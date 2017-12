Fuvest abre nesta sexta-feira inscrições para vestibular

Começa nesta sexta-feira, 26, o período de inscrições no vestibular 2012 da Fuvest, que oferece 10.852 vagas para cursos de graduação da USP e 100 vagas para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 120.

As inscrições vão até o dia 9 de setembro e devem feitas exclusivamente no site da Fuvest (www.fuvest.com.br). Na página eletrônica, os estudantes também podem consultar o manual do candidato, que traz todas as informações sobre o processo seletivo.

O candidato que completar a inscrição e pagar a taxa no prazo receberá um número de inscrição, que poderá ser consultado no site da Fuvest a partir do dia 28 de setembro. Com o número, o vestibulando encontrará os locais onde fará as provas de primeira e segunda fases, além de ter acesso a outras informações sobre o vestibular.

Candidatos portadores de necessidades especiais devem preencher uma ficha de cadastro específica, que será gerada pelo sistema de inscrição. Essa ficha deverá ser encaminhada à Fuvest até 13 de setembro, por correio, em carta registrada, junto com a documentação comprobatória de sua condição. O endereço para postar esses documentos é: NE – 2012 – FUVEST – Rua Alvarenga, 1.945/1.951 – Butantã, São Paulo, SP – CEP 05509-004.

Novidades. Pela primeira vez, o candidato vai poder alterar informações prestadas na inscrição três dias depois do encerramento do prazo. Até a meia-noite do dia 12 de setembro, o estudante terá acesso ao sistema para fazer mudanças como as opções de carreira e curso e a cidade escolhida para fazer as provas. Só não será possível corrigir o número do CPF.

Outra mudança anunciada pela Fuvest é o aumento de 250 para 300 no número de vagas destinadas às carreiras de treineiros - estudantes que não vão ter terminado o ensino médio a tempo da matrícula, segundo os calendários das instituições participantes do processo seletivo. São oferecidas três carreiras fictícias para esses candidatos, nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas). Com essa medida, a USP espera reduzir o número de chamadas de classificados, porque muitos alunos do 2.º ano do ensino médio se inscrevem como candidatos reais para testar o desempenho nas provas, mesmo que depois não possam fazer matrícula.

O Conselho de Graduação (CoG) da USP aprovou este ano cinco mudanças que vão tornar o vestibular da Fuvest mais difícil. A nota da primeira fase volta a valer na pontuação final; a nota mínima para passar para a segunda etapa subiu de 22 para 27 pontos; e serão aprovados para a segunda fase de dois a três candidatos por vaga - e não mais três.

Além dessas alterações, o número de questões da prova do segundo dia da segunda fase foi reduzido de 20 para 16 e foi criada a possibilidade de escolha de uma outra carreira a partir da terceira chamada de aprovados.

Em março, o CoG havia aprovado outras duas propostas: um novo programa de inclusão que aumenta a bonificação de alunos oriundos da rede pública de até 12% para até 15%, mediante o desempenho na primeira fase do vestibular; e a autenticação das informações prestadas na inscrição da Fuvest, para identificar candidatos com ensino médio incompleto inscritos em carreiras específicas - e não como "treineiros".

A Fuvest responde às dúvidas pelo telefone (11) 3093-2300, das 9h às 12h e das 13h às 17h em dias úteis, ou pela internet, através do e-mail fuvest@fuvest.br.

CALENDÁRIO

Provas antecipadas de habilidades específicas:

9 a 14/10/2011 – Prova específica de Música – ECA (São Paulo)

9/10/2011 – Prova específica de Artes Visuais (prova antecipada, de caráter eliminatório e classificatório)

4/11/2011 – Divulgação das listas de aprovados em Música – ECA – São Paulo e Artes Visuais

Locais, horários e demais instruções para realização dessas provas: páginas 59 e 61-64 do manual do candidato.

Prova de primeira fase

21/11/2011 – Divulgação dos locais de exame da primeira fase

27/11/2011 – Prova de conhecimentos gerais

Provas de segunda fase

19/12/2011 – Divulgação da lista de convocados e dos locais de exame da segunda fase

8/01/2012 – Português e redação

9/01/2012 – História, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês

10/01/2012 – Prova de acordo com a carreira escolhida

Horário das provas de primeira e segunda fases:

Abertura dos portões das escolas: 12h30min

Fechamento dos portões e início das provas: 13h

Provas de habilidades específicas

11 a 13/01/2012 – Prova específica de Artes Cênicas–Bacharelado

11 a 13/01/2012 – Prova específica de Artes Cênicas–Licenciatura

12 a 15/01/2012 – Prova específica de Música (Ribeirão Preto)

13/01/2012 – Prova Específica do Curso Superior do Audiovisual

12 e 13/01/2012 – Prova específica de Arquitetura na FAU

12 e 13/01/2012 – Prova específica de Design na FAU

13/01/2012 – Prova específica de Arquitetura (São Carlos)