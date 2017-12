Fuvest anula questão da prova de Geografia

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anunciou nesta segunda-feira, 2, que será anulada uma questão de Geografia da prova da primeira fase do processo seletivo para a Universidade de São Paulo (USP). Mais de 150 mil candidatos fizeram o exame no dia 24 de novembro.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Fuvest, o item V – 51 foi anulado por uma imprecisão na formulação do enunciado. Nas outras versões da prova, a mesma questão aparece como K – 38, Q – 05, X – 73, Z – 17. O edital prevê que o valor da questão será dado a todos os candidatos nos casos de anulação.

O coordenador do cursinho Anglo, professor Luís Ricardo Arruda, defendeu a anulação do item logo após o exame. "Eles dizem que a resposta correta é o regime do semiárido, mas a região é produtora de frutas justamente por ser uma exceção a esse clima”, apontou à época.

O professor José Coelho Sobrinho, coordenador de comunicação da Fuvest, explicou que a pergunta tinha problemas por não considerar uma exceção climática do semi-árido. De acordo com ele, não é prevista a anulação de outros itens.