Fuvest abre inscrições para vestibular nesta 6ª

O período de inscrições para o vestibular da Fuvest terá início nesta sexta-feira, 24, e vai até 10 de setembro, pelo site www.fuvest.br. Os exames vão selecionar 10.982 candidatos para a USP e 100 para o curso de Medicina da Santa Casa de São Paulo. O vestibular passado registrou mais de 146 mil inscritos.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 130, poderá ser paga em bancos ou pela internet, até 11 de setembro.

Inscrição de portador de necessidades especiais

Os candidatos portadores de necessidades especiais poderão ter acréscimo de 20% no tempo destinado à realização das provas e, em alguns casos, a fiscais especiais, segundo a avaliação da equipe médica da instituição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No momento da inscrição, será necessário que esses candidatos declarem-se como portadores de deficiências e preencham uma ficha de cadastramento que será gerada pelo próprio programa. Essa ficha deverá ser encaminhada à Fuvest, por correio, em carta registrada, postada até o dia 14 de setembro, junto com a documentação que comprove a sua condição.

Exames

A primeira fase da Fuvest será realizada no dia 25 de novembro, com início às 13 horas. A prova conterá 90 questões sobre as disciplinas do ensino médio: português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês, além de algumas perguntas interdisciplinares. Cada teste terá cinco alternativas.

Os estudantes convocados para a segunda fase farão mais três provas de caráter analítico-expositivo. No dia 6 de janeiro de 2013, eles deverão responder a 10 questões de português e fazer uma redação; no dia 7, a prova será constituída por 16 questões sobre as disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio; no dia 8, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas (6 ou 4 de cada), de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão 4 horas de duração.

A Fuvest ressalta que os alunos devem atentar-se às normas do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrarão em vigor a partir do dia 1.º de janeiro.

A primeira chamada será feita no dia 2 de fevereiro de 2013. A partir desta data, o candidato poderá ter acesso ao seu desempenho no site da Fuvest.

As provas serão aplicadas em 26 municípios do Estado de São Paulo. Na região metropolitana haverá exames em Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo. No interior, serão contemplandos as seguintes cidades: Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Jundiaí, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.