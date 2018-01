Fundação Lemann é a nova parceira global da Khan Academy

A Fundação Lemann é a mais nova parceira global da Khan Academy. O convênio foi assinado nesta quinta-feira, 17, em São Paulo, e visa a acelerar o processo de internacionalização da academia virtual fundada pelo norte-americano Salman Khan, que reúne mais de 3,8 mil videoaulas, além de exercícios e ferramentas de apoio à aprendizagem.

Criada em 2002 pelo empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann, um dos controladores da Ambev, a Fundação Lemann já traduziu para o português mais de 400 vídeos da Khan Academy. Em parceria com o Instituto Natura e o Instituto Península, a entidade levará aulas de matemática de Khan para 200 salas de aula no País este ano.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Khan está no Brasil pela primeira vez, a convite de Lemann. Ontem o educador norte-americano se reuniu com a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, em Brasília. Na manhã desta quinta, ele deu uma palestra para convidados no Museu da Imagem e do Som, na capital paulista.

Em breve mais informações.