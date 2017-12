Fundamental também aumenta As mensalidades do ensino fundamental nos melhores colégios de São Paulo também terão reajustes acima da inflação. Em alguns casos, o aumento é maior do que o do ensino médio. Na Escola Móbile, terceira colocada entre as particulares da capital no ranking do Enem 2008, os valores variam. Para os alunos que estão entre o 2.º e 5.º ano, o aumento será de 14,81% (R$ 1.550); para o 6.º e 7.º, de 17% (R$ 1.720) e, para o 8.º e 9.º ano, 14,66% (R$ 1.720). Veja mais: Mensalidade das melhores escolas da capital sobe o dobro da inflação O mesmo ocorreu no Colégio Agostiniano Mendel, que fica na zona leste. As mensalidades do ensino médio aumentaram em 5,88%, mas o fundamental terá reajustes entre 6,66% (do 6.º ano ao 9.º ano) e 7,69% (até o 5.º ano). Há casos, porém, em que o aumento do fundamental é menor que o do médio, como no Arquidiocesano, em que o reajuste para o fundamental foi de 9,81%, ante 11,7% do médio.