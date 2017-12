Fuvest 2010 terá 117 mil candidatos para 10 mil vagas

O concurso da Fuvest que selecionará os estudantes de 2010 para USP, Santa Casa e Academia do Barro Branco soma 117.155 inscritos, para um total de vagas, nas três instituições, 10.812. Além disso, há 10.989 treineiros inscritos.

Universidades paulistas definem datas dos vestibulares

A carreira da USP com maior relação candidato/vaga é Medicina em São Paulo, com 41,78 candidatos para cada vaga. Medicina em Ribeirão Preto em uma relação de 36,88. Outros cursos com alta relação candidato-vaga são Jornalismo (32,35), Publicidade e Propaganda (39,82), Audiovisual (34,40), Relações Internacionais (37,50).

A disputa pelo curso de oficial da Polícia Militar, da Academia do barro Branco, também é acirrada, com 45,80 candidatos por vaga - 90 são oferecidas.