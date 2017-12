'Fuvest 2011 já é um grande sucesso', diz coordenadora

"Se até agora, às 14h30, não tivemos nenhum problema, o vestibular da Fuvest já é um grande sucesso". Esta foi a avaliação da coordenadora da Fuvest, Maria Thereza Fraga Rocco, sobre o processo seletivo que escolhe ingressantes para a USP e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A prova de primeira fase começou às 13h e termina às 18h.

A professora acompanha a aplicação do exame na Cidade Universitária da USP. Em frente ao prédio da Faculdade de Engenharia da Poli, Maria Thereza disse que a fundação "se preparou muito" para o vestibular deste ano. "Foram meses e meses elaborando esse processo. A gente fica tenso antes e durante a prova. Só dá para relaxar muito depois."

Sobre o treineiro de Humanas Carlos Alberto Victorino Júnior, que perdeu a prova por alegar problemas de sinalização na Cidade Universitária, a coordenadora rebateu: "Temos 1.500 alunos fazendo prova aqui, e só ele não encontrou o local. Acho um absurdo reclamar da sinalização. Eu acho que está bem feita", afirmou.

Maria Thereza também comentou o caso de uma candidata que relatou problemas no cartão de identificação. "A Fuvest revisa tudo. Refazemos até conta de computador para ver se está tudo certo", minimizou.

A coordenadora disse que "ainda se impressiona" com a logística do processo seletivo. "A prova começa praticamente ao mesmo tempo em todos os locais e tudo funciona de acordo com as regras", contou. "Todo mundo veste a camisa."

Nesta edição do vestibular, 132.993 candidatos concorrem a 10.652 vagas na USP e 100 na Santa Casa. Eles têm cinco horas para responder a 90 questões de múltipla escolha de português, matemática, história, física, geografia, química, biologia e inglês, além de algumas questões interdisciplinares.

A prova de primeira fase está sendo aplicada em 109 locais no Estado de São Paulo e nas capitais Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Os candidatos só poderão deixar a sala de provas a partir das 16h.

De acordo com a fundação, 10.816 treineiros estão fazendo o exame. Entre os inscritos, 54.445 optaram pela área de humanas, 36.674 escolheram exatas e 41.874 concorrem a cursos de biológicas.