Fuvest anula questão da prova de transferência para a USP

A Fuvest informou nesta quarta-feira que anulou uma das questões de cultura contemporânea da prova da área de Humanas da 1.ª fase do processo seletivo de transferência para a USP. O exame foi aplicado no dia 31 de julho.

A questão 67 foi anulada porque, segundo a Fuvest, houve um erro de elaboração na alternativa correta. Outra questão, de inglês, já tinha sido anulada por conta de um erro de digitação do texto que baseava a pergunta.

A questão de inglês anulada corresponde ao número 43 na prova de Humanas e 33 no exame de Biológicas e de Exatas.

A prova de primeira fase teve 80 questões divididas em língua portuguesa, inglês e questões específicas. Estão em disputa 975 vagas, sendo 128 na área de Biológicas, 306 em Humanidades e 541 em Exatas.

A lista de convocados para a segunda etapa do processo seletivo sai no dia 12 de agosto, no site da Fuvest.