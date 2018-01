Fuvest abrirá inscrição para vagas remanescentes na USP

Começam em junho as inscrições para o processo de transferência para as 729 vagas ociosas da USP. O processo seletivo é aberto a estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto alunos de cursos sequenciais.

A taxa é de R$ 95 e as inscrições devem ser feitas no site da Fuvest (http://www.fuvest.br/).

Neste ano, foram selecionados pelo vestibular da Fuvest estudantes para 10.657 vagas da Universidade de São Paulo (USP), da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Estavam concorrendo 138.242 pessoas.

Os candidatos convocados em primeira e segunda chamada fizeram a matrícula no mês de fevereiro.