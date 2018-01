Fuvest altera regras de transferência externa para cursos da USP

A Fuvest anunciou nesta quarta-feira, 16, as modificações aprovadas pelo Conselho de Graduação da USP no que diz respeito ao processo de transferência externa de estudantes universitários que queiram pedir transferência para os cursos de graduação da USP.

O novo processo seletivo prevê vagas para ingresso na USP tanto no segundo semestre de 2013 como no primeiro semestre de 2014. Anteriormente, a Fuvest colocava à disposição apenas vagas destinadas ao início do ano letivo seguinte.

Para atender a ambos os ingressos, o calendário será antecipado. A prova de pré-seleção será aplicada no dia 5 de maio. As vagas disponíveis para preenchimento serão divulgadas em breve no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no manual do candidato, em www.fuvest.br.

O período de inscrição para ambos períodos ocorrerá entre 1 e 15 de abril. Os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até 16 de abril. Aqueles que precisarem de uma redução da taxa de inscrição poderão fazer o pedido entre 11 e 17 de março.

A prova de pré-seleção será realizada em 5 de maio e o resultado será divulgado no dia 17 do mesmo mês. Os candidatos aprovados nesta primeira fase deverão entregar os documentos exigidos em cada unidade da universidade entre os dias 23 e 24 de maio. As avaliações da segunda fase serão aplicadas entre os meses de junho e julho, conforme editais específicos divulgados por cada unidade.