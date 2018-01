Fuvest: 1.ª fase do vestibular será dia 27 de novembro

As principais universidades do Estado de São Paulo divulgaram nesta terça-feira as datas de seus vestibulares. A primeira fase da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), será em 27 de novembro. As primeiras etapas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de Campinas (Unicamp) estão marcadas, respectivamente, para os dias 6 e 13 de novembro.

Neste ano, o calendário é unificado para evitar a sobreposição de datas, isto é, que os vestibulares não caiam nos mesmos dias nem coincidam com as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Apesar de a data do Enem ainda não ter sido divulgada, o acerto do calendário foi feito pelo grupo de universidades com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), autarquia do Ministério da Educação responsável pelo exame. Segundo o órgão, a data do Enem será divulgada em breve, por meio de edital.

Além das universidades estaduais, também divulgaram o calendário acadêmico a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e de Campinas.

Confira o calendário completo

Fuvest

1/8 – Divulgação do Manual do Candidato

26/8 a 9/9 – Período de inscrições

9 a 14/10 – Provas de habilidades específicas antecipadas das carreiras de Música (câmpus de São Paulo) e Artes Visuais

4/11 – Divulgação das listas de aprovados nas provas de habilidades específicas antecipadas de Música (câmpus de São Paulo) e Artes Visuais

21/11 – Divulgação dos locais de aplicação da prova da 1.ª fase

27/11 – Prova da 1.ª fase

19/12 – Divulgação da lista de convocados e dos locais de aplicação das provas da 2.ª fase

8 a 10/1/2012 – Provas da 2.ª fase

11 a 13/1/2012 – Provas de habilidades específicas

4/2/2012 – Divulgação da 1.ª chamada de aprovados

8 e 9/2/2012 – Matrícula dos convocados

Unesp

6/11 - Prova da 1.ª fase

5 a 16/12 - Provas de habilidades para os cursos da capital (Arte-Teatro, Artes Visuais e Música) e de Bauru (Arquitetura e Urbanismo, Design e Educação Artística), apenas para os candidatos convocados para a 2.ª fase

18 e 19/12 - Provas da 2.ª fase

27/1/2012 - Divulgação dos resultados finais

8 e 9/2/2012 - Matrícula dos convocados em 1.ª chamada

Unicamp

22/8 a 23/9 - Período de inscrições

13/11 - Prova da 1.ª fase

20/12 - Divulgação da lista de convocados e dos locais de aplicação das provas da 2.ª fase

15 a 17/1/2012 - Provas da 2.ª fase

23 a 26/1/2012 - Provas de habilidades específicas

6/2/2012 - Divulgação da 1.ª chamada de aprovados

9/2/2012 - Matrícula dos convocados

Unifesp

15 e 16/12 - Provas da 1.ª fase

ITA

1/8 a 15/9 - Período de inscrições

13 a 16/12 - Provas

30/12 - Divulgação da lista de aprovados

22/1/2012 - Matrícula dos convocados

PUC-SP

20/11 – Prova

15/12 – Divulgação da 1.ª chamada de aprovados

19 e 20/12 – Matrícula dos convocados

PUC-Campinas

25/11 - Prova específica

26/11 - Prova geral

9/12 - Divulgação dos resultados finais

13 a 15/12 - Período de matrículas