Fuvest: candidato precisa apenas de RG para fazer a prova

Dois sites com nomes semelhantes e que estão no ar simultaneamente confundem alguns candidatos que prestarão a prova da Fuvest no próximo domingo. Além da dificuldade para localizarem o endereço certo, alguns estudantes relatam ainda dificuldades de acessar seus perfis no site para obterem informações sobre locais de prova e a ficha de inscrição.

O site institucional www.fuvest.br, utilizado em anos anteriores também para inscrever candidatos enfrentava alguns problemas de sobrecarga. Devido a isso, a instituição, por meio de licitação, contratou uma empresa privada para criar o domínio www.fuvest.com.br, que suportaria uma maior demanda de usuários.

A assessoria da Fuvest esclarece que para fazer o exame no domingo basta apresentar o RG. Apenas como recomendação sugere que os candidatos tenham impressa em mãos a ficha com o número de inscrição e local de prova.