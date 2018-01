Fuvest 2014 tem recorde de inscrições

O vestibular da Fuvest 2014 teve um número recorde de inscrições, com 172.001 candidatos inscritos, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 24, pela pró-reitora de Graduação da Universidade de São Paulo (USP), Telma Zorn. Os dados divulgados incluem o número de candidatos treineiros - que ainda não se formaram no ensino médio e fazem o exame apenas como preparação para os próximos anos. No ano passado, se inscreveram 159.609 pessoas.

O exame teve ainda o recorde de candidatos que cursaram o ensino médio em rede pública: 37,9% do total de inscritos, o que corresponde a 65.224 candidatos. Também foi a edição com maior número de candidatos que se autodeclararam pardos, negros ou índios: 22% do total de inscrições ou 37.838 pessoas.

Entre os inscritos, 48.492 pessoas estudaram integralmente em escola pública (28,2%) e 60.683 pessoas (35,3%) fizeram apenas o ensino médio em escola pública.

Para esta edição da Fuvest, 27.995 pessoas, ou 16,3% do total de inscritos, se cadastraram no Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp).

Bonificação. Este é o primeiro ano em que passam a valer as regras de bonificação de 5% no vestibular para candidatos declarados pretos, pardos e indígenas. A Fuvest selecionará candidatos à Universidade de São Paulo (11.057 vagas) e ao Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (100 vagas), totalizando 11.157 vagas. São oferecidos 249 cursos de graduação em oito câmpus no Estado, nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo.

Provas. A 1ª fase será em 24 de novembro, com início às 14h. O exame, com cinco horas de duração, terá 90 questões de múltipla escolha sobre disciplinas obrigatórias do Ensino Médio: Português, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês, e terá algumas questões interdisciplinares. A lista de convocados e dos locais dos exames da 2ª fase será divulgada em 16 de dezembro. Os candidatos farão as provas entre os 5 e 7 de janeiro de 2014 e a primeira chamada dos aprovados sai em 1º de fevereiro.

Os estudantes convocados para a 2ª fase farão mais três provas de caráter analítico-expositivo. Em 5 de janeiro de 2014 os candidatos responderão a dez questões de Português e farão uma Redação; em 6 de janeiro a prova terá 16 questões sobre disciplinas obrigatórias do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês). As perguntas podem abranger conhecimentos de mais de uma disciplina, inclusive Português. Em 7 de janeiro, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas (seis ou quatro de cada), de acordo com a carreira escolhida. Todas as provas terão quatro horas de duração.

As provas serão feitas em 32 municípios do Estado. Na Região Metropolitana haverá exames em Barueri (com Santana do Parnaíba), Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra e São Paulo. No interior do Estado a Fuvest aplicará provas em Barretos, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté./COLABOROU BÁRBARA FERREIRA SANTOS