados disputam 10.652 vagas na USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Cerca de 2,4 mil treineiros - candidatos que ainda não concluíram o ensino médio - também farão os exames.

A segunda fase terá três provas analítico-expositivas para cada carreira e são obrigatórias para todos os candidatos. Cada exame vale 100 pontos. No primeiro dia, os estudantes deverão entregar uma foto 3x4 recente aos fiscais de sala.

As provas serão aplicadas em 22 locais na região metropolitana de São Paulo e 20 no interior do Estado, além das capitais Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h. Todas as provas têm duração de quatro horas e o candidato só poderá deixar o local a partir das 15h.

Todos os dias, o Estadão.edu receberá professores do cursinho Objetivo para comentar as provas ao vivo, no estúdio da TV Estadão, a partir das 19h30. Envie suas dúvidas e perguntas pelo Twitter @estadaopontoedu.

Neste sábado, 8, será afixada em todas as escolas, em área externa e de fácil acesso, a lista de candidatos que farão provas no local.

A Fuvest recomenda que os candidatos visitem seu local de prova com antecedência, porque eles podem ser diferentes dos da primeira fase. Também é importante que o estudante tenha estratégias para se livrar de possíveis congestionamentos ou interdição de ruas.

Provas

No domingo, a prova será composta por uma redação e 10 questões de interpretação de textos, gramática e literatura.

A segunda prova, na segunda-feira, será formada por 20 questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês, além de algumas questões interdisciplinares, todas com igual valor.

Na terça-feira, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas, a depender do curso escolhido pelo candidato. Se forem duas disciplinas, serão seis questões de cada uma delas. Se forem três disciplinas, serão quatro questões de cada.

Alguns cursos têm provas de habilidades específicas, que serão realizadas a partir do dia 12 e compõem parte da nota da segunda fase.

A primeira lista de aprovados sai no dia 9 de fevereiro. A matrícula deverá ser feita nos dias 14 e 15 do mesmo mês. Estão previstas mais quatro chamadas.

Mais informações podem ser obtidas no site da Fuvest ou pelo telefone (11) 3093-2300.

O que levar

Documento de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis n.º 2, borracha, régua graduada, água e alimentos. Para as provas do 3º dia que contenham questões de matemática, é permitido levar esquadros, transferidor e compasso.

O que deixar em casa

Bips, pagers, celulares, calculadoras, computadores e assemelhados. Também devem ser deixados em casa gorros e bonés.