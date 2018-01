Fuvest abre 772 vagas para transferência externa da USP

Os pedidos para a redução de taxa de inscrição para transferência externa da USP começam nesta quarta-feira, 13. Os interessados têm até a próxima segunda-feira, 18, para se inscrever pelo site da instituição. No total, serão oferecidas 772 vagas, sendo 132 em cursos de Biológicas, 481 em Exatas e 159 e em Humanas.

O processo seletivo é aberto a estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto os alunos de cursos sequenciais. Aqueles que recebem menos de dois salários mínimos ou estiverem desempregados podem pagar metade da taxa de R$ 130.

Para isso, devem enviar à sede da Fuvest os documentos que comprovem a situação declarada pelo candidato. Serão aceitos documentos que sejam comprovadamente postados até o dia 19.

Os estudantes interessados devem enviar uma cópia de declaração de matrícula em curso de graduação no ano de 2013, junto os documentos listados abaixo:

- Cópia do contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados ou envelope de pagamento ou declaração do empregador, referente ao mês de fevereiro de 2013;

- Cópia do extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada, referente ao mês de fevereiro de 2013. na falta destes, extrato bancário identificado, referente ao mês de fevereiro de 2013, com o valor do crédito do benefício;

- Cópia de recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros referentes ao mês de fevereiro de 2013;

- Cópia de comprovante de recebimento de pensão alimentícia. na falta deste, extrato ou declaração de quem a concede, especificando o valor, referentes ao mês de fevereiro de 2013;

- Cópia de comprovantes de benefícios concedidos por programas sociais como, por exemplo, bolsa-escola e cheque-cidadão, referentes ao mês de fevereiro de 2013;

- Declaração assinada pelo próprio candidato, para autônomos e trabalhadores em atividades informais, contendo as seguintes informações: nome, nº do documento de identidade, atividade que desenvolve, local onde a executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais, referentes ao mês de fevereiro de 2013.

Serão considerados desempregados os candidatos sem trabalho nos últimos 12 meses. Para comprovação dessa situação, serão aceitos:

- Cópias dos recibos de seguro-desemprego e do FGTS;

- Cópia dos documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que temporário. No caso de cópia do contrato em carteira de trabalho, anexar, ainda, as cópias das páginas de identificação;

- Declaração, assinada pelo próprio interessado, contendo as seguintes informações: nº do documento de identidade, qual a última atividade, local em que a executava, renda mensal obtida, por quanto tempo exerceu tal atividade e data do desligamento.

Os documentos devem ser enviados em um envelope ao seguinte destinatário:

Transf – 02

Fuvest – Fundação Universitária para o Vestibular

Rua Alvarenga, 1945/51

Cidade Universitária

Cep. 05509-004

São Paulo, SP

Mudanças

O novo processo seletivo prevê vagas para ingresso na USP tanto no segundo semestre de 2013 como no primeiro semestre de 2014. Anteriormente, a Fuvest colocava à disposição apenas vagas destinadas ao início do ano letivo seguinte.

O resultado do benefício sairá no dia 1.º de abril de 2013. A prova de pré-seleção será realizada em 5 de maio e o resultado será divulgado no dia 17 do mesmo mês. Os candidatos aprovados nesta primeira fase deverão entregar os documentos exigidos em cada unidade da universidade entre os dias 23 e 24 de maio. As avaliações da segunda fase serão aplicadas entre os meses de junho e julho, conforme editais específicos divulgados por cada unidade.