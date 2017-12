Fuvest anuncia processo seletivo de pós em saúde pública

A Fuvest abriu inscrições para o processo seletivo para a pós-graduação em Saúde Pública. Para se inscrever, basta entrar no site da instituição, a partir do dia 19. As inscrições vão até 25 de agosto e custam R$ 200.

O processo seletivo terá prova de inglês e português e a análise dos documentos dos estudantes. O programa de Saúde Pública engloba as seguintes áreas: epidemiologia; saúde ambiental; saúde; ciclos de vida e sociedade; e serviços de saúde pública.

Para saber, mais clique no site da Fuvest.