Fuvest abre 787 vagas para transferência externa da USP

A Fuvest divulgou nesta quinta-feira, 21, algumas alterações do processo de seleção para transferência externa da USP. No total, serão oferecidas 787 vagas - e não 772, como anteriormente publicado -, sendo 132 em cursos de Biológicas, 481 em Exatas e 159 e em Humanas e outras 15 de unidades que efetuam o processo de transferência independente da Fuvest. São elas a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e a Pró-Reitoria de Graduação - esta última oferece vagas no curso de Licenciatura em Ciências, em modalidade semipresencial (EAD)

O processo seletivo é aberto a estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto os alunos de cursos sequenciais. Aqueles que recebem menos de dois salários mínimos ou estiverem desempregados podem pagar metade da taxa de R$ 130.

Mudanças

O novo processo seletivo prevê vagas para ingresso na USP tanto no segundo semestre de 2013 como no primeiro semestre de 2014. Anteriormente, a Fuvest colocava à disposição apenas vagas destinadas ao início do ano letivo seguinte.

O resultado do benefício sairá no dia 1.º de abril de 2013. A prova de pré-seleção será realizada em 5 de maio e o resultado será divulgado no dia 17 do mesmo mês. Os candidatos aprovados nesta primeira fase deverão entregar os documentos exigidos em cada unidade da universidade entre os dias 23 e 24 de maio. As avaliações da segunda fase serão aplicadas entre os meses de junho e julho, conforme editais específicos divulgados por cada unidade.