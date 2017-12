Fuvest: candidatos de Artes Visuais e Música fazem provas específicas neste domingo

O vestibular da Fuvest, que seleciona alunos para a USP, começa neste domingo, 14, para os candidatos que disputam vaga nos cursos de Música e Artes Visuais, oferecidos pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) na Cidade Universitária, zona oeste da capital. Os estudantes vão participar das provas antecipadas de habilidades específicas.

Os 1.075 inscritos para o curso de Artes Visuais farão um exame teórico, escrito, pela manhã (das 8h às 12h), e outro prático, à tarde (das 14h às 18h), no prédio da Engenharia Civil na Escola Politécnica, Cidade Universitária. As provas têm caráter eliminatório e classificatório. A lista de aprovados será divulgada nesta segunda-feira, 15.

Os 622 inscritos para o curso de Música farão uma prova teórica à tarde, a partir das 14h, no prédio principal da ECA. O exame prático será realizado entre os dias 16 e 19, no Departamento de Música da ECA. O calendário da prova prática será publicado no site www.cmu.eca.usp.br/vestibular nesta segunda, a partir das 15h.

A prova de habilidades específicas de Música é eliminatória, e o candidato precisa obter média maior que 50% para avançar na seleção.

Os alunos que pretendem concorrer a essas duas carreiras estarão automaticamente inscritos na segunda opção de curso se não forem aprovados na avaliação de habilidades específicas.

Para os demais estudantes, o vestibular começa no dia 25 de novembro, com a realização da prova de primeira fase.

Mais informações podem ser consultadas no Manual do Candidato.